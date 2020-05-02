ВИДЕО. Как превратить полотенце в инвентарь для эффективной тренировки

Заниматься спортом в домашних условиях намного сложнее, чем под руководством тренера. Однако порой все намного проще, чем кажется на первый взгляд. Например, решить вопрос необходимого инвентаря. Им может стать даже обыкновенное банное полотенце. О том, как его использовать для упражнений, объясняет и показывает на своем примере владелец фитнес-клуба "OWL GYM Riga" Никита Авдеев.

Спорт — самый простой и эффективный способ помочь себе пережить это сложное время и сохранить баланс. По данным недавнего исследования, жители Латвии в возрастной группе от 25 до 35 лет намного активнее занимаются, чем литовцы и эстонцы, проводя две-три домашние тренировки. Каждый сам решает, какой комплекс упражнений и инвентарь выбрать. Напомним, что помимо всего прочего это могут быть:

Сегодня к этому списку предлагаем добавить полотенце.

Foto: Никита Карнач; @nikita_jojo

"Упражнения с полотенцем — это, конечно, не ноу-хау. С полотенцем занимался и сам Арнольд Шварцнеггер. Если добавить смекалку, то можно и хорошо растянуться, а также прокачать все доступные мышцы", — подчеркивает Никита Авдеев.

Foto: Никита Карнач; @nikita_jojo

По его словам, в этом комплексе упражнений главное координация и умение управлять своим телом, ведь делать сопротивление своим же телом совсем не просто.

Далее вы можете включить видео и выполнить все упражнения вместе с тренером.

Никита Авдеев проводит бесплатные тренировки в своих соцсетях — Facebook и Instagram. Также он готов помочь с обеспечением необходимого инвентаря, чтобы любой желающий мог оборудовать домашний тренажерный зал. Кроме того, в ближайшее время Никита планирует серьезно развивать свое новое хобби: "Я занялся вокалом. Хочу найти свои стиль пения, записывать треки и снимать клипы. Следующая песня, которую я посвящу своему сыну, уже в разработке, так что скоро вновь увидимся по ту стороны камеры".