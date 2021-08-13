Ванесса Белова — 21-летняя рижанка, которая сотворила сенсацию на чемпионате Европы по фитнесу, организованному Международной федерацией бодибилдинга и фитнеса (IFBB). В течение четырех дней в различных дисциплинах соревновалось более 900 спортсменов из 45 европейских стран. Ванесса победила в категории Artistic Fitness выше 168 см, а также завоевала титул абсолютной чемпионки в этой категории. Эти соревнования были первыми после долгой паузы, о причинах которой Ванесса рассказала в интервью.

Ты занимаешься спортом с детства?

Со спортом я всегда была на "ты". В большей степени благодаря моим родителям, которые сами были спортсменами. Папа занимался бегом, был многократным чемпионом Латвии в беге на 3000 метров с препятствиями, а мама много лет удачно принимала участие в соревнованиях по фитнесу, теперь руководит Латвийской федерацией бодибилдинга, фитнеса и бодифитнеса (ЛФБФБ). Они вложили немало сил в мое развитие и всячески меня поддерживали, и эмоционально, и материально, занимались спортом вместе со мной. Они хотели, чтобы я с детства была активная и развивалась как физически, так и эмоционально, поэтому я перепробовала много различных видов спорта. Основным видом спорта, в который я попала еще в трехлетнем возраста, стала спортивная гимнастика, которой я активно занималась до 14 лет.