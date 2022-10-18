"Старость — это болезнь": врач-токсиколог назвал 8 способов ее отсрочить
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Ученые не одно столетие бьются над поиском средства, которое сможет хотя бы на время остановить старение. Хотя существуют простые варианты, чтобы оставаться молодыми как можно дольше, пишет doctorpiter.ru

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Никакие сказочные молодильные яблоки не смогут спасти нас от старения. Но в этом вопросе надо полагаться не на волшебство, а на образ жизни. Некоторые наши привычки только усугубляют процесс. Вот от них и стоит избавиться в первую очередь, чтобы сохранить молодость как можно дольше.

"Старость — это болезнь, — говорит врач-токсиколог, профессор Михаил Кутушов (Германия). — Стирается теломераза, стираются теломеры (фрагмент в ДНК, который сравнивают с наконечниками шнурков: чем они крепче, тем дольше шнурки сохранят свою форму. — Ред.), поэтому человек хилеет со временем. Запускается процесс клеточного старения".

То есть процесс, по сути, неизбежный. Но наш организм связан с окружающей средой. Фактически он является фильтром всей окружающей среды — того, что мы пьем, едим и чем дышим. Все это фильтруется и только частично выходит наружу.

"Если люди соблюдают определенный здоровый образ жизни, они действительно могут немного отсрочить и старость, и смерть", — считает профессор.

Питание

В образе жизни характер пищи имеет большое значение. "Прежде всего ешьте продукты, которые питают микробиоту: клетчатку — репу, овощи, фрукты, белок — мясо, рыбу, яйца, молочные продукты", — рекомендует врач.

Чистая вода

Довольно много говорят о том, что надо соблюдать питьевой режим, однако не все и не всегда следуют этой рекомендации. А ведь один из секретов молодости — это достаточное количество чистой воды.

Комфорт

Выбирайте хорошие матрас, подушку и обувь. Все должно быть удобным.
"Рекомендация спать на жесткой постели актуальна только для тех, кому удобно на ней спать", — говорит Михаил Кутушов.

Режим

Достаточное количество сна, и в "правильное" время, защитит ваш организм от преждевременного старения. Эксперт рекомендует ложиться спать в 21:00–22:00 и вставать в 6:00–7:00.

Движение

Каждое утро надо начинать с зарядки. В течение дня у вас должно быть время на прогулку по солнцу. Также хорошо работают техники самомассажа, или 1–2 раза в неделю включите в расписание поход на массаж к профессионалу. Подойдут йога или пилатес. Главное — двигаться, а не проводить все время сидя или лежа.

Вредные привычки

Постарайтесь отказаться от курения и снизьте дозу алкоголя. Спиртное можно позволить себе в редких случаях и умеренном количестве.

"Алкоголь — это нейротоксичный яд, но в красном вине содержится ресвератрол, который является провокатором жизненных процессов в организме", — делится интересным фактом Михаил Кутушов.

Сладости и кофе

Быстрые углеводы отнимают у нас энергию. А кофе может влиять на многие процессы в организме. Полностью отказываться от них нельзя, но сократить количество — стоит.

Витамины и микроэлементы

Недостаток некоторых из них может вести к анемии, чувству усталости, нервозности. Восполнить недостаток помогут мумие, гуматы (природный стимулятор роста. — Ред.).

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