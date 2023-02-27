Так ли страшен ГМО? 10 распространенных и ложных мифов о вреде модифицированных культур

В последние годы ГМО, или генетически модифицированные организмы, стали особенно горячей темой споров. Некоторые люди считают, что они небезопасны, и хотят, чтобы их запретили, а другие уверены, что в них нет ничего плохого и они являются необходимой частью нашей пищевой системы. Кто из них прав и что мы действительно знаем о ГМО?

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Давайте рассмотрим 10 распространенных мифов о ГМО и попробуем сделать выводы.

Продукты Франкенштейна

Foto: Shutterstock

Один из самых распространенных мифов о ГМО заключается в том, что они используются для создания "продуктов-монстров Франкенштейна". Подавляющее большинство ГМО используются для придания сельскохозяйственным культурам устойчивости к вредителям, улучшения их показателей для здоровья человека или для приспособления к суровым условиям окружающей среды. И в случае успеха продукты, которые были генетически модифицированы, приобретают несвойственные для них качества. Вот некоторые из них:

помидоры с более толстой кожурой, чтобы предотвратить трещины;

засухоустойчивая кукуруза, пшеница или сладкий картофель;

бананы, устойчивые к бактериальному увяданию;

рис с добавлением витаминов и питательных веществ, который помогает бороться с недоеданием.

ГМО-продукты были разработаны для борьбы с голодом в мире за счет увеличения урожайности и сокращения пищевых отходов. Кроме того, фермеры могут сажать сельскохозяйственные культуры в местах, где мало что растет.

ГМО убивают пчел

Foto: Reuters/Scanpix/LETA



В середине 2000-х люди были возмущены резким сокращением популяции медоносных пчел во всем мире. И это возмущение правильно, потому что пчелы играют жизненно важную роль в глобальной пищевой цепочке, но ГМО не являются причиной сокращения их популяции. Существует множество различных заболеваний, которые с этим связаны. Вот некоторые из наиболее распространенных:

клещи Varroa destructor;

синдром разрушения пчелиных семей;

трахеальные клещи;

пестициды;

разрушение среды обитания;

изменение климата.

Пчелы опыляют треть продуктов, которые мы едим. Устойчивые к вредителям культуры становятся все более популярными, поэтому используется меньше химикатов, что позволяет пчелам выполнять свою работу без дополнительных опасностей.

ГМО разрушат окружающую среду

В этот миф верят люди, которые думают, что ГМО-культуры стерильны и не нуждаются в опылении. Противники ГМО считают, что это приведет к сокращению биоразнообразия. Дело в том, что, как и любое другое растение, рост которого зависит от опылителей, модифицированные также необходимо опылять. Нет никаких доказательств того, что ГМО наносят больше вреда окружающей среде, чем другие культуры. И они помогают окружающей среде не только прокормить большее количество людей. Вот несколько других примеров:

меньше химикатов и топлива, используемых в сельскохозяйственном процессе;

снижение избытка CO2;

предотвращение эрозии почвы и улучшение здоровья почвы;

экономия воды.

ГМО вызывают рак

Как и большинство мифов, этот появился из-за невежества людей. Употребление в пищу генетически модифицированных продуктов не изменит вашу ДНК и не вызовет у вас рак. По всему миру были проведены исследования и никаких доказательств того, что употребление в пищу ГМО вызывает какой-либо рак, не было. Продукты также были проверены FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, США), которое обнаружило, что они не вызывают серьезных побочных эффектов. Если вас беспокоит рак, вот главные причины его развития:

курение;

слишком много УФ-излучения от солнца или соляриев;

избыточный вес;

употребление слишком большого количества алкоголя;

негативные внешние факторы (загрязнение окружающей среды и т.п.);

генетическая предрасположенность.

