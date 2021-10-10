Тревога и депрессия. Все больше жителей Латвии страдают от психических расстройств, где получить помощь?
Foto: Panther Media/Scanpix

10 октября весь мир отмечает день психического здоровья. К сожалению, жители нашей страны, согласно данным специалистов, все чаще страдают психическими расстройствами, а пандемия еще больше ухудшила ситуацию. Тем не менее, возможность помочь себе у латвийцев есть, в том числе и бесплатные консультации.

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Основными составляющими здоровья психики являются крепкая нервная система, здоровье ума, тела и духа. Это состояние комплексного благополучия, позволяющее справиться практически с любой жизненной трудностью. Но многие ли люди в наше время могут похвастаться крепким душевным здоровьем?

Согласно исследованиям, от психических расстройств ежегодно страдают 450 миллионов человек. Как правило, мужчин это затрагивает уже в юности, а женщины сталкиваются с психоэмоциональными нарушениями к 30 годам.

Также существует тесная связь между физическим и психическим здоровьем. Медики признают психосоматику многих болезней — язва желудка, астма, некоторые сердечные заболевания. Они возникают чаще всего от нервных потрясений.

Наиболее распространенным заболеванием в современном мире является депрессия. Еще более серьезной проблемой являются суициды. Ежегодно более 800 тысяч человек по всему миру совершают самоубийства. Большой процент людей страдают алкоголизмом, наркоманией, имеют психические заболевания, с которыми необходима госпитализация. Все они также нуждаются в помощи психиатра.

Если добавить сюда затянувшуюся пандемию, то ситуация складывается совсем не радужная. С какими главными психологическими проблемами сталкиваются жители Латвии и как людям можно помочь решить их проблемы?

Наши реалии: тревога и депрессия

Латвийский врач-психотерапевт и специалист по психосоматической медицине Тарас Иващенко уверен, что в нашей стране выросло количество психических заболеваний, уровень депрессивности, тревожности и соматоформных недугов.

Тревога и депрессия. Все больше жителей Латвии страдают от психических расстройств, где получить помощь?
Foto: Publicitātes foto

"Растет уровень неуверенности в будущем и потери доверия к окружающим. Это создает высокий уровень напряженности, причем, напряжение накапливается.

Это происходит от невозможности прогнозировать будущее, страха болезни, смерти и неизвестности. Также это состояние может усугубляться личными качествами человека: уровнем его зрелости и неспособностью адаптироваться к изменяющимся реалиям. Все это происходит на фоне сложной социально-экономической ситуации в мире. Также, мы все еще пожинаем плоды года изоляции и локдаунов".

Тарас Иващенко считает, что на уровень тревожности жителей Латвии влияют также следующие факторы:

* Нестабильность

Многие потеряли работу, при этом часть людей работу не нашли, часть — нашли не по своей специальности, а еще часть работает только ради дохода. Наиболее остро этот вопрос стоит среди людей возраста 50+, которые первые попали "под раздачу": на современном рынке труда их знания и навыки не очень востребованы, что осложняет поиски работы. К сожалению, в этой ситуации многие латвийцы живут в режиме выживания.

* Неопределенность

Люди волнуются: будет локдаун или не будет, пойдет завтра ребенок в школу или нет.

* Ограниченность возможности досуга

Сферы туризма и развлечений пока еще не вернулись к работе в "доковидном" режиме и неизвестно, когда это произойдет.

* Поляризация общества

Если раньше размолвки появлялись на национальной почве, то теперь дебаты не утихают на тему делать или не делать прививку. Это сильно разобщило людей,из-за чего снизилась возможность получить моральную поддержку от своего привычного окружения.

Что делать в этой непростой ситуации? "Не бояться обращаться за помошью к специалистам, звонить на телефоны доверия, помнить, что есть кризисные центры, — говорит Тарас Иващенко. — Также необходимо поддерживать хорошие отношения со своими близкими. И, конечно же, заботиться о себе: поддерживать себя в хорошей физической и эмоциональной форме".

Человек, а не диагноз

Несмотря на тяжелую эпидемиологическую ситуацию, в стране продолжается кампания "Человек, а не диагноз!", которую уже третий год организует Министерство благосостояния.

Тревога и депрессия. Все больше жителей Латвии страдают от психических расстройств, где получить помощь?
Foto: Shutterstock

В рамках кампании ежемесячно организовывались 4-5 новых социальных услуг для людей с нарушениями душевного характера. Только в Видземе и Латгале прошедшим летом открылось по три групповых дома (квартиры). В них заселяются люди с проблемами психического здоровья, которые хотят жить самостоятельно — вне семьи или центров социального ухода. И это важный момент их социализации.

Кристине Ласмане, старший эксперт Департамента социальных услуг Министерства благосостояния считает: "Качество жизни этих людей в большой мере зависит от того, получают ли они на новом месте жительства услуги поддержки и принимающее отношение окружающих. Людям с нарушениями душевного характера нужна поддержка, но это не означает, что они не могут жить в обществе".

Также двери распахнули новые дневные центры заботы и специализированные мастерские.

До 2023 года в Латвии планируется создать 151 место оказания социальных услуг, в том числе 53 групповых дома, куда смогут заселиться 624 человека с проблемами душевного характера.

Восстанавливаем внутренние ресурсы

6 октября Департамент благосостояния Рижской думы в сотрудничестве с Латвийской ассоциацией психологов-наркологов (LAPA) запустил серию онлайн-лекций, посвященных укреплению внутренних ресурсов людей для повышения их эмоционального благополучия.

Тревога и депрессия. Все больше жителей Латвии страдают от психических расстройств, где получить помощь?
Foto: Shutterstock

Лекции состоятся 13 и 20 октября с 18 до 19 часов онлайн, на платформе Zoom. Каждая лекция посвящена поиску и укреплению внутренних ресурсов, чтобы после прослушивания тем и выполнения практических упражнений участники смогли улучшить качество своей жизни.

Цикл лекций проведет клинический психолог Инга Дреймане. Подать заявку можно на сайте www.lapsihologi.lv

Где можно получить бесплатную психологическую помощь?

• Кризисно-консультационный центр Skalbes — телефоны 67222922 или 27722292 (круглосуточно).

• Кризисный телефон для психоэмоциональной поддержке взрослых — 116123 (круглосуточно, поддержка доступна на латышском, русском и английском языках).

• Колл-центр для пожилых людей — 20224913, 25643438 и 29438355 (каждый рабочий день — с 10:00 до 14:00).

• Телефон доверия Emausas līnija, работу которого координируют священники — 28495847 (с 9:00 до 21:00).

• Телефон доверия для детей и подростков Государственной инспекции по защите прав ребенка (VBTAI) можно получить:

1) Позвонив по бесплатному номеру 116111 в любое время суток;
2) Написав на адрес электронной почты uzticibaspasts116111@bti.gov.lv
3) Оставив сообщение в чате по будням (12:00 — 20:00). Окно чата можно найти на сайте VBTAI в правом нижнем углу.
4) Используя мобильное приложение Uzticības tālrunis.

• Родители детей и подростков могут получить помощь по телефону 67359129.

• Психологическая помощь для подростков и их семей: 25737636.

• Также будет полезно зайти на сайты:

www.arstipsihoterapeiti.lv
www.psihoterapija.lv
www.depresija.lv
www.nenoversies.lv
www.skalbes.lv

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