Простой, но эффективный способ лучше спать, меньше болеть и избавиться от тревоги

Во время чрезвычайного положения жизнь стала менее подвижной и более тревожной. Справиться и с тем, и другим можно с помощью скандинавской ходьбой. Подробнее о том, с чего начать и в целом о преимуществах этого вида спорта, рассказывают гид по скандинавской ходьбе Агрис Сондорс и танцовщица, хореограф и будущий физиотерапевт Лиене Степена.

Скандинавская ходьба с палками является одним из наиболее динамично развивающихся видов спорта в мире, в том числе и в Латвии — по подсчетам Латвийской ассоциации народного спорта, скандинавской ходьбой в стране занимаются более 30 000 жителей, и их число с каждым годом растет. Причина проста: ходьба с палками — очень демократичный вид спорта, который подходит для людей с любой физической подготовкой и любого возраста, а заниматься им можно практически в любом месте и в любое время. Кроме того, ходьба с палками не требует больших дополнительных затрат — не нужно приобретать специфическую одежду или экипировку, а лишь предусмотренные для этого вида спорта палки.

Меньше болейте, лучше спите и избавьтесь от тревоги

В то время, когда нужно приспособиться к новой ситуации, а многие люди работают из дома и, следовательно, испытывают больше беспокойства, ходьба с палками может стать отличным способом, как проветрить голову. Любители ходьбы с палками отмечают, что они лучше спят, меньше болеют и не испытывают тревожных состояний, потому что физическая активность на свежем воздухе улучшает здоровье и способствует общему хорошему самочувствию. Сейчас, когда большую часть дня мы проводим в помещении, ходьба с палками на свежем воздухе является настоящим кислородным "коктейлем" для тела".

Задействуйте 600 мышц, то есть почти всю мускулатуру тела

Скандинавская ходьба — это не просто прогулка с палками, как может показаться со стороны. После первого занятия такой ходьбой многие почувствуют почти все мышцы своего тела. Причина заключается в том, что при ходьбе с палками работают 600 групп мышц, то есть 90 процентов всей мускулатуры тела. При этом спортивном занятии высокой эффективности очень важны и правильная техника ходьбы, и наличие специальных палок для равномерной нагрузки на тело. Самое трудное, когда начинаешь ходить с палками, — преодолеть предубеждение, что это очень просто. Нередко бывает сложно научиться использовать в основном плечевые суставы, а не сгибать локти, держать палки под углом, а не прямо перед собой, освоить полное отталкивание ногой и нагрузку на палку.

Отличная кардиотренировка без опасений о слишком большой нагрузке

У скандинавской ходьбы есть три уровня — для укрепления здоровья, фитнес и спортивный уровень. Если человек начинает заниматься ходьбой с палками для укрепления здоровья, она будет медленнее, упражнения более простыми, а фитнес и спортивная скандинавская ходьба больше подойдут для азартных, любящих движение и скорость людей.

Физически здоровые люди при ходьбе с палками получают такую же нагрузку, как бегуны, потому что это хорошая кардиотренировка, только более щадящая для суставов — правильное использование палок помогает занимающемуся быстрее двигаться вперед.

Самые увлеченные спортсмены могут участвовать даже в марафонах — на трассах, специально предназначенных для скандинавской ходьбы.

Эффективный способ сжечь калории

Когда мы гораздо больше времени проводим дома и открываем холодильник чаще, а за пределами дома движения стало меньше, скандинавская ходьба поможет держать в тонусе тело и ум. Это отличный способ, как закалиться, улучшить настроение и, если необходимо, избавиться от лишних килограммов.

Эксперты отмечают, что ходьба с палками — один из самых эффективных способов сжигания калорий. Например, за час ходьбы с палками тратится около 400 калорий. Для сравнения — при ходьбе расходуется на 20% меньше энергии тела.

Щадящий способ для здоровья, как начать заниматься спортом

Если со спортом вы на "вы" или хотите возобновить занятия после перенесенных травм или долгого перерыва, ходьба с палками будет самым щадящим способом, как возобновить занятия спортом, потому что она под силу любому. Кроме того, ходить с палками можно и в одиночку, и в хорошей компании, причем в любое время года. Тем, кто раньше не вел физически активный образ жизни, перед началом занятий ходьбой с палками необходимо проконсультироваться с врачом о рекомендуемой физической нагрузке.

Возможность чаще находиться на свежем воздухе, при этом в движении

Скандинавская ходьба особенно подходит для людей с сидячей работой, потому что, во-первых, это способ проветрить голову и подышать свежим воздухом. Во время такого занятия расслабляются напряженные мышцы плеч и шеи.

При ходьбе с палками особенно хорошо благодаря вращательным движениям работают шейный и грудной отделы позвоночника, а это проблемные зоны практически у всех людей с сидячей работой.

Ходьба с палками полезна и для позвоночника — при использовании палок нагрузка на спину, колени и бедра намного меньше, чем, например, при беге или аэробике во время отталкивания.

Благодаря вращательным движениям правильно разминаются плечи, поэтому после скандинавской ходьбы может появиться столь же приятное ощущение, как после массажа спины.

Для того чтобы скандинавская ходьба приносила радость и пользу для здоровья, начиная заниматься, нужно обратить внимание на некоторые моменты. Во-первых, нужно уделить внимание правильной технике скандинавской ходьбы — пройти занятие у инструктора. Он оценит физическую подготовку и поинтересуется состоянием здоровья, а также расскажет о палках для ходьбы — какие нужны, почему нельзя заниматься скандинавской ходьбой с лыжными палками или палками для трекинга. На первое занятие палки можно не покупать, потому что они будут у инструктора.

Во-вторых, нужно продумать выбор одежды и обуви. При ходьбе с палками не нужно одеваться слишком тепло — лучше, чтобы вначале было немного прохладно, потому что во время ходьбы тело согреется. В ветреную и холодную погоду следует выбирать спортивную одежду, которая впитывает влагу и сохраняет тепло. Под верхнюю одежду также лучше надеть спортивную одежду, которая останется сухой, даже если вы вспотеете.

Нужно помнить и о питье — в более холодное время пригодится маленький термос с горячим чаем, в теплое — вода.

Важен и выбор обуви — удобно будет в обуви с протектором, нескользящей подошвой. Это же относится к занятиям скандинавской ходьбой в лесу, где нужно опасаться скользких деревьев и листьев.

Занимаясь в лесу, можно использовать палки без резиновых наконечников — они не будут скользить и станут надежной опорой занимающемуся ходьбой.