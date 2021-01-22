Прыжки со скакалкой: сколько прыгать, чтобы похудеть?

Прыжки со скакалкой — модный вид спорта, поскольку это идеальная тренировка на выносливость для дома. И все, что нужно, — это веревка. Подробнее рассказывает портал МедикФорум.

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Веревки, правильная обувь и некоторое пространство — это все, что нужно для прыжков со скакалкой. Так что неудивительно, что эти тренировки на выносливость дома стали абсолютным трендом спорта (особенно в социальных сетях, таких как TikTok), особенно во времена коронавируса.

Испытывают нагрузку не только мышцы икр и бедер, но и руки, грудь и мышцы кора. Регулярные прыжки со скакалкой также улучшают ваши прыжковые и скоростные силы, навыки координации.

Однако основное внимание в этом виде спорта уделяется выносливости, поэтому кардиотренировка менее подходит для наращивания мышц. Тем не менее, силовые атлеты также должны включать прыжки со скакалкой в свои тренировки: это идеальная разминка перед любой силовой тренировкой.

Подходит ли скакалка для похудения

Одно можно сказать наверняка: прыжки со скакалкой сжигают много калорий, потому что одновременно задействованы многие мышцы. Что лучше: бег или прыжки со скакалкой? Если за 30 минут бега вы сжигаете почти 300 калорий, то при прыжках со скакалкой их 500. Если вы стремитесь сжигать калории, прыжки со скакалкой явно впереди.

Как долго нужно прыгать через скакалку

Скакалка особенно эффективна при интервальной тренировке. Вы должны выбирать длину интервалов в зависимости от вашей физической подготовки: новичкам следует начинать прыгать десять раз в минуту и делать между ними минутный перерыв. Начиная со второй недели тренировок, прыгайте десять раз по две минуты и делайте перерыв в одну-две минуты между ними. Опытные пользователи могут использовать перерывы для выполнения других упражнений, таких как отжимания, скручивания или отжимания.

Просто прыгать на месте звучит для вас слишком легко? Чтобы сделать тренировку более разнообразной и сложной, вы можете включить в прыжок несколько поворотов скакалки. Как вариант, вы можете прыгать на одной ноге с поднятыми вверх коленями или скрещенными руками и изменять скорость вращения скакалки. Здесь нет пределов творчеству.

Что вам следует знать

Как и перед любой тренировкой, перед прыжками со скакалкой следует хорошо разминаться. Наш совет: бегите на месте несколько минут, вращая руками и запястьями. Во время тренировок необходимо носить обувь — в идеале с амортизацией для передней части стопы и высоким голенищем.