Советы тренера, как превратить ходьбу в неотъемлемую часть повседневной жизни

Несмотря на то, что в период чрезвычайной ситуации общество приспособилось к новым условиям, в том числе больше времени проводя дома, движение по-прежнему остается важным элементом повседневной жизни, которому необходимо уделять внимание и зимой. О том, почему именно людям, занятым сидячей работой, следует придерживаться режима 10 000 шагов в день и как мотивировать себя выработать эту привычку, рассказывает тренер по фитнесу Карлис Ванагс.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Ходьба является одной из основ движения человека — она помогает поддерживать организм в здоровом состоянии, если заниматься регулярно. Не зря человеку, работающему весь день в сидячем положении, рекомендуется каждый час совершать небольшие движения: покидать свое рабочее место и растягивать мышцы.

Регулярная ходьба улучшает самочувствие и ежедневно обеспечивает необходимый уровень активности, в том числе если в конкретный день не планируется какая-либо другая физическая активность.

Однако для поддержания организма в здоровом состоянии недостаточно проходить всего пару шагов в день. По данным Всемирной организации здравоохранения, количество шагов, которого следует придерживаться ежедневно, составляет около 7500. Но в обществе гораздо популярнее мнение, что в день необходимо делать 10 000 шагов.

Действительно, людям, которым позволяет состояние здоровья, рекомендуется ежедневно проходить 10 000 шагов, или 7 км, таким образом обеспечивая активный уровень движений. Почему желательно не останавливаться на средней норме? Чем больше шагов мы проходим ежедневно, тем крепче и здоровее становится наш организм.

Тренер по фитнесу Карлис Ванагс подчеркивает, что ходьба универсальное средство, которое обеспечивает полноценную и эффективную деятельность опорно-двигательного аппарата, поскольку при ходьбе задействована вся мускулатура тела. Во время прогулки нагрузка на все тело распределяется равномерно: при каждом шаге нагрузка переносится со стоп на верхнюю часть тела и руки, поэтому при движении руки должны быть свободными, а не находиться в кармане или держать телефон.

Во избежание чрезмерного использования телефона при ходьбе по улице в качестве помощника может выступить умный браслет или умные часы, которые ежедневно будут фиксировать количество пройденных шагов даже в случае, если под рукой не окажется телефона. Тогда и 10 000 шагов не покажутся таким уж большим количеством, потому что часть из них можно набрать перемещаясь по дому. Если же телефон находится на столе или диване, эти шаги не зафиксируются.

Кроме того, в ряде умных часов и их приложений разработаны различные мотивирующие элементы, чтобы обеспечить пользователям прохождение 10 000 шагов не только раз в неделю, но и каждый день. Но если до этого вы вели довольно пассивный образ жизни, то не стоит сразу проходить 10 000 шагов — дистанцию следует увеличивать постепенно.

"Сейчас, когда больше времени проводится дома, особенно важно обеспечить физическую активность, поскольку таким образом мы можем защитить себя от боли, дискомфорта и травм, а также, что не менее важно, — дополнительно получить положительные эмоции и энергию. Кроме того, ежедневное прохождение 10 000 шагов поможет укрепить ментальное здоровье, снизить уровень стресса, улучшить физическую форму, а также снизить риск развития хронических сердечно-сосудистых заболеваний, по которым у Латвии один из самых высоких показателей в Евросоюзе", — говорит тренер.

Ходьба — подходящий вид активности почти для всех: не требуется специальная экипировка, достаточно лишь удобной обуви и одежды по погоде.

Чтобы мотивировать себя двигаться, сначала ходьбу можно объединить, например, с пешей прогулкой на/с работы, подальше прогуливаться с собакой или использовать это время, чтобы побыть наедине с собой, слушая музыку, пока ходьба не станет привычной и неотъемлемой частью повседневной жизни.