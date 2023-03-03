Спасите ваши уши. Как правильно заботиться о слухе и какие при этом чаще всего допускаются ошибки

Ежегодно 3 марта отмечается Всемирный день слуха. Каковы основные принципы, которым необходимо следовать для сохранения хорошего слуха, и что вредит нашему слуху? Консультируют врач-отоларинголог Инесе Круминя и фармацевт Илзе Приедниеце.

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Современный темп нашей жизни, которая становится все более нервозной, шумной и скоротечной, также может повлиять на наш слух, говорит врач Инесе Круминя. Длительный шум, например, на работе, прослушивание громкой музыки (особенно в наушниках) увеличивает вероятность того, что слух со временем ухудшится. А после резкого шума, такого как рок-концерт, дискотека, авария, крик в ухо, взрыв и так далее, слух может ухудшиться необратимо.

Однако на слух оказывает влияние не только шумная обстановка. Постоянное напряжение и вынужденная поза, например, во время работы за компьютером, также могут вызвать нарушение кровообращения в шейном отделе позвоночника, что со временем может привести к проблемам со слухом.

Заботиться о слухе необходимо в любом возрасте

О слухе нужно заботиться на протяжении всей жизни, подчеркивает оториноларинголог. Родители должны изначально позаботиться о том, чтобы ребенка окружала безопасная и подходящая среда. Основными факторами риска для слуха ребенка являются громкие игрушки с высоким уровнем децибел, поскольку они производят шум, который может ухудшить слух. Для детей постарше основным фактором риска является прослушивание громкой музыки. Еще одним фактом риска являются инфекции, такие как воспаление среднего уха, длительное и затрудненное носовое дыхание.

В каких случаях родители должны отвести ребенка к лору? Врач объясняет, что родителям следует обратиться к оториноларингологу, если они замечают, что их ребенок чрезмерно плачет, включает на полную громкость телевизор, просит родителей погромче читать вечернюю сказку или если из уха появляются выделения.

Во взрослом возрасте основные факторы риска потери слуха связаны с нарушениями кровообращения, такими как высокий уровень холестерина, и изменениями слуха. Также возможны новообразования в среднем ухе, внутреннем ухе и головном мозге.

Важно также помнить, что с возрастом мы все начинаем хуже слышать. Порог слышимости определяется с помощью аудиограммы.

Симптомы, которые нельзя игнорировать, и профилактика

Врач подчеркивает, что и боль, и потеря слуха — это симптомы, у которых необходимо выявлять причину. В частности, не надо откладывать визит к врачу, если внезапно произошло снижение или ухудшение слуха.

О поддержании хорошего слуха и гигиене ушей необходимо заботиться ежедневно. Соблюдайте рекомендации по здоровому питанию и уровню холестерина в крови. Снижайте вредное воздействие шума в повседневной жизни и лечите инфекционные заболевания — в носу, горле и ушах.

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Фармацевт рекомендует реже пользоваться наушниками. Если вы работаете в шумной среде, вам необходимо пользоваться соответствующими средствами защиты слуха. Если вы проводите большую часть рабочего дня сидя за компьютером, важно, чтобы ваше место работы было эргономичным. В течение рабочего дня необходимо регулярно разминаться и делать упражнения для шеи и плеч, чтобы уменьшить нагрузку. Для здоровья всего организма и ушей рекомендуется регулярная физическая активность, адаптированная к состоянию здоровья каждого человека, так как она улучшает кровообращение. Полезно также ходить пешком, надевая соответствующий погоде головной убор.

Не курите или бросьте курить, если у вас есть эта вредная привычка. Кроме того, следите за тем, чтобы правильно чистить уши — не чистите их ватными палочками и ничего не засовывайте в уши. Избегайте травм и носите шапочку для плавания и беруши, когда находитесь в бассейне.

Для здоровья ушей важны минералы — калий, магний и цинк, и витамины D, A, E, C и B. Экстракты черники, гречихи и гинкго также используются в БАДах для улучшения слуха.

Народные методы лечения при боли в ушах

Существуют различные народные рецепты от ушной боли, но применять их не следует, говорит фармацевт. Например, не надо греть ухо или прикладывать согревающие компрессы, так как это может провоцировать воспалительные процессы. Также не следует лечить ушную боль народными средствами, закладывая в ухо пеларгонию, или ушной цветок, или капая в ухо ее сок, так как части растения могут остаться внутри уха и нанести вред. Безрецептурные ушные капли также не рекомендуется применять при ушной боли до осмотра врача, так как их нельзя использовать при перфорации барабанной перепонки.

Чтобы избежать ушной боли, необходимо своевременно лечить насморк, соблюдать гигиену носа. При ушной боли можно принять обезболивающие средства (парацетамол или ибупрофен), чтобы облегчить боль до посещения врача.

Что нужно знать о правильной и бережной чистке ушей?

Ушная сера выполняет защитную функцию — предохраняет от пыли, инородных частиц, бактерий и грибков, а также увлажняет, говорит фармацевт. После мытья наружную поверхность ушей протирают полотенцем или мягкой тканью.

Нельзя чистить уши ватными палочками. Они не предназначены для этой цели, так как могут травмировать барабанную перепонку и слуховые проходы, способствовать воспалению, проталкивать ушную серу глубже в уши и вызвать образование серной пробки. Другими предметами, такими как заколки или зажимы для волос, спички, также нельзя чистить уши. В аптеках продаются специальные спреи и капли для растворения ушной серы и предотвращения ее скопления, о которых следует проконсультироваться с врачом или фармацевтом.