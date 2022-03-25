Страх, боль, неуверенность: как справиться с эмоциями, вызванными войной?

С 24 февраля слово "война" звучит на каждом шагу — дома, на работе, среди друзей и в интернете, а страх, безнадежность, сострадание и неуверенность — это лишь часть эмоций, которые мы испытали в последние недели.

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В разгар тревожных новостей и пугающих видео, вопросы "Как я могу c этим справиться?", "Как мне жить дальше?", "Как и стоит ли радоваться хорошим вещам сейчас?". Отвечают на эти и другие вопросы психиатр-психотерапевт Сандра Пуце и психотерапевт Андрис Веселовскис.

Психическое здоровье — между жерновами кризиса



После двух лет пандемии возникла уверенность, что повседневная жизнь постепенно возвращается в нормальное русло и что люди в целом сумели адаптироваться к условиям Covid-19, но день 24 февраля поверг людей не только в Латвии, но и во всем мире в новый кризис: вторжение России в Украину создало прочную основу для новых переживаний — гнева, паники, тревоги и других повышенных эмоций.

С. Пуце отмечает, что пандемия уже оказала значительное влияние на психическое здоровье и эмоциональное благополучие людей. Хотя, по оценке специалиста, за два года пандемии люди в целом сумели адаптироваться, но все же во многих сферах они выгорели, так как долгое время жили в непривычных условиях.

В частности, эксперт особо выделяет молодых людей, которые во время пандемии пострадали социально и эмоционально, а дистанционное обучение значительно усложнило процесс обучения, что для некоторых теперь является дополнительной нагрузкой из-за экзаменов. Во время пандемии молодые люди также проводили гораздо больше времени в социальных сетях, где присутствовала агрессия, много крайних мнений и обвинений, что не лучшим образом сказывалось на их эмоциональном состоянии.

Между тем А. Веселовскис отмечает, что тренировка психического здоровья и эмоций так же важна, как и регулярные физические упражнения. Проводя аналогии, он указывает на то, что если человек регулярно поддерживает себя в форме, то ему будет легче справляться с непривычными нагрузками при ежедневных тренировках. То же самое касается и психического здоровья: люди, которые уже умели справляться с эмоциональными проблемами и кризисами до пандемии, лучше адаптировались к условиям Covid-19 и стали сильнее перед лицом будущих кризисов.

С другой стороны, те, кто не имел навыков и "подготовки" до пандемии, страдали эмоционально и не могли справиться с кризисом, что привело к более серьезным проблемам, таким как злоупотребление алкоголем, развод, тревога и депрессия. В то же время психотерапевт добавляет, что люди в целом более подготовлены к этому нынешнему кризису, чем к пандемии — сейчас существует установка "мы будем бороться, мы остановим агрессора и мы победим!".

Поддерживая Украину, мы помогаем себе



Одно из самых тяжелых чувств в настоящее время — это беспомощность. А. Веселовскис объясняет, что чем дольше мы смотрим на страшные кадры из Украины, тем слабее становимся — нас "раздавливает" беспомощность и страх. Поэтому каждому желательно искать способы участия и поддержки Украины — делать пожертвования, стать волонтером, связаться с украинской семьей в Латвии и т. д., а затем продолжать делать повседневные дела. Эксперт подчеркивает, что в это время следует придерживаться простых повседневных вещей, беречь энергию, не перегорать и никуда не бежать.