Не купайтесь сразу после тренировки! Эксперты объяснили, как правильно заниматься спортом летом

Теплая погода может вдохновить для занятий спортом на свежем воздухе. О том, как это делать правильно, рассказывают тренер по фитнесу, один из основоположников движения CrossFit в Латвии Каспар Злиднис и клинический фармацевт BENU Aptieka Илзе Приедниеце.

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Начало и интенсивность тренировок



Если человек хочет приступить к тренировкам, то и летом, и в зимнем сезоне желательно посетить спортивного врача, который точно, с помощью нагрузочного теста, определит интенсивность тренировок, соответствующую уровню подготовки. Позже при помощи тренера будет подготовлена подходящая для человека программа тренировок. Во время тренировок важно пользоваться пульсометром для наблюдения за пульсом.

Интенсивность тренировок в теплую погоду уменьшать не обязательно, если соблюдаются правила безопасных тренировок: тренироваться в более прохладное время дня, надевать головной убор и пить достаточное количество воды. В жаркую погоду, однако, нужно избегать тренировок высокой интенсивности, например, быстрого бега и длительных тренировок. Сердце в таких условиях испытывает дополнительную нагрузку, поэтому лучше всего выбирать силовые тренировки, тренировки глубокой мускулатуры, растяжения и гибкости средней и низкой интенсивности.

Подходящее снаряжение

Тренируясь на открытом воздухе, нужно всегда одеваться по погоде. Обувь также необходимо выбирать в соответствии с видом спорта и покрытием, так как, например, если бегать в стоптанной, перекосившейся или не подходящей для бега обуви, то можно получить боль в суставах или даже травму. К каждой тренировке нужно соответственно подготовиться и правильно ее спланировать в зависимости от условий, возможностей и целей, объясняет тренер.

Занимаясь спортом на открытом воздухе, нужно обязательно пользоваться солнцезащитным кремом. Он наносится на кожу за 20–30 минут до выхода на солнце, а затем повторно через каждые 2 часа, а также после купания и усиленного потения. Нужно помнить, что ни один солнцезащитный крем не обеспечивает 100-процентной защиты. Покупая крем от солнца, обратите внимание на то, чтобы он обеспечивал защиту как от UVA-, так и UVB-лучей. Заниматься спортом нужно в соответствующей одежде — легкой, дышащей и светлой, на голове должен быть головной убор.

Разминка и заминка — обязательны

Летом, во время занятий спортом вблизи водоемов, обычно возникает сильный соблазн сразу охладиться в воде. Однако после тренировки необходимо сначала провести заминку и постепенно снизить нагрузку, сделать упражнения на растяжку, и только когда тело немного остынет, можно отправляться в воду. Сразу после тренировки, пока пульс и дыхание ускорены, желательно не идти в холодную воду, чтобы избежать мышечных судорог и не захлебнуться водой.

Потребление достаточного количества жидкости

Здоровый человек должен выпивать не менее 2 л воды в день. В жаркую погоду, а также во время занятий спортом, при усиленном потении, теряется много жидкости, которую нужно компенсировать питьем воды. Важно, чтобы потребление достаточного количества воды соответствовало возрасту, весу, состоянию здоровья и физической активности каждого человека.

Отправляясь заниматься спортом, с собой нужно брать бутылку воды. Пить воду нужно регулярно — до, во время и после тренировки. Полезно приобрести в аптеке порошки или таблетки, используемые для приготовления жидкости для питья, которые помогут обеспечить оптимальный уровень электролитов и воды в организме. Они содержат натрий, калий, магний, кальций, цинк, а также глюкозу и витамин С. Их также можно использовать до, во время и после тренировки.