"Я не могла даже шнурки завязать". Американка рассказала, как похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону

Избыточный вес превратил жизнь 56-летней американки Сью Рейнольдс в ад. Однажды она сказала себе: "Хватит" — села на диету и занялась спортом. Это было непросто: поначалу даже несколько шагов вызывали у нее одышку. Но женщина не сдавалась и продолжала идти к своей цели. Спустя пять лет она не только сбросила вес, но и стала чемпионкой США по триатлону. "Лента.ру" изучила ее биографию.
Сью Рейнольдс всерьез задумалась о похудении, когда ей было 56 лет. К тому времени она весила 152 килограмма, что часто становилось причиной проблем и неудобств. Ей приходилось прилагать титанические усилия, чтобы просто встать с кровати или втиснуться в туалетную кабинку. Живот мешал дотянуться до ступней, поэтому каждое утро ее обувал муж. Это было унизительно.
Рейнольдс считает, что располнела после того, как вышла замуж. "Я считала своим долгом откормить мужа, который был худой, как жердь, — вспоминает она. — В итоге Брайан прибавил полтора килограмма, а я — все 15".
Второй проблемой, как ни странно, оказалась любимая работа. Рейнольдс десять лет была школьной учительницей, а затем создала собственную образовательную организацию. Она считала ее делом всей жизни, работала почти круглые сутки и постоянно грызла печенье, чтобы не заснуть.
Жертвы не были напрасны. Организация делала успехи и росла. Но вместе с ней росла и талия Рейнольдс. Чтобы не расстраиваться, женщина старалась пореже смотреть в зеркало, никогда не взвешивалась и запрещала себя фотографировать.
Время от времени Рейнольдс садилась на диету — по ее словам, не столько для себя, сколько для того, чтобы соответствовать ожиданиям окружающих. Но запала редко хватало надолго. Рано или поздно она принималась за старое и набирала потерянные килограммы.
Рейнольдс очень хотелось, чтобы в этот раз у нее все получилось. Но надежды на это почти не было. "Я подозревала, что история повторится: сначала я похудею, а потом снова наберу сброшенный вес и еще пять или 10 килограммов сверху", — рассказывает она.
Для начала женщина поставила на телефон приложение Weight Watchers, которое помогает следить за размером порций и правильным сочетанием белков, жиров и углеводов. Она игнорировала большую часть его рекомендаций и продолжала налегать на нездоровую пищу. Но ела меньше, и это дало результат — за девять месяцев ее вес сократился на 30 килограммов.
Со стороны прогресс был почти незаметен, но для нее самой многое изменилось. Физическая активность перестала быть чем-то недостижимым. Рейнольдс впервые за много лет позволила мужу вытащить ее на прогулку — 100 метров до соседнего дома и обратно. "Я до сих пор считаю, что это была одна из самых тяжелых вещей, которую я сделала за всю жизнь", — признается она.
Первые шаги
После первой прогулки Рейнольдс стала выходить на улицу каждый день, постепенно увеличивая дистанцию. Чтобы узнавать пройденное расстояние, она использовала Runkeeper — мобильное приложение для любителей бега.
Ходьба давалась ей все легче и легче, пока в один прекрасный день она не прошагала целых пять километров. В конце женщина едва держалась на ногах, но была ужасно счастлива и немедленно рассказала сыновьям о своем достижении. Они посоветовали ей записаться на соревнования.
Неподалеку проходил необычный забег, организованный сетью ресторанов Krispy Kreme. В середине пятикилометровой дистанции участникам предлагалось остановиться и съесть 12 пончиков. Из-за избыточного веса Рейнольдс по-прежнему не могла бегать, но организаторы заверили ее, что бежать не обязательно. Главное — добраться до финиша.
В спортивной форме и с номером на груди женщина чувствовала себя непривычно. Но отказываться было поздно. Она прошагала половину дистанции, отказалась от пончиков (боялась, что засмеют) и пошла обратно. Это было непросто: на старте Рейнольдс шла быстрее, чем обычно, поэтому на остаток пути энергии почти не осталось. Все давно прибежали, а она продолжала идти, едва переставляя ноги от усталости.
Когда до финишной прямой осталось совсем немного, комментатор объявил: "А вот и Сью Рейнольдс! Это ее первый забег на пять километров". "К моему потрясению, все бросили свои дела, начали аплодировать и приветствовать меня", — вспоминает она. Чтобы преодолеть всю дистанцию, ей потребовалось 75 минут.
Первый успех вдохновил Рейнольдс заняться бегом. При весе 121 килограмм и полном отсутствии практики получалось не очень, но она не сдавалась. Поставила приложение с беговыми аудиоуроками и точно следовала его указаниям. Мало-помалу продолжительность ее пробежек увеличивалась. Спустя восемь недель ей удавалось бегать по 30 минут без остановки.
