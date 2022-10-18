"Старость — это болезнь": врач-токсиколог назвал 8 способов ее отсрочить

Ученые не одно столетие бьются над поиском средства, которое сможет хотя бы на время остановить старение. Хотя существуют простые варианты, чтобы оставаться молодыми как можно дольше, пишет doctorpiter.ru

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Никакие сказочные молодильные яблоки не смогут спасти нас от старения. Но в этом вопросе надо полагаться не на волшебство, а на образ жизни. Некоторые наши привычки только усугубляют процесс. Вот от них и стоит избавиться в первую очередь, чтобы сохранить молодость как можно дольше.

"Старость — это болезнь, — говорит врач-токсиколог, профессор Михаил Кутушов (Германия). — Стирается теломераза, стираются теломеры (фрагмент в ДНК, который сравнивают с наконечниками шнурков: чем они крепче, тем дольше шнурки сохранят свою форму. — Ред.), поэтому человек хилеет со временем. Запускается процесс клеточного старения".

То есть процесс, по сути, неизбежный. Но наш организм связан с окружающей средой. Фактически он является фильтром всей окружающей среды — того, что мы пьем, едим и чем дышим. Все это фильтруется и только частично выходит наружу.

"Если люди соблюдают определенный здоровый образ жизни, они действительно могут немного отсрочить и старость, и смерть", — считает профессор.

Питание

В образе жизни характер пищи имеет большое значение. "Прежде всего ешьте продукты, которые питают микробиоту: клетчатку — репу, овощи, фрукты, белок — мясо, рыбу, яйца, молочные продукты", — рекомендует врач.

Чистая вода

Довольно много говорят о том, что надо соблюдать питьевой режим, однако не все и не всегда следуют этой рекомендации. А ведь один из секретов молодости — это достаточное количество чистой воды.

Комфорт

Выбирайте хорошие матрас, подушку и обувь. Все должно быть удобным.

"Рекомендация спать на жесткой постели актуальна только для тех, кому удобно на ней спать", — говорит Михаил Кутушов.

Режим

Достаточное количество сна, и в "правильное" время, защитит ваш организм от преждевременного старения. Эксперт рекомендует ложиться спать в 21:00–22:00 и вставать в 6:00–7:00.

Движение

Каждое утро надо начинать с зарядки. В течение дня у вас должно быть время на прогулку по солнцу. Также хорошо работают техники самомассажа, или 1–2 раза в неделю включите в расписание поход на массаж к профессионалу. Подойдут йога или пилатес. Главное — двигаться, а не проводить все время сидя или лежа.

Вредные привычки

Постарайтесь отказаться от курения и снизьте дозу алкоголя. Спиртное можно позволить себе в редких случаях и умеренном количестве.

"Алкоголь — это нейротоксичный яд, но в красном вине содержится ресвератрол, который является провокатором жизненных процессов в организме", — делится интересным фактом Михаил Кутушов.

Сладости и кофе

Быстрые углеводы отнимают у нас энергию. А кофе может влиять на многие процессы в организме. Полностью отказываться от них нельзя, но сократить количество — стоит.

Витамины и микроэлементы

Недостаток некоторых из них может вести к анемии, чувству усталости, нервозности. Восполнить недостаток помогут мумие, гуматы (природный стимулятор роста. — Ред.).