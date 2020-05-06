Тренируемся дома! Упражнения для детей от 6 месяцев до 10 лет

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Большинство родителей понимают, что регулярные физические упражнения способствуют развитию ребенка, положительно влияя на его душевное состояние и общее самочувствие. Однако не всем известно, что физическая активность помогает также улучшить его успеваемость в детском саду или в школе. Компания "My Gym Latvia" подготовила упражнения для каждой определенной возрастной группы, которые легко выполнять дома.

Ползунчики (6 — 13 месяцев)



В этом возрасте ребенок развивается очень быстро и стремительно, поэтому "ползунчикам" можно предлагать так называемые "станции умений", где для них можно каждую неделю готовить новое упражнение — например, переползать через различные препятствия. Это может быть импровизированный мостик между ковриками или лабиринт из подушек, который ребенок должен преодолеть, чтобы добраться до своей любимой игрушки или до мамы с папой.

Совет родителям — создавая "станции умений" для малышей, стоит вовсю включить воображение и использовать яркие цвета: от этого напрямую зависит, заинтересует ли малыша игра, и появится ли у него желание преодолевать поставленные перед ним препятствия.

Топтыжки и бегуны (14 месяцев — 2,5 года)

По мере того, как ребенок растет, расширяется и спектр его навыков и способностей. Детям в этом возрасте можно предложить чуть более сложные упражнения. Например, упражнение "тропинка ощущений", которую можно выполнять на специально купленном мате с неровной поверхностью, где имеются различные фактурные выступы. Однако для этого также можно использовать натуральные материалы, доступные в домашних условиях. Например, разбросать по полу камешки, каштаны или какие-то другие мелкие предметы — главное, чтобы не было ничего острого. Таким же образом можно использовать какие-либо имеющиеся в доме крупы — рис, гречку т.п.: рассыпать по "тропинке ощущений" и предложить малышу попытаться переместиться из точки А в точку Б. На этом возрастном этапе стабильность ребенка еще не слишком развита, поэтому вполне допустимо, если малыш, преодолевая дистанцию, будет иногда держаться за маму или за папу.

Шустрики (2,5 — 3,3 года)

Детям этого возраста можно предлагать комплексы упражнений, нацеленных на развитие у ребенка двигательных и когнитивных навыков, понимания различных закономерностей, чувств, ловкости и воображения. Для выполнения этих упражнений можно использовать имеющиеся в доме вещи повседневного применения — мячики, деревянные палки, скакалки и т.п. Например, можно положить на пол растянутую скакалку и представить вместе с ребенком, что вам нужно перейти с одной крыши на другую. Или положите на пол небольшие подушки и предложите ребенку "пересечь реку, где живут крокодилы", прыгая только по подушкам.

Почемучки (3,3— 4,5 года)

В этом возрасте удержать интерес ребенка к заданию в течение длительного времени очень трудно, поэтому важно задействовать его (ребенка) воображение. Например, если мы прыгаем — то как лягушки, если ползаем — то как ежи, если плаваем — то в океане, как медузы. Детям этого возраста в качестве одного из упражнений в домашних условиях можно предложить "эстафету на равновесие", где ребенок должен пройти из точки А в точку В по поверхностям разного размера и уровней — разумеется, с соблюдением правил безопасности. Другое, не менее интересное задание — "парашютная эстафета", когда двое взрослых поднимают и опускают какое-то легкое одеяло, покрывало или простыню, а задача малыша — проскочить под импровизированным "парашютом" так, чтобы ткань его не задела. Это задание можно каждый раз немного видоизменять, предлагая ребенку выполнить задание как-то по-другому — то просто пробежать, то проползти по-пластунски, то перекатиться "бревнышком" и т.д.

Непоседы (5 — 10 лет)

Детей в этом возрасте важно ознакомить с правилами и ходом запланированных упражнений, чтобы у них было представление — что будет происходить и что от них ожидают.

Перед началом упражнений желательно с ребенком немного разогреться — сделать упражнения на растяжку, и еще раз обговорить план и ход упражнений, а также упомянуть, что ребенок получит, выполняя эти упражнения.

Упражнения, которые можно предложить детям этой возрастной группы, могут быть гораздо более сложными, чем те, что были упомянуты выше. Вместе с ребенком, — разумеется, с соблюдением всех мер безопасности, — вы можете создать более сложную полосу препятствий, где нужно преодолевать препятствия разными способами — перепрыгивая, стремительно пробегая, сохраняя равновесие, спрыгивая и приземляясь на одну или обе ноги и т.д.

Если домашние условия не позволяют построить "полосу препятствий" разного уровня, можно воспользоваться клейкой лентой: разделить пол в квартире и "этапы" полосы препятствий и объяснить ребенку, что нужно делать на каждом этапе.

Самое главное — это соблюдать умеренность и обеспечивать безопасность как в техническом оснащении упражнений, так и в ходе их выполнения. Важно, чтобы у ребенка сохранилось желание выполнять выбранные упражнения и повторять их. Также желательно раз в неделю добавлять какой-либо новый элемент, или вообще полностью менять упражнения, чтобы ребенку снова было интересно и весело.