1 8
Не тревожьтесь о бессоннице
Стресс и бессонница: 7 способов заснуть легко и быстро, несмотря на повышенную тревожность
Foto: Pixabay.com

Сейчас большинство из нас находится в состоянии глубокого стресса. Следствие этого — ухудшение качества сна. Можно ли справиться с тревожной бессонницей и вернуть себе здоровый сон? Оказывается, можно. Есть несколько способов, которые помогут расслабиться и быстро заснуть.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Чем выше наша тревожность, тем хуже сон. Можно сказать, что именно ночным отдыхом мы платим за волнения и беспокойство, которые испытываем днем: гормоны стресса, которые активно вырабатывает организм, блокируют выработку мелатонина, необходимого для перехода в спящий режим. А чем дольше мы не спим, тем меньше у нас сил и ресурсов, чтобы противостоять вызовам и стрессам днем. Вот семь полезных лайфхаков, чтобы все-таки расслабиться и заснуть.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
1 8
Не тревожьтесь о бессоннице

Source

DELFI Woman

Sharing Options

0

Source

DELFI Woman

Tags

Здоровый сон Здоровье Стресс
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Wolt: люди празднуют день Валентина, заказывая десятки тысяч цветов и блюд
Для мышц, нервов и энергии: как помочь своему организму со всем справиться
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?