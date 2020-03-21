Как поддержать форму и иммунитет? 6 простых, но очень эффективных упражнения для домашних тренировок

В сложившейся ситуации, когда спортзалы закрыты, а дома у многих образовались продовольственные запасы, очень важно не забывать о физической активности, ведь она в том числе оказывает огромное влияние на иммунитет. Если до начала карантина вы посещали фитнес-клуб, то, скорее всего, вам уже поступило предложение посещать тренировки онлайн. Но если у вас нет и такой возможности, то воспользуйтесь простым набором упражнений.

Автор рубрики, профессиональная фитнес-спортсменка и тренер Катерина Чистова рассказывает DELFI Woman, как провести тренировку в домашних условиях. Комплекс упражнений могут выполнять абсолютно все, даже без подготовки, поскольку они очень простые и при этом действительно эффективные.

Основные правила



1. Данную тренировку следует проводить сразу после пробуждения — до завтрака. Три-четыре раза в неделю, то есть через день.

2. Заниматься достаточно минут 30.

3. Тренировка является круговой, а это значит, что все перечисленные упражнения следует делать одно за другим без перерыва.

4. Делайте передышку и пару глотков воды только после выполнения всех упражнений — около 2-х минут. Это один круг.

5. Таких кругов следует сделать 3-4.

Комплекс упражнений



1. Ходьба на месте. Разогрев. 2 минуты

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Данное упражнение является разогревающим. Делать его следует с высокой интенсивностью, высоко поднимая колени и размахивая руками с большой амплитудой.

2. Приседания. 20 раз

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Это упражнение является базовым на ноги и попу. Главное условие — присесть по возможности максимально низко. Тело при этом сильно вперед не нагибать и не сутулить спину, держать как можно прямее, а вставая стараться отталкиваться пятками.

3. Велосипед. 20 раз в каждую сторону

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Прекрасное упражнение на укрепление мышц пресса.

Лежа на спине делаете круговые движения ногами в стиле "крутить педали". Стараемся делать как можно большую амплитуду движения ногами не опуская их на пол. Локтями тянемся и пытаемся коснуться противоположного колена.

4. Армейские прыжки. 1 минуту

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Восхитительное укрепляющее упражнение для общей выносливости и укрепления тела.

Сильно высоко подпрыгивать не стоит. Руками старайтесь махать максимально в широкой амплитуде. Желательно делать с максимально возможной высокой интенсивностью.

5. Лодочка на животе. 20 раз

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Очень полезное упражнение на укрепление глубоких мышц спины, а особенно полезно для позвоночника. Также укрепляет ягодицы и верхнюю часть заднего бедра ноги.

При выполнении старайтесь максимально прогнуться в спине, протягивая руки и ноги к верху. При этом напрягая мышцы спины.

Движения вниз не должны "срываться". Старайтесь поднимать и опускать руки/ноги плавно и контролируемо.

6. Планка на локтях. Максимально возможное время

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Очень эффективное упражнение для достижения плоского и крепкого животика.

Старайтесь не опускать и не поднимать бедра. Держите тело максимально ровно.

Стойте до последнего, даже когда уже чувствуете напряжение.

После беспрерывного выполнения этих упражнений походите по комнате и сделайте пару глотков воды. Через 2 минуты повторите полный круг упражнений. И так 3-4 раза.

Данный комплекс упражнений даст вам чувство физического тонуса и бодрости. Вы почувствуете, что ваше тело крепнет и становится более отзывчивым и выносливым.

Наряду с правильным сбалансированным питанием это позволит вам достичь хороших результатов в домашних условиях.