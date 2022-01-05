Сухой закон: что будет с организмом, если два месяца прожить без алкоголя

Череда праздничных застолий, пятничная вечеринка после работы, субботний душевный ужин под вино, пара-тройка банок пива в неделю под хороший сериал… Дни рожденья, праздники и прочие поводы — само собой. Многие люди именно так и живут. А что будет с нашим организмом, если полностью отказаться от алкоголя на два месяца?

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Почки

Их функция — выводить осевшие в них вредные продукты распада этанола: ацетальдегид и уксусную кислоту. Полностью они уйдут из почек примерно через два месяца после отказа от алкоголя.

Если вы по утрам возникает боль в пояснице, но при этом у вас нет остеохондроза, то это ваши почки "сигнализируют" вам, что устали выводить всякую дрянь из организма. Помочь им справиться с токсинами можно временно отказавшись от соли, увеличив объем выпиваемой воды, исключив из рациона острую, жирную и жареную еду.

Печень

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Она страдает от алкоголя прежде всего и стоит на передовой по борьбе с токсинами. Согласно многим исследованиям, считается, что если человек употреблял алкоголь умеренно, то печени достаточно месяца на то, чтобы восстановить свою работу и вернуться к своему нормальному состоянию, как по объему, так и по функционалу. За это время улучшаются и холестериновые показатели, уменьшается вязкость крови.

Но если это хроническое злоупотребление алкоголем, то одного месяца будет недостаточно. Минимум — от двух месяцев до полугода. Причем придется обратиться к врачу-гепатологу, чтобы он диагностировал состояние печени, назначил лекарства и диету.

Поджелудочная железа

Злоупотребление алкоголем приводит к увеличению количества белков в панкреатическом соке. Они закупоривают выводные протоки поджелудочной железы, что может привести к фиброзу органа. Поэтому, мораторий на алкоголь тоже хорошо скажется на работе поджелудочной железы.

Желудок

Он страдает от алкоголя, особенно — крепкого. Его слизистая оболочка раздражается от этилового спирта и даже может покрываться язвами. Спустя всего два месяца после "отдыха", работа желудка значительно улучшается.

Мозг

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Алкоголь нарушает работу коры головного мозга: клетки погибают от кислородного голодания. Регулярные возлияния (даже если это происходит пару раз в неделю) нарушают функции мозга.

Считается, что этанол покидает мозг человека через 21 день после последнего употребления алкоголя. Но это — в том случае, если человек пил, так сказать, умеренно. В более запущенных случаях восстановление идет гораздо дольше.

Испанские ученые провели исследования, которые показали, что хронические злоупотребления алкоголем приводят к тому, что даже после полутора месяцев воздержания от горячительных напитков, в белом веществе мозга продолжают происходить патологические изменения.

Сердце

Сердцу просто необходимо отдыхать от перегрузок, которые доставляют организму спиртные напитки. Токсины, которые образуются в результате распада алкоголя, приводят к нарушению сердечного ритма, повышают артериальное давление, сгущают кровь. Отказ от алкоголя даже на 30 дней уже поможет снизить нагрузку на сердце, нормализовать давление и пульс.

Нервная система

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Раздражительность, уныние, бессонница. Все это — последствия чрезмерного увлечения горячительными напитками. Спустя два месяца "безалкогольной диеты" вы будете спать намного крепче, дольше, без ненужных ночных пробуждений. Мир заиграет новыми красками. Вкусовые ощущения и обоняние станут ярче.

Кожа

Уже после 21 дня полной трезвости ваша кожа преобразится. Исчезнут раздражения и высыпания на лице. Его цвет станет более здоровым. Уйдут мешки под глазами и отеки.

Зубы

Зубы тоже подвержены разрушительному воздействию алкоголя. Сухость во рту, которая возникает после употребления алкоголя — следствие нарушения слюноотделения. А недостаток слюны разрушает зубную эмаль. Поэтому, после двух месяцев воздержания, вы увидите, что ваши зубы побелели.

Почему "игра стоит свеч"?

Когда ваш двухмесячный эксперимент закончится, вы поймете, насколько улучшилось качество вашей жизни. И, возможно, этот личный опыт настолько вас вдохновит, что вы расстанетесь с алкоголем навсегда, как это сейчас делают многие люди.