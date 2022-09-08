Спроси у доктора. В Латвии состоится открытый онлайн-форум для пациентов с мигренью

13 и 14 сентября состоится второй онлайн-форум "Известная и неизвестная головная боль", организованный Латвийским обществом пациентов с головной болью.
Мигрень — самое распространенное заболевание головного мозга в мире, от которого чаще всего страдают люди трудоспособного возраста. В Латвии она затрагивает почти десятую часть населения или 11,4% жителей. Мигрень — это головная боль средней степени тяжести или сильная головная боль, которая ощущается как пульсирующая боль с одной или обоих сторон головы. У многих людей невыносимая головная боль сопровождается тошнотой, повышенной чувствительностью к свету или звуку, нередко перед началом приступа зрение расплывается и перед глазами мелькают тусклые огни.
"Сегодня головную боль называют неотъемлемой составляющей напряженного ритма жизни, считая это нормой, - говорит руководитель общества пациентов с головной болью Лига Алберлиня. - Именно поэтому многие пациенты, которых мучают необъяснимые головные боли, к сожалению, не обращаются за помощью к специалистам и продолжают искать успокоение в безрецептурных обезболивающих медикаментах, которые не облегчают боль. Нередко причиной головной боли является мигрень, однако по крайней мере половина пациентов так и не узнают о наличии у себя этого диагноза. С помощью форума мы хотим привлечь внимание общественности к тяжести диагноза мигрени, не только разъясняя, как ее распознать и куда обращаться за помощью, но и объяснив, как с помощью терапии и изменения образа жизни облегчить состояние людям, которые живут с мигренью уже много лет".
Алберлиня подчеркивает, что по-прежнему остается актуальной инициатива по включению мигрени в список компенсируемых диагнозов. "Год назад нам удалось собрать 10 тысяч подписей на manabalss.lv, и сейчас мигрень в качестве приоритетного диагноза включена в бюджет здравоохранения на 2023 год. Однако решение о выделении средств еще не принято. Латвия — единственная из стран Балтии, где пациентам с мигренью приходится покупать дорогие медикаменты за свои деньги, и не все могут их себе позволить".
В форуме примут участие известные в Латвии неврологи, алгологи и семейные врачи, которые будут отвечать на вопросы — что такое мигрень, как ограничить эту болезнь с помощью разных видов терапии, может ли она свидетельствовать о выгорании и как бороться с мигренью, вызванной медикаментами. В форуме также примут участие пациенты с мигренью, которые поделятся своей историей о том, как жить с этим диагнозом.
Принять участие в онлайн-форуме можно на странице общества пациентов с головной болью в Facebook. В ходе мероприятия все желающие смогут задать вопросы ведущим латвийским специалистам как во время эфира, так и после его окончания. Время проведения - 13 и 14 сентября с 16.00 до 17.30.
Программа:
13 сентября: Что такое мигрень? Разрушаем 10 самых распространенных стереотипов о пациентах с мигренью. Мигрень — инициатор синдрома выгорания. Рекомендации по режиму дня для пациентов с мигренью — режим сна, питание, управление стрессом, физическая активность.
14 сентября: Как подобрать лекарства для пациентов с мигренью? Может ли вызвать мигрень чрезмерное употребление медикаментов? Что делать, когда ничего больше не помогает? История пациента - как жить с диагнозом и формировать успешную жизнь.
Более подробная программа мероприятия доступна здесь: https://www.galvai.lv/lv/aktualitates/
Перед началом форума, а также во время его проведения каждому заинтересованному лицу предлагают присылать актуальные для себя вопросы на info@galvai.lv.