У Ларисы Марии Агафоновой более 40 тысяч подписчиков в Instagram. Ее профиль пестрит красивыми фотографиями, но мало кто знает, какой непростой путь пришлось пройти этой хрупкой девушке — от булимии и нервной анорексии до титула чемпионки Европы по фитнес-бикини и диплома фитнес-тренера. О том, что помогло справиться с выпавшими на ее долю испытаниями и добиться успеха, какого принципа питания она придерживается и другим советует, и почему карантин ей пришлось провести в Египте, Лариса Мария честно и откровенно рассказала DELFI.

Согласитесь, первое, что привлекает внимание, это имя героиня. Не то, что оно двойное, а столь непривычное сочетание. Оказывается, оно стало компромиссом для родителей, которые никак не могли договориться: папа хотел назвать дочку Машей, мама — Ларисой. В итоге решили записать и то, и другое. "Я счастлива, что у меня два имени, особенно в таком необычном сочетании. Даже не могу сказать, какое люблю больше. Каждое из них наполнено абсолютно разной энергетикой и много значит для меня. Они словно описывают две мои совершенно разные половины: Маша очень простая, добрая, милосердная и открытая, Лариса же очень серьезна, целеустремленная, собранная и всегда добивается своей цели", — отмечает девушка.

В детстве Лариса Мария еще никакие цели перед собой не ставила, она просто мечтала — то стать певицей, то актрисой, потом стюардессой, чуть позднее заинтересовалась такими профессиями как юрист и журналист. В то же время связывать свою профессиональную жизнь со спортом никогда не думала, хотя и была с ним с 7 лет на "ты" — ходила на плаванье, танцы и целых 12 лет занималась карате, получив черный пояс, а также больше 100 наград.

При этом Лариса Мария признается, что в школьные годы всегда чувствовала себя очень зажато и скованно, всего стеснялась и испытывала страх перед публичными выступлениями — даже заданное выучить наизусть стихотворение всегда рассказывала не перед всем классом, а на переменке лично учителю. Освоиться и расслабиться просто не было времени: "За 12 лет учебы я целых шесть раз сменила школу: каждый раз разные одноклассники, преподаватели, приходилось постоянно адаптироваться к новым условиям. Это было очень не просто".

Негативных эмоций в тот период было много. И Лариса Мария их активно заедала. "В целом мое детство было достаточно голодным, мы боролись за каждую крошку, сладости на столе были целым событием, всегда следовали правилу "доесть все до последнего кусочка" и все в таком духе. Теперь я понимаю, что неправильные пищевые установки из голодного прошлого способствовали набору веса в будущем, когда уже не было такого дефицита в пище, а калорий, наоборот, стало вокруг слишком много. А привычка заедать стресс сформировали еще в садике: если я плакала, воспитательница давала мне попить водички с сахаром, соответственно, появилась зависимость — негативные эмоции вызывают дикую потребность в сладком, быстрых углеводах. Родители тоже часто закладывают данную связь в голове ребенка, давая ему сладости в качестве утешения. Это очень легкий путь успокоить, но очень плохой, потому что формируются неверные пищевые привычки".

Именно это в сочетании с большой трагедией в подростковом возрасте приведет Ларису Марию к булимии, а потом — к анорексии. "Когда ты теряешь самое ценное, что у тебя есть, остальные проблемы этого мира кажутся сущими пустяками. Это жуткое событие сделало меня очень сильной, воспитало во мне характер, стержень и невероятную силу духа. Я поняла, что постоять в этом мире за себя могу только я сама, что никто мне не поможет; что нужно пахать день и ночь, если хочешь добиться своей цели; что легко не будет, а наоборот — будет очень и очень сложно. Но такова жизнь, нужно это принять и работать с тем, что есть".

Лариса Мария признается, что говорить о случившемся не любит: во-первых, тяжело, во-вторых, не хочется своей историей вызвать чувство жалости. Однако этот факт из биографии никак не убрать. "В 14 лет я потеряла отца, который был для меня самым близким человеком в этом мире. Я всегда была "папиной дочкой". Это был невероятный удар, который перевернул всю мою жизнь. Отец ведь еще был и главным кормильцем в семье, после его ухода мы с мамой полностью остались без жилья, поскольку у нас не было средств выплачивать кредит. Скитались по самым доступным арендованным квартирам, просили социальной помощи. Это было трудное время, но тот опыт, что я приобрела, пережив такой удар, бесценен".