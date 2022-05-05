Таблетки, ортезы, массаж или к врачу? Что делать, если болит спина

Болит спина после нагрузок от работ по уборке садового участка, активных занятий спортом или непривычно длинных прогулок… Для быстрого уменьшения боли в спине часто хочется прибегнуть к обезболивающему средству, а не идти к врачу.
Однако длительное подавление этого симптома не только не решает основную проблему, но и может вызвать другие недуги, например воспаление слизистой желудка. Почему важно выяснить причины болей и как помочь больной спине, не причиняя вреда организму, поясняют невролог Янис Медниекс и фармацевт Гунита Петровица.
Исследования выяснили, что боли в спине являются распространенной проблемой со здоровьем — в течение жизни они посещают около 80 % людей. Боли в спине бывают разными. Острые боли в спине могут длиться до пяти недель, субострые — до 12 недель, в свою очередь, хронические боли — уже более 12 недель. Боль может ощущаться в разных местах спины — в задней части шеи, в поясничном отделе или в нижней части спины. Возможных причин боли также много — перегрузка, травма, сидячая работа, малоподвижный образ жизни или какая-то болезнь.
Боли бывают разные
Неспецифические боли — самый распространенный вид болей в спине. Невролог объясняет, что они связаны с мышечным дисбалансом, натяжением, они возникают в поясничном отделе или в задней части шеи и обычно не отдаются в ноги или руки. "Если нет других серьезных заболеваний, с ними часто можно справиться без применения лекарств, только с помощью физиотерапии и лечебной гимнастики. Прерывать физическую активность не желательно, но она должна быть умеренной и осторожной", — предупреждает невролог Янис Медниекс.
Возможные причины специфических болей в спине связаны со структурой позвоночника, например с грыжей диска, которая раздражает нервные корешки, с воспалением межпозвоночных суставов. Боли тогда обычно жгучие, они отдаются также в руки и ноги.
Скорая помощь — обезболивающая таблетка
Большинство людей в случае болей не спешат консультироваться с врачом, а пьют безрецептурные обезболивающие лекарства. Почему это может оказаться опасным? "Если нестероидное противовоспалительное средство употребляют регулярно или длительно, может проявиться серьезный побочный эффект — повреждение слизистой желудка, к тому же это можно сказать не только о таблетках, но и о наружно применяемых обезболивающих медикаментах. Из-за этого побочного эффекта рекомендуется параллельно употреблять также лекарства, защищающие слизистую желудка. Обязательно надо помнить, что употребление обезболивающих таблеток в большом объеме не увеличивает эффективность лекарств, поскольку у каждого медикамента есть основанная на исследованиях определенная максимальная терапевтическая концентрация, продолжительность использования и допустимая доза. При ее превышении возникает реальный риск побочных явлений", — поясняет фармацевт Гунита Петровица и призывает все же не практиковать самолечение, особенно в течение длительного времени, а пойти к врачу.
Янис Медниекс подчеркивает: "В случае острых болей в спине люди действительно часто сначала берутся за употребление нестероидных противовоспалительных препаратов, которые могут уменьшить симптомы болей, однако надо помнить, что их нельзя использовать более десяти дней. Если через неделю все еще не ощущается улучшения, ясно, что такая терапия не подходит".
Поможет ли массаж?
Предположение о том, что больной спине нужна только таблетка и хороший массаж, весьма популярно. "Да, массаж меняет мышечный тонус, однако важно было бы более активное участие, например гимнастика под руководством физиотерапевта для укрепления мышц корсета. Это дает более устойчивый эффект, чем массаж", — говорит врач и добавляет, что у гимнастики есть и добавленная стоимость, так как движение благоприятно влияет на головной мозг, где происходит восприятие боли.
Как насчет ортеза для спины?
Невролог не рекомендует использовать ортезы для спины в течение длительного времени: "Не поддерживаю длительное использование ортеза для спины — его можно использовать не более пяти часов в день. В противном случае ортез начинает выполнять функцию мышц, обеспечивающих правильную осанку. Моей рекомендацией было бы накладывать ортез только перед большой физической нагрузкой, когда известно, что надо будет поднимать тяжелые предметы".
Какая таблетка менее вредна?
В случае острых болей в спине Гунита Петровица порекомендовала бы парацетамол.
"В новых директивах упоминается, что парацетамол является первым выбором от боли, так как не повреждает слизистую желудка". Фармацевт обращает внимание на то, что парацетамол нередко является составной частью и других препаратов, например лекарств от простуды, поэтому надо следить за тем, чтобы при использовании нескольких медикаментов не превышать его допустимую дневную дозу.
Локальные средства — согревающие и охлаждающие
Наружное локальное болеутоляющее и противовоспалительное средство будет полезно, например, если у спины была слишком большая нагрузка при садовых работах. Правда, надо соблюдать небольшую осторожность. "Если гель или мазь содержит активное вещество диклофенак натрия, намазывая его на кожу, надо избегать солнца, так как эти средства вызывают чувствительность кожи, и, таким образом, можно получить ожог.
В свою очередь, после травмы может пригодиться локальное средство с охлаждающим эффектом — оно не позволит развиваться воспалению, уменьшит риск отеков и подкожных кровоизлияний.
В аптеке доступны также болеутоляющие пластыри. Они содержат нестероидное противовоспалительное средство и лекарственные растения — экстракт арники, белой ивы. Расслабить напряженные мышцы и уменьшить боль могут помочь препараты магния.
Невролог подчеркивает: "Важно оценить, действительно ли выбранная самостоятельно болеутоляющая терапия помогает. Если нет, если боль только увеличивается, к тому же она есть и в ночные часы, если из-за боли уменьшается трудоспособность, надо срочно идти к семейному врачу или неврологу. Это обязательно надо делать и в случае, если сильные боли в спине впервые появляются после пятидесятилетнего возраста".