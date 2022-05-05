Таблетки, ортезы, массаж или к врачу? Что делать, если болит спина

Скорая помощь — обезболивающая таблетка

Большинство людей в случае болей не спешат консультироваться с врачом, а пьют безрецептурные обезболивающие лекарства. Почему это может оказаться опасным? "Если нестероидное противовоспалительное средство употребляют регулярно или длительно, может проявиться серьезный побочный эффект — повреждение слизистой желудка, к тому же это можно сказать не только о таблетках, но и о наружно применяемых обезболивающих медикаментах. Из-за этого побочного эффекта рекомендуется параллельно употреблять также лекарства, защищающие слизистую желудка. Обязательно надо помнить, что употребление обезболивающих таблеток в большом объеме не увеличивает эффективность лекарств, поскольку у каждого медикамента есть основанная на исследованиях определенная максимальная терапевтическая концентрация, продолжительность использования и допустимая доза. При ее превышении возникает реальный риск побочных явлений", — поясняет фармацевт Гунита Петровица и призывает все же не практиковать самолечение, особенно в течение длительного времени, а пойти к врачу.

Янис Медниекс подчеркивает: "В случае острых болей в спине люди действительно часто сначала берутся за употребление нестероидных противовоспалительных препаратов, которые могут уменьшить симптомы болей, однако надо помнить, что их нельзя использовать более десяти дней. Если через неделю все еще не ощущается улучшения, ясно, что такая терапия не подходит".

Поможет ли массаж?

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Предположение о том, что больной спине нужна только таблетка и хороший массаж, весьма популярно. "Да, массаж меняет мышечный тонус, однако важно было бы более активное участие, например гимнастика под руководством физиотерапевта для укрепления мышц корсета. Это дает более устойчивый эффект, чем массаж", — говорит врач и добавляет, что у гимнастики есть и добавленная стоимость, так как движение благоприятно влияет на головной мозг, где происходит восприятие боли.

Как насчет ортеза для спины?

Невролог не рекомендует использовать ортезы для спины в течение длительного времени: "Не поддерживаю длительное использование ортеза для спины — его можно использовать не более пяти часов в день. В противном случае ортез начинает выполнять функцию мышц, обеспечивающих правильную осанку. Моей рекомендацией было бы накладывать ортез только перед большой физической нагрузкой, когда известно, что надо будет поднимать тяжелые предметы".

Какая таблетка менее вредна?

В случае острых болей в спине Гунита Петровица порекомендовала бы парацетамол.

"В новых директивах упоминается, что парацетамол является первым выбором от боли, так как не повреждает слизистую желудка". Фармацевт обращает внимание на то, что парацетамол нередко является составной частью и других препаратов, например лекарств от простуды, поэтому надо следить за тем, чтобы при использовании нескольких медикаментов не превышать его допустимую дневную дозу.

Локальные средства — согревающие и охлаждающие

Наружное локальное болеутоляющее и противовоспалительное средство будет полезно, например, если у спины была слишком большая нагрузка при садовых работах. Правда, надо соблюдать небольшую осторожность. "Если гель или мазь содержит активное вещество диклофенак натрия, намазывая его на кожу, надо избегать солнца, так как эти средства вызывают чувствительность кожи, и, таким образом, можно получить ожог.