Такого доктора лучше не слушать: 10 признаков, что вы попали к плохому врачу

Все мы хотим лечиться у медиков, которые сразу же поставят правильный диагноз, назначат работающие лекарства и дадут полезные советы. К сожалению, везет далеко не каждому, пишет doctorpiter.ru

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Всегда существует риск попасть к неграмотному доктору. Так, например, некоторые врачи продолжают лечить по рекомендациям, которые безнадежно устарели. Пациент тратит деньги, силы, а самое главное — время. Болезнь прогрессирует.

Другие же назначают много бесполезных анализов, постоянно меняют план лечения, оперируют непонятными терминами, ничего толком не объясняя. Это касается любого специалиста.

Как понять, что вы попали в руки к плохому доктору? Врач Альбина Комиссарова описала особенности, выделяющие недобросовестного эндокринолога или диетолога. Хотя большинство этих правил можно применить и к другим специалистам, например к гинекологу или неврологу.

Как понять, что от врача надо бежать

Специалист предлагает "проверить дефициты", причем это не пара обоснованных анализов, без которых и правда не обойтись. Врач говорит: "Давайте посмотрим кальций, магний, цинк, селен, гормоны…" Он лечит минимальные отклонения витаминов и минералов, даже без наличия жалоб. Доктор использует в своей речи следующие фразы: "гормональный дисбаланс", "гормональный фон", "усталые надпочечники", "дырявый кишечник", "токсины и шлаки", "чистка организма". Врач применяет "протоколы" с недоказанной эффективностью: аутоиммунный, антикандидный и так далее. Специалист назначает анализ на: дисбактериоз, пищевую непереносимость, инсулиновые индексы, лептин, грелин. А также он лечит повышенный кортизол (неинформативен без пробы и дальнейшей диагностики), вечно винит во всем каких-то паразитов. Доктор исключает глютен, лактозу, сахар из рациона, если у вас нет подтвержденной непереносимости, категоричен в отношении определенных продуктов или групп продуктов. Запомните — еда не делится на "хорошую" и "плохую", все решает ее количество. Врач выдает списки "разрешенных" и "запрещенных" продуктов для снижения веса. Исключение: заболевания, требующие специальной диеты, там список будет уместен. Специалист использует генетические тесты, по которым вам нельзя есть определенные продукты. Это — антинаучно. Врач обещает вам с помощью диеты или БАДов снизить антитела к ТПО или вылечить гипотиреоз. Он назначает детокс-капельницы, предлагает сделать "чистку организма", отправляет вас на детокс-программы. Очень плохо, если врач убежден, что гормоны — это зло. Взять те же самые КОК (оральные контрацептивы). Вместо проверенных медикаментов он предлагает "натуральные" способы лечения.

"И вот еще моя личная рекомендация: если вы пришли к диетологу, а он говорит, что вам нельзя есть хлеб или пить кофе, то сразу же вставайте и уходите. Можно! Даже если вы худеете. Грамотный врач вам объяснит, что еда — это наш друг, а не враг", — заключает Альбина Комиссарова.