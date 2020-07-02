Ученые рассказали об удивительном эффекте растяжки
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Как передает MEDdaily со ссылкой на The Daily Mail, ученые советуют практиковать растяжку, если вы хотите снизить риск болезней сердца, диабета и инсульта. Они проверили эффект пассивной растяжки (когда растягиваться помогает партнер, некое приспособление или сила гравитации). Он стал заметен уже через три месяца — сосуды легче расширялись и демонстрировали большую эластичность в целом.

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Был проведен эксперимент с участием 39 здоровых добровольцев. Людей разбили на две группы, одна из которых делала упражнения на растяжение 5 раз в неделю на протяжении 12 недель. До старта эксперимента и в самом конце ученые оценивали функцию сосудистой системы, жесткость сосудов, их способность расширяться.

Оказалось, растяжка усиливала приток крови и расширяла сосуды. Также стенки сосудов становились менее жесткими. У добровольцев улучшились показатели кровяного давления. Причем, положительные изменения касались сосудов даже в частях тела, не являвшихся объектами растяжки.

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