Тепло, но опасно. Как центральное отопление способствует гриппу и ОРВИ

Как только в наших квартирах включают отопление, становится тепло и сухо. Сухо потому, что работающие батареи не только повышают температуру в помещении, но и понижают влажность. А сухой микроклимат может снижать защищенность от вирусов и бактерий, что и приводит к росту заболеваемости гриппом и ОРВИ.

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Оптимальная влажность в квартире должна быть от 40 до 60%. Во время отопительного сезона этот показатель падает до 30%, а это вредно для организма. И в первую очередь, от сухого воздуха страдают слизистые оболочки носа и рта.

"С началом отопительного сезона слизистые верхних дыхательных путей и кожа начинают сохнуть сильнее. Сухость приносит дискомфорт, мешает нормальной работе слизистых по защите организма от респираторных инфекций. На сухие слизистые легче "прилипает" вирус и начинает размножаться, вызывая негативные последствия в виде болезни", — говорит врач-педиатр, аллерголог Екатерина Пушкова.

Заразиться действительно проще, подтверждает терапевт Ольга Александрова. "Слизистая оболочка носа и рта — первый и очень значимый барьер для множества инфекций. В сезон отопления воздух недостаточно увлажнен, из-за чего иссушается и слизистая оболочка. Это мешает действию местного иммунитета", — говорит она.

Люди, подверженные аллергии, с включением отопления начинают особенно страдать — несмотря на то, что осенне-зимний сезон считается наиболее спокойным для аллергиков. Симптомы аллергии обостряются из-за сухого воздуха в помещении.

"Из-за сухого воздуха слизистые пересыхают и человек становится более восприимчив к различным аллергенам, которые вместо того, чтобы оседать на поверхности (как при нормальной влажности) висят в воздухе и постоянно раздражают слизистую", — объясняет Ольга Александрова.

Для того чтобы защитить органы дыхания, важно следить за влажностью в помещении и соблюдать комфортный температурный режим. Врачи советуют регулярно проветривать квартиру и чаще делать влажную уборку — это поможет снизить риск респираторных заболеваний.

"Можно увлажнять слизистую носа специальными растворами морской соли или назальными спреями с изотоническим раствором для увлажнения слизистых. Аллергикам поможет увлажнитель воздуха", — советует Екатерина Пушкова.

Сухой воздух особенно вреден для маленьких детей: он ослабляет иммунитет, увеличивает риск развития аллергии, снижает аппетит и качество сна. Более того, у детей при пониженной влажности часто появляется сухой, навязчивый кашель.

При появлении таких симптомов врачам бывает сложно поставить диагноз.

"Сухой воздух в квартире препятствует лечению заболевания. Если у ребенка бронхит и он постоянно дышит сухим воздухом, то мокрота не увлажняется естественным образом, а становится более густой и хуже выходит из легких. Более того, избыточно сухой воздух может нанести микроповреждения на слизистую, что, в свою очередь, приведет к снижению ее защитных свойств и появлению маленьких воспалений, на которых смогут активно размножаться бактерии", — объясняет педиатр Роман Плахов.

По словам медика, воздух в квартирах, где есть дети, должен быть увлажнен еще сильнее, чем там, где живут только взрослые. "Важно контролировать уровень влажности в квартире, чтобы она была где-то 50-60%. И по возможности пользоваться увлажнителем воздуха", — заключил он.