Тест на Covid-19 сделан: что дальше? Подробная инструкция от фармацевта

В настоящее время одновременно болеет много жителей Латвии и для лабораторного определения Covid-19 тестируется большой объем образцов, в то же время люди активно используют индивидуальные самотесты.

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О том, как действовать дальше, если текст подтверждает Covid-19, рассказывает фармацевт Вадим Брижань. Важно понимать, что эта информация актуальна на данный момент, но из-за изменчивого характера пандемии Covid-19, рекомендации могут меняться.

Если сдан ПЦР-тест и он положительный



Если вы используете тест полимеразной цепной реакции, или ПЦР, и он покажет положительный результат, заранее загляните в директивы Центра по контролю и профилактике заболеваний (https://www.spkc.gov.lv/lv/pacientiem) или свяжитесь со своим семейным врачом, работодателем или школой, чтобы узнать точный план действий, так как директивы с изменением обстоятельств также могут измениться. Но стоит запомнить основные принципы безопасного поведения.



Надо изолироваться минимум на пять дней (нулевой день — это тот, в который появились первые симптомы). Можно прекратить изоляцию через пять полных дней, если 24 часа не было лихорадки без применения противолихорадочных средств и другие симптомы уменьшились.

Если у вас положительный тест на Covid-19, но не было и нет никаких симптомов (Covid-19 бессимптомный), изолируйтесь по меньшей мере на пять дней и при контакте с другими членами семьи и в помещениях общего пользования носите маску. Нулевым днем считается тот день, когда был сдан образец на тест.

Свяжитесь со своим семейным врачом и сообщите о положительном тесте, чтобы это можно было задокументировать в вашей медицинской карте.

После окончания изоляции в общественных местах важно правильно носить медицинскую маску или респиратор (ffp2 или ffp3).

Если у вас все еще есть лихорадка, независимо от того, сколько дней вы были в изоляции, оставайтесь дома и наблюдайте симптомы, пока лихорадка не исчезнет.

Вам может понадобится отрицательный результат теста на Covid-19: либо ПЦР, либо домашний тест на антиген, прежде чем вернуться на работу или в школу. Уточняйте эту информацию на своем рабочем месте или в школе.

Если вы использовали ПЦР-тест и результат отрицательный, вероятнее всего, вы не инфицированы, если только у вас нет симптомов.

Если самотестирование показывает положительный результат



Обсудим самые частые вопросы.

1. Могу ли я доверять результатам домашнего теста на антиген?

Если у вас есть симптомы Covid-19 и домашний антигенный тест положительный, возможно, у вас Covid-19, и поэтому следует изолироваться согласно требованиям безопасности, рекомендованным Центром по контролю и профилактике заболеваний.

Иногда результат домашнего антигенного теста на Covid-19 может быть ошибочно отрицательным. Отрицательный домашний тест не будет полностью достоверным, особенно если симптомы свидетельствуют об обратном.

Если вы используете домашний тест, результат которого является отрицательным, и у вас есть симптомы, рекомендуется сделать тесты в лаборатории: ПЦР-тест для определения Covid-19 и тест для определения гриппа. Вы также должны оставаться дома и изолироваться до тех пор, пока не получите результаты лабораторного теста. Существует вероятность, что в тесте на антиген не будет констатирована ранняя инфекция.

2. Сколько времени я должен оставаться в изоляции, если у меня положительный тест на Covid-19 при использовании домашнего теста на антиген? Одинаково ли время изоляции для ПЦР-теста?

В случае положительного теста на Covid-19, независимо от того, антигенный ли это тест или ПЦР-тест, находиться в самоизоляции надо по меньшей мере пять дней после дня появления симптомов или дня сдачи образца для проведения теста.

3. Надо ли мне делать еще один ПЦР-тест на Covid-19, прежде чем вернуться на работу или в нормальную повседневную жизнь после пятидневной изоляции?

Чтобы вернуться на работу или в школу, возможно, вам надо будет получить отрицательный результат теста на Covid-19 с использованием ПЦР-теста или домашнего антигенного теста в зависимости от требований на тот момент.

4. Должен ли я сообщить семейному врачу, что у меня положительный результат домашнего антигенного теста на Covid-19?

Да. Вы должны сообщить семейному врачу, что у вас положительный результат домашнего антигенного теста на Covid-19. Ваш семейный врач может проконсультировать о необходимом лечении.

5. Надо ли мне делать еще один домашний антигенный тест на Covid-19, чтобы убедиться, что после определенного времени у меня больше нет Covid-19, прежде чем вернуться к повседневной активности?

Нет. Если через пять дней у вас больше нет симптомов и лихорадки по крайней мере 24 часа без применения противолихорадочных средств, вам не нужно делать еще один тест на Covid-19. Если только этого не требуют на вашем рабочем месте или в школе. Однако если симптомы сохраняются более пяти дней, вы должны продолжать изолироваться, пока симптомы не будут отсутствовать минимум 24 часа.

6. Нужно ли после положительного домашнего теста на антиген Covid-19 тестироваться также всем членам моей семьи в домохозяйстве, чтобы убедиться, что кто-то не положительный?

Нет. Если у других членов вашего домашнего хозяйства нет симптомов Covid-19, им не нужно делать тест. Тест надо делать, если появились симптомы.

7. Если у кого-то из членов моей семьи тоже положительный результат на антигенный тест на Covid-19, нужно ли мне повторить карантин, хотя у меня уже был положительный диагноз Covid-19?

Если в вашем домохозяйстве кто-то Covid-положительный и у вас также в течение последних 90 дней был положительный тест на Covid-19, вам не надо идти на карантин.