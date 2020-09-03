Почему на пути к здоровому образу жизни важно ставить маленькие цели

Более половины или 55% латвийцев не следят за количеством сделанных шагов или результатами других физических нагрузок, доступных в различных приложениях для здоровья и спорта. В то же время 20% респондентов подчеркивают, что физически активный образ жизни улучшает самочувствие. Таковы данные исследования Samsung.

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Ходьба для многих единственная физическая нагрузка

Данные опроса показывают, что население Латвии чаще всего избегает физических нагрузок, потому что лень берет верх (41%), не хватает времени (26%), также препятствием являются проблемы со здоровьем (24%). В свою очередь для 28% или пятой части единственной повседневной физической нагрузкой является ходьба.

"Я заметил, что люди, которые изначально настроены заниматься спортом и тренироваться каждый день, часто ставят слишком высокие цели, которые часто терпят неудачу и заставляют их сдаться", — рассказывает тренер по фитнесу Андрей Букрей. "Одним из первых выборов, как правило, является бег, но такая интенсивная нагрузка не всегда подходит людям, ведущим малоподвижный образ жизни, потому что организму нужно привыкнуть к нагрузке. Вам нужно начать проходить определенное количество шагов постепенно и регулярно в течение дня — здесь могут помочь приложения на смартфоне, которые отслеживают прогресс и мотивируют достигнуть свою цель".

Приложения мотивируют изменить образ жизни

Андрей утверждает, что людям, которые проводят большую часть дня сидя, следует начинать с регулярных прогулок, проходя не менее 6000 шагов в течение дня, которые со временем можно увеличить до 10 000 шагов. Количество шагов немало, и для достижения цели необходимо пересмотреть повседневную деятельность, например, использование общественного транспорта можно заменить ходьбой, лифт лестницей, а до встречи можно добраться пешком, выбрав приятный городской маршрут.

Тренер советует людям выбрать наиболее подходящее приложение, чтобы следовать своим повседневным привычкам, или хотя бы обратить внимание на шагомер, который чаще всего уже встроен в современные смартфоны.

Увеличение количества ежедневно пройденных шагов увеличивает шансы на успешное начало физических тренировок и поддержание прочности суставов, здорового кровообращения и улучшения обмена веществ. Улучшение самочувствия может побудить вас начать тренироваться.

Кроме того, упражнения нормализуют глюкозу в крови и реакции на инсулин, что снижает риск развития диабета 2 типа в долгосрочной перспективе. Проходя рекомендуемые 10 000 шагов в день, вы вскоре заметите улучшение качества сна, что поможет выработать здоровую систему сна. В долгосрочной перспективе улучшается работа мозга, позволяя вам концентрироваться, лучше воспринимать и систематизировать различные типы информации.

Опрос по заказу Samsung Electronics Baltics был проведен социологической исследовательской компанией Norstat в августе 2020 года, в нем приняли участие более 3000 жителей стран Балтии.