Рейнольдс прекратила занятия лишь по совету врача и до сих пор считает это ошибкой. Из-за уменьшившейся физической нагрузки женщина снова начала полнеть, поэтому, когда спустя девять месяцев она все же решилась нарушить запрет, ей пришлось начинать почти с нуля.
Увлечение триатлоном
В апреле 2012 году Рейнольдс записалась в программу похудения Meltdown Bootcamp и стала ходить в спортзал. Тренеры следили не только за ее подготовкой, но и за диетой. Это оказалось куда эффективнее, чем советы приложения. Спустя три месяца она сбросила еще 14 килограммов, снова стала бегать и вдобавок — заниматься на велотренажере и ходить в класс аквааэробики.
Однажды Рейнольдс подумала, что ее упражнения очень напоминают триатлон — спортивную дисциплину, в которой нужно и бегать, и плавать, и ездить на велосипеде. "Я крутила педали велотренажера и про себя думала: "Готовлюсь к триатлону, ха-ха", — вспоминает она. — Было забавно так фантазировать, но я совершенно не собиралась всерьез участвовать в соревнованиях".
Рейнольдс передумала, когда ей попалась книга о мужчине с ожирением, который увлекся триатлоном: "Я прочитала ее от корки до корки и решила, что если ему это удалось, то мне и подавно".
В июле 2013 года 59-летняя Рейнольдс отправилась на соревнования по триатлону, которые проходили в Индианаполисе. Она весила 102 килограмма, не знала, чего ожидать, и боялась, что все кончится катастрофой. Вдруг она сломает ногу? Или того хуже — добегается до сердечного приступа.
Рейнольдс пришла к финишу последней. Чтобы преодолеть дистанцию, ей потребовалось больше двух часов. Большинство участников финишировали на полчаса раньше, а победительница опередила ее на целый час. Но она не чувствовала себя проигравшей. Ей удалось то, о чем она даже не мечтала. "Как только я вернулась, то сразу же записалась на другое соревнование, — вспоминает женщина. — На этот раз у меня было две цели: добраться до финиша и улучшить результат по сравнению с первой попыткой". И у нее это получилось: она сократила время на десять минут.
Невероятные достижения
Вскоре Рейнольдс всерьез увлеклась спортом и посвящала тренировкам все больше и больше времени. Она нашла тренера, которого не смутили ни ее возраст, ни избыточный вес, ни плохая физическая подготовка. Под его руководством женщина продолжала участвовать в местных соревнованиях, а через год — поехала на чемпионат США в Милуоки и финишировала 29-й из 44 участниц в своей возрастной группе.
К 2015 году Рейнольдс тренировалась шесть дней в неделю и похудела до 65 килограммов. Лучше всего ей удавались велогонки, а бег, с которого она начинала, оставался ее слабым местом. Теперь ее рацион состоял из здоровой пищи вроде йогуртов, овсянки, фруктов и овощей. Она позволяла себе расслабиться и полакомиться любимыми вафлями с кленовым сиропом не чаще раза в неделю.
Усилия дали плоды. В 2016 году Рейнольдс вошла в состав американской сборной и поехала на чемпионат мира по триатлону. Ей самой не верилось, что это правда. "Всего три года назад я не могла даже шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими спортсменами в мире", — думала она. Ей удалось занять 11-е место.
Пик спортивной карьеры Рейнольдс пришелся на 2017 год, когда ее признали одной из лучших триатлонисток мира в своей возрастной группе. На чемпионате в Роттердаме женщине удалось финишировать шестой, причем она опередила всех остальных членов команды США.
"В момент ликования я поняла, что очень изменилась. Пять лет назад я поглощала шоколадный батончик и пачку печенья всякий раз, когда останавливалась на заправке. А теперь моя любимая еда — это йогурт и овсянка. Пять лет назад меня одолевали страхи, а теперь я с легкостью делаю пугавшие меня вещи. Пять лет назад я с трудом добиралась до соседнего дома, а теперь шестая в мире и первая в США в своей возрастной группе на чемпионате мира по триатлону!".
В этом году поездка на чемпионат мира сорвалась из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Рейнольдс воспользовалась вынужденным перерывом для беговых тренировок. Кроме того, она опубликовала книгу, в которой рассказала о своей жизни.
Превращение в спортсменку мирового масштаба казалось невероятным даже ей самой. "Но потом я поняла, что ничего странного в нем нет, — пишет она. — Все возможно, когда есть храбрость, чтобы отправиться в путь — каким бы этот путь ни был".