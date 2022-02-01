Тесты самопроверки на Covid-19: что важно знать?

Штамм "омикрон" вызвал не только более широкое распространение коронавируса, но и увеличил объемы тестирования. Надо ли держать дома запасные тесты на Covid-19? Какие тесты можно приобрести без рецепта и что нужно знать перед их приобретением?

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В начале пандемии тестирование проводилось с использованием молекулярно-биологических методов полимеразной цепной реакции, или ПЦР-тестов, для определения РНК SARS-CoV-2. Этот тест можно делать только в лабораторных условиях и он считается золотым стандартом для диагностики инфекции коронавируса. Однако эксперты на данный момент считают, что для всех ситуаций ПЦР-тест не подходит. "Сегодня, когда на ситуацию в диагностике Covid-19 дает нагрузку так называемый омикрон-подвид вируса, для здоровья общества особое значение имеют тесты, которые можно купить в аптеке", — поясняет фармацевт Вадим Брижань.

В лабораториях очень много работы, и, скорее всего, волна инфицирования не спадет еще несколько недель. "Поэтому для своей безопасности и безопасности близких важно правильное ношение маски и регулярное тестирование, в том числе перед каждым мероприятием, даже перед небольшими встречами нескольких людей", — говорит фармацевт.

Тесты самопроверки: что это такое?



Сегодня все больше используются тесты самопроверки на Covid-19. "С помощью этих тестов можно определить антиген SARS-CoV-2, включая вариант нового омикрона. Однако важно помнить, что с учетом специфики болезни, вызванной омикроном, в первые дни болезни после инфицирования, даже если у человека уже есть клинические симптомы, тесты могут дать отрицательный результат. Это означает, что во время такой высокой распространенности инфекции Covid-19, даже получая отрицательный результат, все меры безопасности, в том числе ношение масок, надо соблюдать так же скрупулезно", — отмечает Вадим Брижань.



Как различаются виды тестов?

Foto: Pixabay.com



ПЦР-тест определяет РНК вируса в образце пациента. Исследуемый материал может быть разным, например, мазки из носа и глотки или слюна. В большинстве ПЦР-тестов используется материал, полученный с помощью тампона для назофарингеального мазка, но можно использовать также образец слюны, которую пациент сплевывает в специальную пробирку.

"ПЦР-тесты очень чувствительны и в исследуемом материале можно определить даже небольшое количество вируса. Поэтому положительные результаты РНК могут быть не только в острой фазе болезни, но и после недавней болезни и даже через три-четыре недели после выздоровления. Не всегда позитивный тест, проведенный в период выздоровления, указывает на то, что больной человек может инфицировать других людей. ПРЦ-тесты проводятся в лаборатории, поэтому до получения результатов может пройти один или два дня", — поясняет специалист Centrālā laboratorija, профессор Рижского университета им. Страдыня Елена Стороженко.

Самотесты на Covid-19, или тесты, используемые в домашних условиях, предназначены для определения антигенов SARS-CoV-2, в основе которого лежат иммунохимические реакции, и при помощи теста можно определить наличие протеинов, специфических для вируса SARS-CoV-2. В этом случае образец тоже можно взять используя назофарингеальный тампон, и результат исследования будет готов в течение 15–20 минут. Эти тесты быстрее и дешевле, чем молекулярные (ПЦР) тесты, но есть большая вероятность получения ложного негативного результата. Доказано, что тесты на антигены более точны при проведении обследования пациентов с Covid-19 с симптомами, чем бессимптомных пациентов.

"Важно понимать различия между молекулярными (ПЦР) и антигенными тестами. Хотя большинство антигенных тестов должны определять вариант омикрон, в некоторых тестах, проведенных в домашних условиях, вирус не будет показан, особенно если инфицирование произошло недавно. Результат антигенных тестов будет положительным, если концентрация вируса в образце достаточно высокая", — говорит Елена Стороженко.

ПЦР-тесты чувствительны и специфичны, по сравнению с тестами на антигены они предназначены для обнаружения нескольких генов вируса, и могут определять меньшее количество вируса в образце. Это означает, что ПЦР-тест точнее диагностирует заболевание на ранней стадии, что важно для дальнейшего ограничения распространения болезни.

Правильное проведение тестов

Foto: Pixabay.com



Хотя тесты, проводимые дома, являются важным средством борьбы с Covid-19, важно следовать инструкции, чтобы получить максимально достоверные результаты. Например, если проведен один или даже несколько антигенных тестов, которые дали негативный результат, а симптомы Covid-19 все-таки очевидны, для уточнения результатов нужно сделать ПЦР-тест.

Поскольку тесты на антигены менее чувствительны, их надо использовать по возможности в кратчайший период времени перед запланированным мероприятием. "Например, антигенный тест можно использовать в тот же день, когда запланирована семейная встреча или рабочее собрание. Таким образом снижается вероятность того, что мероприятие посетит человек с Covid-19. Также антигенный тест будет лучшим выбором после перенесенного Covid-19, чтобы проверить, не являетесь ли вы все еще распространителем инфекции для окружающих", говорит фармацевт. Специалист указывает, что в аптеках на данный момент доступны несколько видов антигенных тестов.

Лучший подход к проведению домашнего теста — сделать его в конце пятидневного периода изоляции. Чтобы быть уверенным в том, что нельзя никого заразить, тем, чей тест на данный момент все еще положительный, надо продолжать изоляцию в течение 10 дней. Люди, у которых тест отрицательный, могут прекратить изоляцию, но им до 10-го дня после появления симптомов надо носить маску.

Проводимые дома тесты не стоит использовать в качестве единственного способа уменьшения риска. Если планируется посещение собраний или публичных мероприятий, тестирование надо использовать в комбинации с ношением маски и дистанцированием. Если уже появились симптомы Covid-19, например боль в горле, насморк, кашель, лихорадка или усталость, важно сделать чувствительный и очень точный тест — ПЦР-тест.

Важно помнить, что сейчас циркулирует также грипп, а симптомы Covid-19 и гриппа могут быть похожи. Поэтому в случае симптомов рекомендуется провериться как на Covid-19, так и на грипп.

В случаях, когда симптомы есть и результат проведенного дома теста тоже положительный, это обычно является достоверным. Однако по-прежнему рекомендуется связаться со своим врачом и проконсультироваться о дальнейших действиях. Если был контакт с заболевшим Covid-19, ПЦР-тест можно сделать в течение трех-четырех дней после последней встречи с этим человеком, чтобы выяснить, инфицировались ли вы. Если после этого контакта проведенный дома антигенный тест показывает отрицательный результат, это по-прежнему полностью не исключает инфицирования, поэтому рекомендуется сделать второй антигенный тест в течение одного-двух дней.

Вакцинация по-прежнему важна



Появление штамма "омикрон" усилило значение мер предосторожности, которые соблюдаются последние 20 месяцев. Самое первое и главное — это вакцинация от Covid-19. И тем, у кого после завершения курса основной вакцинации прошло соответствующее время, необходимо получить бустерную вакцину. По-прежнему важно носить маски, находясь в общественных местах, а также соблюдать социальное дистанцирование и оставаться дома, если вы больны.

