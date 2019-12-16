Если вы хотите похудеть к праздникам, придерживайтесь этих 4 правил

До праздников осталось всего ничего, а впечатлить друзей и знакомых прекрасной формой и элегантным нарядом, в котором на животике не видна жировая складка, очень хочется. Как быть? Ответ на этот вопрос точно знает тренер с большим опытом, посол спортивного бренда 4F Эдийс Цирулис.

Ни один тренер и специалист по питанию не посоветует спонтанные интенсивные тренировки и кардинальную смену привычного меню. И все же, если мучительно хочется перед праздниками прийти в форму, важно не ударяться в крайности, поскольку голодание чревато серьезным набором веса после праздников.

Введенный в стресс организм жестоко отомстит после застолья: так как он уже знает, что вы склонны неожиданно подвергать его голоданию, он при первой же возможности не только восполнит все свои запасы, но еще отложит "резерв" в виде жиров на случай еще одной такой экзекуции. Поэтому крайне важно соблюдать меру и в тренировках, и в питании.

Правило № 1: без физической активности ничего не выйдет

Спорт и питание — вещи нераздельные, поэтому, чтобы привести себя в форму, важно не только не бросать тренировки, что часто случается в период праздников, а даже наоборот — тренироваться чуть чаще и чуть интенсивнее. Например, аква-аэробике или пилатесу предпочтите классическую аэробику — так вы сожжете больше калорий.

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Хороши также силовые и аэробные упражнения — мышцам нужна нагрузка, если мы хотим избавиться от жирка, поскольку тренировки позволят мышцам взять энергию из жировых клеток и таким образом переработать их. Такого результата одним только правильным питанием не достичь.

Однако есть группа людей, которым этот вариант не подходит — пожилые, беременные, получившие травму и другие, чье здоровье в данный момент довольно хрупко. В таком случае подойдут прогулки, катание на лыжах или сноуборде, можно заняться лыжной ходьбой, если зима побалует нас снегом, а если нет — покататься на велосипеде, устроить семейные игры на свежем воздухе. Главное — не сидеть.

Правило № 2: похудение по типу "сушки" не пойдет вам на пользу

В преддверии праздников люди очень часто берут за основу питание бодибилдеров и фитнес-моделей, называемое сушкой, то есть полностью отказываются от углеводов (гречка, макароны, хлеб, рис, картофель и т.п.).

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Многие знают, что на каждый грамм углеводов приходится еще 2 грамма воды, которые непременно отобразятся на весах. Отказ от углеводных продуктов действительно приводит к потере веса главным образом потому, что из организма уходит вода, но дело в том, что полный отказ от этих питательных веществ даже на короткий период может привести к неприятным последствиям, например, снижению энергичности.

Углеводы нужны для работы нервной системы, они также обеспечивают наш мозг энергией, поэтому полный отказ от них точно не пойдет на пользу здоровью. Как аргумент в пользу такого питания многие приводят кето-диету, которая подразумевает полный отказ от углеводов, но забывают, что эту диету придумали для лечения определенных болезней и здоровому человеку она на пользу не пойдет. Как же тогда правильно?

Чтобы достичь положительного эффекта, нужно не исключать углеводы, а есть их в первой половине дня, когда у нас еще есть время их переработать. Особенно, если во второй половине дня предстоит тренировка или хотя бы небольшая физическая активность.

Правило № 3: баланс — всему голова

Некоторые действуют наоборот: отказываются от белков и придерживаются мистической гречневой диеты. Однако, поскольку углеводы задерживают в организме воду, такая диета к заметному похудению не приведет, а вот навредить пищеварительному тракту может. Кроме того, после приема чистых углеводов, хочется есть еще больше.

Иными словами во всем нужен баланс, ни один вид питательных веществ нельзя исключать из питания. Чтобы похудеть к праздникам, в ежедневном питании можно создать небольшой дефицит калорий, облегчить ужин, углеводную еду потребляя на завтрак, а белковую — на ужин. В первой половине дня приготовьте себе кашу, а на ужин — омлет или просто попейте кефир. Избегайте сладкого и продуктов из белой муки.

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Важно следить и за размером порций — лучше возьмите тарелку поменьше, поскольку на большую тарелку и еды хочется положить побольше.

Существуют также мифы про потребление воды: якобы, если пить много, это приводит к отекам. Однако многие как раз наоборот — пьют меньше жидкости, чем нужно, поскольку забывают, что чай, кофе и лимонады — не то же самое, что вода.

Правило № 4: во время застолья откажитесь от сладкого и соусов

Наконец, когда праздники уже в самом разгаре, а вы успели щегольнуть прекрасной формой и красивым нарядом, не забывайте, что наступит завтра и весы будут безжалостны.

Если вы собрались в полной мере насладиться застольем, то соблюдайте три правила.

Откажитесь от сладкого — торты, булочки, пироги, конфеты приведут к существенному увеличению веса. Лучше съешьте мясо и овощной салат.

Отсюда — второе правило: избегайте соусов, майонеза, сметаны тоже следует есть поменьше.

Не увлекайтесь сыром и любыми другими кисло-молочными продуктами — они только прикидываются безвредными.

И, наконец, третий совет — как можно меньше алкоголя.

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Дело в том, что в алкоголе очень много калорий. 1 бокал — это порядка 200-400 ккал — смотря какой вид алкоголя и объем бокала. Особенно фатальны сладкие соки и лимонады, превращающие напиток в калорийную бомбу. Кроме того, потребление алкоголя сводит на нет эффект от тренировок. Получается, все последнее время вы трудились зря.

Готовясь к праздникам, самое главное — помнить про здоровье. Не нужно вгонять организм в стресс — он отомстит отсутствием энергии и набором веса после голодания. Могут быть и более серьезные последствия для организма, особенно, если болеешь.

Лучший совет перед любыми изменениями в плане питания или тренировок — консультироваться со специалистом. Эксперименты со здоровьем категорически запрещены беременным, кормящим, диабетикам, страдающим болезнями желудочно-кишечного тракта и эндокринной системы. В отдельных случаях эксперимент может привести к коме и шоку. То же самое касается и спорта: физическая активность должна быть частью повседневной жизни.

Если хочется похудеть — можно и нужно немного увеличить нагрузки, но точно не стоит делать это наобум, без сопровождения тренера, иначе дело может закончиться травмой или как минимум болью в мышцах и состоянием "выжатого лимона". Если силовые нагрузки не для вас — отдайте предпочтение лыжам, прогулкам и играм на свежем воздухе.