ГМО способствуют развитию "суперсорняков"

Foto: F64



Суперсорняк — это нежелательное растение, устойчивое к глифосату или другим гербицидам. Может показаться, что это естественное следствие того, что генетически модифицированные культуры передают им свой генетический материал. Однако исследования Университета Пердью и других учреждений не обнаружили доказательств, что ГМО способствовали развитию суперсорняков. Истинной причиной их появления является чрезмерное использование гербицидов фермерами и их производство растениями по мере естественного развития.

Monsanto контролирует мир с помощью ГМО

Monsanto — одна из ведущих компаний по ГМО, которая работает над ними с начала 1990-х годов. Она также являются одной из самых ненавистных компаний в мире. Неудивительно, что существует множество мифов о том, что Monsanto пытается контролировать мир. Правда, компанию есть за что ненавидеть. Вот список некоторых из наиболее неэтичных, но законных, действий Monsanto:

компания подала в суд на фермеров, которые якобы занимались пиратством семян;

Monsanto обвиняют в выращивании дефектных культур и их продаже;

создание гербицида, который вызывал неврологические проблемы;

создание культур, которые можно обрабатывать только гербицидами Monsanto.

И хотя все эти вещи действительно ужасны, это делает компанию в лучшем случае неэтичной. Все это было сделано в погоне за прибылью, а не за мировым господством. К счастью, Monsanto не владеет всеми патентами на ГМО.

Foto: Reuters/Scanpix

Нельзя доверять независимым исследованиям

Этот миф распространяют люди, выступающие против ГМО. Они утверждают, что исследования, которые не финансируются государством, являются предвзятыми. Это очень далеко от истины. Было проведено множество независимых исследований, и все они пришли к одному и тому же выводу: ГМО-культуры безопасны для потребления человеком. Это не означает, что независимые исследования не могут быть предвзятыми. Как и во всем, важно самому проанализировать информацию и сделать выбор.

ГМО не проверяют на безопасность

Еще один распространенный миф заключается в том, что такие продукты не регулируются. На самом деле они являются одними из самых строго регулируемых в мире. Есть ряд агентств - как в Соединенных Штатах, так и за рубежом, - которые регулируют эту сферу. Например, в США за регулирование обеспечение безопасности ГМО для людей, животных и планеты отвечают три агентства и министерство сельского хозяйства. Правила для ГМО намного строже, чем для обычных культур. Например, в тех же Соединенных Штатах новый ГМО должен пройти строгий процесс утверждения, который может занять до 10 лет и стоить миллионы долларов. Вот несколько вещей, которые регулируются в сфере ГМО:

пищевая ценность должна быть такой же или выше, чем у продуктов без ГМО;

все химические вещества, используемые для выращивания ГМО-культур, регулируются;

модификации, которые имеют ГМО, подчиняются строгим правилам;

строгие правила защиты других растений от перекрестного опыления.

Foto: AFP/Scanpix

ГМО вызывают проблемы со здоровьем

Исследования ГМО и их влияния на здоровье человека помогли выявить, что генетически модифицированные организмы безопасны для потребления. В исследовании, опубликованном в 2012 году, рассматривались долгосрочные последствия кормления крыс ГМО-кукурузой. Результаты показали, что различий в состоянии здоровья крыс не было. В другом исследовании, проведенном в 2016 году, изучалось влияние ГМО на кишечные бактерии. Значительных изменений в кишечных бактериях у людей, потреблявших ГМО, не нашли. Нет никаких доказательств того, что ГМО вызывают проблемы со здоровьем у людей.

Органические продукты лучше

Это утверждение многие люди считают верным, но доказательств этому нет. В исследовании 2016 года рассматривалась пищевая ценность органических и ГМО-продуктов и существенных различий в их питательной ценности выявлено не было. Кроме того, вопреки распространенному мнению, органические фермеры могут использовать пестициды, инсектициды и фунгициды. Согласно Агентству по охране окружающей среды США, суть в том, что они должны быть получены из естественных источников. Если вы ищете лучший вариант для вашего здоровья или окружающей среды, органические продукты — не лучший вариант.