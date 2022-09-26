Тромб, инсульт, смерть. Как распознать риск тромбоза и когда бить тревогу

Оторвавшийся тромб может убить человека. Но не всякий образовавшийся в сосуде кровяной сгусток смертелен. Как же понять, что вам угрожает опасность?

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Как распознать риск и можно ли предотвратить смертельный исход, рассказывает doctorpiter.ru и американский нейрохирург Элад Леви.

Тромбозами и смертельными тромбами мир напугали после начавшейся пандемии COVID-19. Инфекционные заболевания, особенно ковид, провоцируют воспалительные процессы в сосудах и могут вызвать образование тромбов, которые потом способны оторваться и "улететь" в мозг, сердце, легкие. Правда, это не повод назначать себе антикоагулянты — это в свою очередь может вызвать кровотечения и страшные последствия.

"Тромбозы на самом деле могут варьироваться от умеренно симптоматических и излечимых до смертельных, — говорит нейрохирург Элад Леви из американского Университета Буффало. — У здорового человека риск образования тромба довольно низкий, но исключать, что он не появится, нельзя. Самое важное для предотвращения образования тромбов — знать, находитесь ли вы в группе риска".

Факторы риска появления тромба (по данным NBCA):

хирургическая операция, особенно в области таза, брюшной полости, бедра, колена,

тяжелая травма — например, после серьезного ДТП,

повреждения вен, вызванные переломами или мышечной травмой,

операция по замене тазобедренного или коленного сустава,

рак,

использование контрацептивов, содержащих эстроген или гормональная терапия подобными препаратами,

наследственность — если в семье у кого-то были тромбозы,

избыточный вес,

ограничение подвижности — в том числе, долгое сидение со скрещенными ногами,

курение, вейпинг,

возраст старше 55 лет,

хронические заболевания сердца, легких или диабет.

Три опасности тромбоза



"Тромб — это гелеобразный сгусток тромбоцитов. В определенной ситуации он даже нужен — при травме или порезе блокирует поврежденный кровеносный сосуд и останавливают кровотечение, — объясняет доктор Леви. — Но сгустки крови могут образовываться без уважительной на то причины и блокировать кровеносные сосуды. Это называется тромбоз. Сгустки могут перемещаться в критические области тела — легкие, мозг или сердце, вызывая серьезные, а иногда и смертельные осложнения:



легочная эмболия (когда тромб попадает в легкие),

инсульт (когда тромб достигает головного мозга),

сердечный приступ (сгусток крови доходит до сердца).

Такие разные тромбы



В нашем теле есть разные сосуды: артерии несут богатую кислородом кровь от сердца к другим частям тела, вены — обедненную кислородом и питательными веществами кровь обратно к сердцу и легким, чтобы вновь насытить ее полезными веществами. Поэтому могут быть два вида тромбов — артериальный и венозный, уточняет Леви. Сгусток крови, который образуется внутри вены или артерии (или сердца) — тромб. Когда он "улетает" — эмбол.

Артериальный тромб

Если он появляется в головном мозге, то может привести к инсульту, в сердце — к инфаркту. Редко, но могут возникать тромбы в почках, кишечнике и даже в глазах. Главный симптом, который должен вызвать тревогу — боль в этой части тела и снижение функции органа.

"Обычно артериальный тромб образуется в ногах или руках, он перекрывает приток крови к другим частям тела, — говорит врач. — Симптомов при этом может и не быть вовсе — все зависит от размера сгустка и того, насколько он блокирует кровоток".

Признаки артериального тромба:

Холодная рука или нога;

Снижение или отсутствие пульса на руке или ноге;

Отсутствие движения в руке или ноге;

Боль в пораженной области;

Онемение и покалывание в руке или ноге;

Бледный цвет рук или ног;

Слабость руки или ноги.



Чем дольше артериальный тромб блокирует кровоток, тем сильнее проявляются симптомы — могут появиться пузыри на коже возле пораженной артерии, шелушение кожи, эрозии и язвы, некроз тканей.

Венозный тромб

Сгусток крови в вене не может привести к сердечному приступу или инсульт. "Главная его опасность — развитие тромбоза глубоких вен (ТГВ), — предупреждает Леви. — Это ситуация, когда кровяной сгусток образуется в глубокой вене — в отличие от поверхностных вен, расположенных ближе к поверхности кожи. Эти сгустки обычно появляются в голени, бедре или области малого таза, но могут образовываться и в венах рук.

Симптомы тромбоза глубоких вен:

припухлость на ноге или руке,

боль и чувствительность, не вызванные травмой,

кожа горячая на ощупь и покрасневшая.



Осложнение ТГВ — когда часть тромба отрывается и с током крови попадает в легкие. Там он может вызвать закупорку — легочную эмболию, останавливая приток крови к легким и приводя к смерти.

Признаки легочной эмболии:

затрудненное дыхание,

учащенное или нерегулярное сердцебиение,

боль или дискомфорт в груди, которые обычно усиливаются при глубоком дыхании или кашле,

кашель с кровью,

очень низкое давление, головокружение или обмороки.

Бывает и так, что тромб появляется в венах мозга, он вызывает церебральный венозный тромбоз (ЦВТ). Он блокирует отток крови из мозга.



Симптомы ЦВТ:



головная боль,

затуманенное зрение,

обморок или потеря сознания,

потеря координации,

эпилептические припадки.



Эти симптомы могут быстро прогрессировать, вплоть до комы.



Когда срочно к врачу



Если вы обнаружили у себя хоть один из названных выше симптомов тромбоза, и тем более — если вы в группе риска, следует сразу же обратиться к врачу и пройти обследование. Это вопрос жизни и смерти.

"Вероятность повреждения головного мозга и смерти из-за тромбоза может быть сведена к минимуму или устранена, если сгусток крови будет обнаружен и вылечен на ранней стадии, — отмечает врач. — И даже если вы не уверены, что у вас именно тромбоз, не думайте, что это ерунда. Идите немедленно на обследование".

Слушай свое тело: истории пациентов



На сайте Американской ассоциации, которая занимается тромбами и тромбозами, опубликованы десятки историй пациентов. Все они повторяют — не ждите до последней минуты, при появлении первых же тревожных симптомов срочно обращайтесь за помощью.

Марианна, 35 лет

"Все началось с проблем с дыханием. Мне было трудно подняться по лестнице, я думала, что просто устала. Но прошло несколько месяцев и проблема оставалась. Врачи назначили ЭКГ, рентген грудной клетки и анализ крови — оказалось, все в норме. На следующий день я почувствовала себя плохо, потеряла сознание. Неотложка отвезла меня в больницу. Оказалось, что у меня тромбоз глубоких вен в ноге, который вызвал легочную эмболию.

Моими факторами риска оказались сидячая работа, мало подвижности, прием противозачаточных, плохая наследственность".

Александр, 65 лет

"Я заметил, что после еды у меня совсем нет сил. Обычно я много занимаюсь спортом, двигаюсь, работаю по дому. А тут руки как отказали — иногда я их даже поднять не мог. Жена настояла на обследовании. Врач тут же отправила меня в больницу — у меня оказался артериальный тромб. Если бы не срочная помощь, через 3 дня у меня бы произошел инфаркт. Так сказали кардиологи".

Мишель, 30 лет

"У меня внезапно стала болеть нога, появились отеки. Я хромала больше шести дней, но думала, что, наверное, потянула мышцу, и продолжала игнорировать симптомы. Надеялась, что все пройдет. Однажды утром я поняла, что не чувствую пальцев на правой ноге, запаниковала и тут же вызвала скорую. В больнице на УЗИ обнаружился тромбоз глубоких вен".