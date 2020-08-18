Гуляйте на здоровье! Почему физическая активность должна войти в привычку каждого из нас

За последние 40 лет ожирение среди детей и молодежи выросло десятикратно, среди взрослых — почти в три раза, что создает повышенный риск ряда заболеваний. Хотя все знают, что для здоровья человека необходима физическая нагрузка, взяться за себя, чтобы начать двигаться, очень сложно. Почему нужно менять привычки и как это сделать? Рассказывают семейный врач, физиотерапевт и специалист по питанию.

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До 30 августа каждый житель Латвии может принять участие в инициативе Клуба виртуального бега Рижского марафона Rimi "Шагай с Alfа", цель которой состоит в том, чтобы для улучшения самочувствия побудить людей больше двигаться, проходя в неделю по меньшей мере 35 км.

В рамках инициативы пройдено почти 23 000 км. В первую неделю поставленной цели достигли 143, во вторую неделю — еще 75 участников.

Самое активное время ходьбы — 8 и 11 часов утра, а также 6 и 7 часов вечера.

За две недели среднее пройденное расстояние составило 89 км, но несколько сотен участников не достигли минимума пройденного расстояния или вообще не начали ходить.

К инициативе по-прежнему могут присоединиться все желающие, чтобы за месяц пройти 140 км и претендовать на ценные награды.

Три профессионала в своих областях рассказывают, почему нужно быть более физически активными в повседневной жизни и что следует учитывать.

Семейный врач Карлис Вилкасте

За последние 40 лет, по данным опубликованного в журнале "Lancet" в 2016 году исследования Дж. Бентхема (J. Bentham), ожирение среди детей и молодежи во всем мире выросло в десять раз (~ 340 млн человек). Среди взрослых ожирение увеличилось в три раза (1,9 млрд человек). Ожирение касается не только внешнего вида, это и очень серьезная проблема со здоровьем, которая вызывает повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний, болезни суставов и позвоночника, а также способствует развитию сахарного диабета второго типа. Лишний вес ухудшает качество жизни людей с хроническими заболеваниями, осложняет свободу движений, ухудшает эмоциональное самочувствие.

Пo данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2018 Латвии только 19% детей, 13% взрослых и 12% людей в возрасте старше 65 лет имели достаточную физическую нагрузку. ВОЗ установила, что оптимальная физическая активность для детей — это нагрузка средней интенсивности 60 минут в день, а для взрослых — 150 минут в неделю плюс упражнения для больших мышц по крайней мере два раза в неделю. В зависимости от наличия конкретных проблем со здоровьем, возраста и уровня мобильности каждый может найти для себя оптимальную физическую нагрузку.

Регулярная активность улучшает переносимость нагрузки, то есть возможность сделать больше, быстрее, дольше, а также эмоциональное самочувствие и состояние суставов. Прогулки, ходьба и скандинавская ходьба — это виды физической активности, подходящие для любых возрастов. Они не требуют специального спортивного инвентаря, подготовки, разогрева, места для тренировок и могут сочетаться с другими повседневными занятиями. Уменьшая вес и улучшая мобильность суставов, мы помогаем себе, облегчая работу сердца, легких, почек и других органов. Также физическая активность уменьшает выгорание, психоэмоциональное напряжение и симптомы депрессии.

Любая физическая активность улучшает здоровье, но ничто так не освобождает разум и не способствует отдыху тела, как прогулка в одиночестве, с близкими людьми или домашними любимцами.

Тренер по бегу и специалист по питанию Анита Силиня

Чтобы улучшить качество жизни, питание и физическая активность должны идти рука об руку. Если, занимаясь спортом, человек не думает о сбалансированном питании, желаемый результат не будет достигнут или же прогресс будет очень медленным, а тогда пропадет и мотивация тренироваться.

