Советы профессионального тренера, на что следует обратить внимание, занимаясь спортом дома

Первая волна пандемии вдохновила владельца фитнес-клуба "OWL GYM Riga", профессионального тренера Никиту Авдеева на создание комплекса упражнений, в ходе которых в качестве инвентаря предлагал использовать бытовые предметы. И вот спортивные залы снова закрыты и неизвестно, когда возобновят свою работу, поэтому все только в наших руках.

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Где черпать мотивацию для тренировок дома?



Нужно поставить цель, к примеру, скинуть 5 кг, посмотреть на себя в зеркало и представить, как будет выглядеть тело без 5 кг лишнего веса.

Карантин туманит сознание, снижает мотивацию что-то делать, поскольку состояние "ничего не хочу" с каждым днем затягивает все больше. Но карантин рано или поздно закончится, а сейчас у вас есть время заняться собой, в том числе спортом.

Насколько быстро можно добиться результатов без дополнительного веса и тренажеров?

Так же, как и в тренажерном зале, в зависимости от частоты тренировок и степени нагрузки. Ну и, конечно же, правильного питания. Уже через неделю можно скинуть 3 кг.

Можно ли добиться такого же результата дома, как и в зале?

Конечно, можно. Мало того, что можно тренировать тело без инвентаря, так еще и дома много подручных вещей, которые можно использовать в качестве инвентаря.

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Напомним, что помимо всего прочего это могут быть:

Можно ли не остаться в той же физической форме без домашних тренировок, просто правильно питаясь?

Нет. Тело надо тренировать и давать нагрузку, чтобы был тонул, в противном случае тело станет дряблым.

Почему рекомендуется тренироваться дома каждый день?

Потому что это создает привычку и дает заряд энергии на весь день. Желаемый результат придет быстрее и даст мотивацию не останавливаться.

Какие группы мышц можно укрепить, занимаясь дома?

Все мышцы. При желании можете больше укреплять корсетные мышцы, чтобы спина не болела. Женщины могут делать упор на ноги и ягодицы, а мужчины — на верхний торс.

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Программа бесплатных тренировок, составленная Никитой Авдеевой, доступна здесь. Она подходит под любой уровень физической подготовки. Понадобится только желание — никакого дополнительного инвентаря. Тренировки проходят ежедневно в удобное время.