Спасем Ксению: у девочки тяжелейшее заболевание, но врачи готовы помочь

Ксении Скатовой одиннадцать лет. Это очень жизнерадостная девочка и глядя на нее не подумаешь, что она страдает тяжелейшим недугом.

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Во время беременности у мамы Ксении случилось кровотечение. Врачи сутки боролись за жизнь матери и ребенка. Маму удалось спасти, но каким родится ребенок, врачи прогнозов не давали.

Ксения родилась вовремя, через кесарево сечение, но без признаков жизни. Врачам удалось реанимировать ее. Девочку на сутки поместили в инкубатор и она смогла выжить. Ей поставили диагноз — раннее гипоксическое повреждение центральной нервной системы с дискинезией. Через неделю маму с ребенком выписали домой, предупредив, что необходимо постоянно наблюдаться у невролога.

В трехмесячном возрасте стало заметно, что ребенок отстает в развитии. Но родители делали все возможное, чтобы Ксения не отставала от сверстников. Они постоянно посещали центр реабилитации "Вайвари", занимались с физиотерапевтом, реабилитологам.

Когда Ксении исполнился год, она перестала расти и развиваться. Полное обследование показало, что у девочки патология кишечника, которая не дает усваиваться пищи. Также был поставлен диагноз — фокальная эпилепсия и сенсорная афазия.

Сейчас Ксения посещает школу с ассистентом, может говорить простыми предложениями, но у нее очень выражено отставание в речевом развитии и есть проблемы с памятью.

Врачи из Института Мозга Человека имени Н. Бехтеревой (Россия, Санкт-Петербург) готовы провести полное обследование Ксении, подобрать ей лекарство и план реабилитации для нормального развития речи и памяти. Стоимость обследования и лечения составляет 4500 евро.

Фонд "Вера. Надежда. Любовь" и родители Ксении обращаются ко всем неравнодушным людям с просьбой о помощи.

Жертвовать быстро и просто можно на сайте фонда www.deti-help.com с пометкой "Для Ксении Скатовой".