Эксперимент: поддержка супруга помогает быстрее скинуть лишний вес
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Люди, которых поддерживает партнер, намного успешнее остальных в вопросе снижения веса, пишет портал MEDdaily со ссылкой на The Daily Mail. Амстердамский университет прикладных наук провел исследование с участием 824 человек, переживших сердечный приступ.

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Добровольцы или получали стандартную реабилитацию, или стандартную схему плюс программу по изменению образа жизни. В итоге 411 пациентов во второй группе смогли выбрать одну из трех программ — для снижения веса, повышения физической активности или отказа от курения.

Оказалось, когда супруги добровольцев присоединялись к усилиям по изменению привычек, у пациентов появлялось больше шансов на успех.

Это в особенности касалось снижения веса — вероятность похудения за год была повышена в 2,7 раза, показали наблюдения. Но, что удивило исследователей, участие партнера не повлияло на показатели успеха, когда речь шла об отказе от сигарет и о повышении уровня физической активности. Видимо, для этих изменений требуется большей личной мотивации.

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DELFI Woman

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