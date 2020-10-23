10 самых распространенных оправданий против активного образа жизни

"В моей практике нередко приходится выслушивать различные причины, почему человек не может делать упражнения, ходить на долгие прогулки, ходить с палками или быть активным как-нибудь иначе, однако в большинстве случаев это действительно всего лишь отговорки", — говорит эксперт Mēness aptieka, врач физикальной медицины и реабилитации Объединения оздоровительных центров Гуна Витолиня. Вот наиболее распространенные оправдания и комментарии врача.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Не могу делать это без компании"



Компаньон или включение в какую-то группу активных людей, конечно, может оказаться хорошим решением. Проведены исследования, в которых сделан вывод, что наблюдение и поддержка могут помочь сохранить интерес и чувствовать себя хорошо в том, что вы делаете. Хотя всегда будут люди, которые предпочитают занятия в одиночестве. Если все-таки хочется компании, то стоит узнать, есть ли какая-то группа по интересам, например, ходьбы с палками, которая охотно примет в свой коллектив.

"Для таких вещей у меня нет времени"

Заполненный график — работа по дому, уход за маленькими детьми, другие семейные обязанности — такое оправдание упоминается часто. Однако подумайте обо всех преимуществах регулярной физической активности и минимальном необходимом времени, которое все же нужно найти, — примерно 150 минут умеренной аэробной активности в неделю. Вопрос в действительности заключается в том, насколько сильно вы хотите сохранить хорошее здоровье.

"Я слишком стар, мне полезнее покой, отдых"

Упражнения полезны для всех, включая людей в возрасте. Даже спокойная гимнастика может иметь большое значение. Если вы были неактивными, начинайте с умеренной активности, уделяя ей 5–10 минут в день. Правда, сначала надо проконсультироваться с врачом-специалистом.

Не возраст заставляет вас чувствовать необходимость отдохнуть, а то, что вы не двигаетесь. Даже люди с серьезными проблемами здоровья — болезнями сердца, диабетом, артритом и другими — могут улучшить качество жизни, вставая и двигаясь.

"Вряд ли мое сердце может это выдержать"

Чем больше вы делаете, чтобы сохранить привычку и радость двигаться, даже старея, тем меньше вероятность, что вы испытаете сердечный приступ или инсульт. Врач может подобрать подходящий именно вам комплекс упражнений, посоветовать, как часто и долго эти упражнения надо выполнять. Возможно, вам подойдет регулярная, но умеренная аэробная нагрузка, например энергичная прогулка или поездка на велосипеде. Возможно, в активно проводимое время вы можете включить и уборку дома — вам не нужно делать это 30 минут без остановки.

"Я и так уже не могу так двигаться, как раньше"

Упражнения, способствующие гибкости, идут рука об руку с теми, которые повышают выносливость, силу и равновесие. Возможно, над всем этим вам придется работать. Закостенелость моно уменьшить, например, упражнениями на растяжку, ориентированными на различные части тела — шею, спину, бедра, ноги, плечи. Но их нужно делать медленно и спокойно, не допуская, чтобы было больно. Занятия йогой тоже могут кому-то помочь.

"Боюсь себя поранить"

Чтобы получить уверенность, что вы не причините себе вреда, прежде всего проконсультируйтесь со специалистом, особенно если в течение длительного времени не делали ничего активного или если у вас есть проблемы со здоровьем. Доктор скажет, что вам нужно и что вам можно делать, не вредя себе. Конечно, физическую активность надо возобновлять медленно, упражнениями низкой интенсивности. В том числе не следует забывать разогреваться перед упражнениями и расслаблять мышцы после них, а также каждый день пить достаточно воды.

"Мне просто не нравится заниматься"

Быть физически активным не означает поднимать веса в спортзале или бегать длинные дистанции. Делайте то, что вам нравится и держит в двигательном тонусе. Можете найти способы тренироваться правильно, без вреда для организма, например, выполнять повседневные работы во дворе дома, ходить на длинные прогулки с приятным, близким человеком, кататься на велосипеде. Разнообразьте свои занятия, тогда не будет казаться, что они обременительны и скучны!

"Зачем что-то делать? Мое сердце в порядке"

Физическая активность необходима не только для здоровья сердца. Регулярные упражнения благотворно влияют на дыхательную систему, мышцы и кровообращение. Польза будет ощутима — нормализованное кровяное давление, улучшение здоровья костей и суставов, уменьшение риска заболевания диабетом или, например, раком толстой кишки.

"Я не хочу упасть"

Вероятность падения, конечно, может волновать людей в возрасте. Однако регулярной физической активностью, включая упражнения на равновесие, которые можно делать в любое время и в любом месте, падения можно предотвратить. В этом случае тоже важно проконсультироваться с врачом физикальной медицины и реабилитации.

"Я больше забочусь о том, чтобы работали мозги"

Гимнастика и физическая активность на свежем воздухе прекрасно подходят для вашего мозга. Эти действия могут не только помочь устранить проблемы душевного здоровья, например депрессию, тревогу, но и улучшают снабжение организма кислородом, помогают концентрироваться, лучше переходить от одной задачи к следующей. Подвижное, активное тело и здоровый ум — это игроки одной команды.

Можно найти сотни оправданий, почему вы не двигаетесь, и некоторые из них, вероятно, будут звучать вполне правдоподобно. Однако знайте: регулярная физическая активность, особенно с годами, становится все более важной для сохранения хорошего здоровья.