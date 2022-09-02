Спешите делать добро. Как подготовиться к сдаче крови и затем позаботиться о себе?

Донорство крови — достойный поступок, совершить который может каждый, чтобы спасти чью-то жизнь. К тому же, данные Всемирной Организации здравоохранения показывают, что люди, регулярно сдающие кровь, могут жить на пять лет дольше. Как подготовиться к сдаче крови и как позаботиться о своем здоровье после этого, объясняют представитель Государственного центра доноров крови Гинта Бормане и фармацевт Зане Мелберга.

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"На то, чтобы сдать кровь, понадобится несколько минут, но пожертвованные 450 мл могут оказаться решающими для спасения жизни трех пациентов. Несомненно, самым важным моментом для каждого донора крови является то чувство, что он вносит очень важный вклад для здоровья и, возможно, даже спасения жизни другого человека. Но помимо этого эмоционального аспекта есть еще и польза для физического здоровья самого донора. После сдачи крови в организме стимулируется система кроветворения и восстанавливается состав крови. Сдача крови не причинит вреда здоровому человеку, напротив — доноры меньше болеют острыми и хроническими заболеваниями. Значимой пользой является также возможность удостовериться в своем состоянии здоровья — каждый раз перед сдачей крови состояние здоровья донора оценивает врач. Проверяют пульс, артериальное давление и уровень гемоглобина. Каждого донора также проверяют на заболевание гепатитом В и С, ВИЧ и сифилисом", — объясняет представитель Государственного центра доноров крови Гинта Бормане.

Каждый ли может это сделать?



Сдавать кровь могут люди в возрасте от 18 до 65 лет, которые весят не менее 50 килограммов. Однако есть и другие факторы, по которым у донора могут не взять кровь. Вот некоторые из них:



плохое самочувствие, пропущенный прием пищи или неполноценный сон;

употребление алкоголя в предшествующий день;

какие-либо заболевания в течение последнего времени, например, простуда;

было ли получено достаточное количество жидкости в день сдачи крови, которое составляет 2 литра в день;

употребление специфических медикаментов;

низкий уровень гемоглобина, который проверяют перед сдачей крови;

не соблюдается должный перерыв между предыдущим и следующим разом сдачи крови.



Женщины могут сдавать кровь не чаще четырех раз в течение 12 месяцев, в свою очередь мужчины — не больше шести раз в течение 12 месяцев. Женщинам рекомендуется сдавать кровь реже, чем мужчинам, так как у женщин запасы железа в организме восстанавливаются медленнее.

Между тем перенесенное заболевание Covid-19 не является препятствием для того, чтобы стать донором. Лицам, переболевшим Covid-19, разрешено сдавать кровь через 14 дней после полного выздоровления, которое подтвердил семейный врач, например, закрыв больничный лист. Сдавать кровь могут и люди, получившие вакцину от Covid-19. Чтобы можно было сдать кровь, надо выждать 7 дней после вакцинации.

Как подготовиться?



"Для сдачи крови важно не только позитивное настроение, но также хорошее состояние здоровья и самочувствие. С учетом того, что недостаточный уровень гемоглобина является одной из наиболее распространенных причин, по которым донору отказывают в приеме крови, перед сдачей крови следует обратить внимание на прием железа. Железо необходимо, так как оно способствует нормальному образованию красных кровяных телец и гемоглобина. Получить его можно вместе с пищей — говядиной или бараниной, печенью животных, свеклой, брокколи или сухофруктами. Однако, если это не удается сделать с помощью еды, то в аптеках доступны разные комплексы витаминов и минеральных веществ, в состав которых входит железо. Они бывают в форме капсул, растворимых таблеток, бальзамов и сиропов. Полезен также чай из крапивы, который повышает количество гемоглобина и эритроцитов в крови", — объясняет фармацевт.

За день до сдачи крови важны хороший отдых, полноценный сон, отсутствие алкоголя, излишней физической нагрузки, надо также пить достаточное количество жидкости, которое для взрослых составляет в среднем 2 литра в день. Кроме того, важно полноценное питание — рекомендуется есть такие укрепляющие продукты, как корнеплоды, фрукты, творог, нежирный сыр, каши, хлеб, постное мясо и рыбу, а также мед.

Может показаться, что с окончанием лета снижается и активность неприятных насекомых, в том числе клещей, но это не так. Если потенциального донора в течение последнего месяца укусил клещ, то сдавать кровь будет нежелательно.

Позаботьтесь о себе



Как минимум за сутки до сдачи крови не следовало бы заниматься тяжелой физической работой, тренироваться, бегать, переносить тяжелые предметы — важен полноценный отдых. Не рекомендуется также загорать и купаться. Чтобы после сдачи крови было хорошее самочувствие, надо принимать достаточное количество жидкости. Между тем, для восстановления крови рекомендуется включить в рацион витамины группы В, особенно В6 и В12, так как они способствуют нормальному образованию красных кровяных телец. Молочные продукты, мясо птицы, рыба, яйца, а также красное мясо животных, например, говяжья печень особенно насыщены этими витаминами. Фармацевт рекомендует также есть гематоген. В его состав входит необходимое организму после сдачи крови железо, которое к тому же органического происхождения, что помогает ценным витаминам и минеральным веществам быстрее усвоиться в организме.

"Чтобы железо лучше усвоилось в организме и быстрее восстановился состав крови, рекомендуется дополнительно принимать витамин С, так как он улучшает усвоение железа. Витамин С входит в состав разных комплексных витаминов, а также в отдельные средства, например, в форме шипучих таблеток с апельсиновым или черносмородиновым вкусом. Витамин С важен также и в контексте осени, когда каждому следует задуматься об укреплении своего иммунитета и иммунитета близких", — объясняет фармацевт.