Питание — это топливо для организма: насколько качественно мы питаемся, настолько качественно будет функционировать наш организм. Задача питания состоит в том, чтобы обеспечить хорошую иммунную систему, энергию для повседневной жизни и физической активности, позитивное эмоциональное состояние, но при условии, что оно сбалансировано.

Главные предпосылки здорового питания:

для каждого приема пищи предусмотреть продукты, содержащие белки, сложные углеводы и ненасыщенные жиры;

регулярно, малыми порциями весь день пить воду, особенно если есть физическая активность;

включать в рацион сезонные или местные, выращенные и произведенные в Латвии продукты питания.

Рекомендации для участников инициативы: основной прием пищи рекомендуется за 2,5-3 часа до физической активности. Небольшой перекус, который не вызовет чувства тяжести, например, банан, можно позволить себе за 30 минут до физической активности. После физической нагрузки, чтобы организм мог качественно восстановиться, желательно поесть в течение часа. Пить воду нужно перед, после и во время физической активности, особенно если погода теплая.

Нужно помнить, что количество принимаемой пищи должно соответствовать нашей физической активности. Если еды недостаточно, не будет сил и энергии, если же мы едим больше, чем расходуем энергии при движении, образуется лишний вес. Призываю быть активными каждый день, питаться сбалансированно и способствовать общему хорошему самочувствию!"

Сертифицированный физиотерапевт Лига Лидумниеце

Движение, как и еда, дыхание или сон, является одной из основных функций человека, и это нужно принимать как очевидное. Без достаточного движения в организме не будет полноценно происходить ряд процессов, точно так же, как если бы мы не дышали.

Ходьба — это прекрасный, очень простой и экономичный способ, чтобы реализовать эту повседневную необходимость.

Правда, нужно помнить, что точно так же, как бег может быть быстрым или медленным, так и скорость ходьбы у каждого может отличаться.

Кроме того, одна и та же активность у одного человека потребует больше усилий, у другого меньше, соответственно, для человека с лучшей физической подготовкой прогулка будет нагрузкой меньшей интенсивности, для тех, кто повседневно не занимается спортом, повседневная прогулка будет нагрузкой средней интенсивности, а быстрая ходьба — высокой. Тем, у кого ходьба вызывает одышку, нужно начинать активность постепенно, с медленной ходьбы, переходя на более быструю в течение пары минут.

Тем самым организм готовится к физической активности. Заканчивая физическую активность, желательно не быстро останавливаться, а постепенно снижать скорость ходьбы. Тем, кто ходит пешком каждый день, никакие особые действия перед прогулкой совершать не нужно, как, например, не нужен разогрев и перед походом за покупками.

Частым аргументом у тех, кто не занимается спортом, является нехватка времени. С этой точки зрения ходьба — очень благодарное занятие, чтобы интегрировать его в повседневный график. Конечно, если нет пробок, на машине мы перемещаемся быстрее, можем взять с собой много вещей и привезти домой покупки, однако, если перестроить свои будни, ходьбу как физическую активность можно объединить с функциональностью — на работу ходить пешком и не делать покупки каждый день. Поход на работу пешком потребует в два раза больше времени, но не придется планировать отдельное время для физической активности.

Важно приучать к физической активности и детей. Если сами мы не двигаемся, но возим ребенка на футбольные тренировки, у ребенка не возникнет естественной потребности подвигаться самому, как только эти тренировки прекратятся. Ребенка удобно отвести в школу на автомобиле, но, если ходить туда вместе пешком, это действие станет неотъемлемой частью повседневной жизни, и выиграет здоровье всей семьи.

Напомним, что с января 2020 года т/ц "Alfa" стал одним из центров событий Рижского марафона Rimi. До сих пор прошли два мероприятия "Школа бега" в кинотеатре т/ц "Alfa" "Cinamon", на которых собралось более полутысячи человек, а также воскресные тренировки по несколько сотен участников каждая, которые возобновятся с первых выходных сентября и продолжатся до Рижского марафона Rimi. Узнать больше здесь.