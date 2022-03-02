Стресс и бессонница: 7 способов заснуть легко и быстро, несмотря на повышенную тревожность

Сейчас большинство из нас находится в состоянии глубокого стресса. Следствие этого — ухудшение качества сна. Можно ли справиться с тревожной бессонницей и вернуть себе здоровый сон? Оказывается, можно. Есть несколько способов, которые помогут расслабиться и быстро заснуть.

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Чем выше наша тревожность, тем хуже сон. Можно сказать, что именно ночным отдыхом мы платим за волнения и беспокойство, которые испытываем днем: гормоны стресса, которые активно вырабатывает организм, блокируют выработку мелатонина, необходимого для перехода в спящий режим. А чем дольше мы не спим, тем меньше у нас сил и ресурсов, чтобы противостоять вызовам и стрессам днем. Вот семь полезных лайфхаков, чтобы все-таки расслабиться и заснуть.