"Я не могла даже шнурки завязать". Американка рассказала, как похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону

Время от времени Рейнольдс садилась на диету — по ее словам, не столько для себя, сколько для того, чтобы соответствовать ожиданиям окружающих. Но запала редко хватало надолго. Рано или поздно она принималась за старое и набирала потерянные килограммы.

Рейнольдс очень хотелось, чтобы в этот раз у нее все получилось. Но надежды на это почти не было. "Я подозревала, что история повторится: сначала я похудею, а потом снова наберу сброшенный вес и еще пять или 10 килограммов сверху", — рассказывает она.

Для начала женщина поставила на телефон приложение Weight Watchers, которое помогает следить за размером порций и правильным сочетанием белков, жиров и углеводов. Она игнорировала большую часть его рекомендаций и продолжала налегать на нездоровую пищу. Но ела меньше, и это дало результат — за девять месяцев ее вес сократился на 30 килограммов.

Со стороны прогресс был почти незаметен, но для нее самой многое изменилось. Физическая активность перестала быть чем-то недостижимым. Рейнольдс впервые за много лет позволила мужу вытащить ее на прогулку — 100 метров до соседнего дома и обратно. "Я до сих пор считаю, что это была одна из самых тяжелых вещей, которую я сделала за всю жизнь", — признается она.

Первые шаги



После первой прогулки Рейнольдс стала выходить на улицу каждый день, постепенно увеличивая дистанцию. Чтобы узнавать пройденное расстояние, она использовала Runkeeper — мобильное приложение для любителей бега.

Ходьба давалась ей все легче и легче, пока в один прекрасный день она не прошагала целых пять километров. В конце женщина едва держалась на ногах, но была ужасно счастлива и немедленно рассказала сыновьям о своем достижении. Они посоветовали ей записаться на соревнования.

Неподалеку проходил необычный забег, организованный сетью ресторанов Krispy Kreme. В середине пятикилометровой дистанции участникам предлагалось остановиться и съесть 12 пончиков. Из-за избыточного веса Рейнольдс по-прежнему не могла бегать, но организаторы заверили ее, что бежать не обязательно. Главное — добраться до финиша.

В спортивной форме и с номером на груди женщина чувствовала себя непривычно. Но отказываться было поздно. Она прошагала половину дистанции, отказалась от пончиков (боялась, что засмеют) и пошла обратно. Это было непросто: на старте Рейнольдс шла быстрее, чем обычно, поэтому на остаток пути энергии почти не осталось. Все давно прибежали, а она продолжала идти, едва переставляя ноги от усталости.

Когда до финишной прямой осталось совсем немного, комментатор объявил: "А вот и Сью Рейнольдс! Это ее первый забег на пять километров". "К моему потрясению, все бросили свои дела, начали аплодировать и приветствовать меня", — вспоминает она. Чтобы преодолеть всю дистанцию, ей потребовалось 75 минут.