5 ошибок, почему у вас до сих пор нет идеального пресса

Каждому из нас хочется быть обладателем упругого, подтянутого животика, однако не всем удается этого добиться даже в том случае, если с данной целью регулярно качается пресс. О том, какие распространенные ошибки допускают люди на пути к красоте, рассказывает портал MedikForum.

Ошибки №1: надо качать пресс, как учили на физкультуре



Если вы делаете это так, как делали на физкультуре лет 10 назад, то не ждите идеальных кубиков пресса. Чаще всего в таком случае вы напрягаете совсем не мышцы живота, а шею и мышцы тазобедренного сустава.

В идеале пресс качается следующим образом: нужно лечь на спину на пол, согнуть ноги в коленях и приподнимать над полом плечи и лопатки, не отрывая поясницы, но приближая ребра к пупку.

Ошибка №2: есть все подряд

Вы же понимаете, что ради пресса придется не только правильно его качать, но и правильно питаться? Нельзя думать, что из-за физической активности можно увеличивать калорийность, так как все лишнее сожжется на тренировке. Нет, напротив, вы можете перестараться и наоборот заплыть жиром на животе, так что следите за питанием.

Ошибка №3: качать только пресс

Хотите идеальный пресс, значит, и качаете только пресс. Упражнения только на мышцы живота не всегда эффективны. В плане тренировок должны быть упражнения на все группы мышц, в том числе на мышцы кора. То есть пробежки, отжимания, жимы, приседания. Они задействуют многие мышцы, а также мышцы живота. Главное в вопросе комплексный подход. И не забывайте про разминку и заминку.

Ошибка №4: делать одно и то же

Каждую тренировку вы выполняете определенные упражнения, причем не увеличиваете нагрузку. Не нужно думать, что в таком случае вы обретете идеальный пресс. Разнообразьте нагрузки, изучите новые техники — и увидите результат уже через несколько недель.

Ошибка №5: не менять образ жизни

Для того, чтобы обрести пресс своей мечты, нужно думать о теле не только на тренировке, но и в другое время. Следить за дыханием, осанкой на протяжении дня крайне важно. В том числе нужно изменить образ жизни в целом. Стать более подвижным, не сидеть целыми днями за компьютером, стараться делать растяжку. И, разумеется, не надо останавливаться на половине пути.