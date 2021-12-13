Тут помню, тут не помню: как отличить простую забывчивость от первых признаков Альцгеймера?

Путаете имена родственников? Припарковавшись возле супермаркета и сделав покупки, не можете вспомнить, где поставили машину? Забываете нужное слово, называние книги, сериала? Разбираемся, что это: обычная забывчивость или тревожные симптомы Альцгеймера, с которыми нужно срочно идти к врачу.

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Большая разница

Любой человек может что-то забыть из-за большого количества информации, стрессов, переутомления и истощения нервной системы. В таком случае возможна рассеянность, снижение внимания и — изредка — "провалы в памяти" на события, имена и названия. После полноценного отдыха память у здорового человека обычно восстанавливается, а вот если улучшений нет и симптомы прогрессируют, — это повод обратиться к врачу. Главное — не откладывать визит, ведь это может оказаться начальными признаками болезни Альцгеймера. Чаще всего заболевание проявляется у пожилых людей после 60 лет, однако порой болезнь встречается и у молодых.

Как можно снизить риски?

Риск возникновения болезни Альцгеймера снижается при правильном образе жизни, поэтому:

• избегайте переутомления и стрессовых ситуаций;

• уделяйте достаточное количество времени физическим упражнениям;

• больше отдыхайте;

• проводите много времени на свежем воздухе;

• питайтесь сбалансированно.

Многие думают, что с выходом на пенсию снижение внимания и памяти у людей преклонного возраста — процесс закономерный. Если никаких мер по профилактике не предпринимать — то так оно и будет. Главное, вовремя заметить признаки ухудшения памяти, моторных навыков и внимания у бабушек и дедушек, чтобы не пропустить первые признаки Альцгеймера. Попадая к уже на поздних этапах развития заболевания, высок риск запустить недуг.

7 первых тревожных "звоночков"

Foto: 'Publicitātes foto/Pixabay

Итак, вот на что необходимо обратить внимание, если у вас есть пожилые родственники, или, возможно, вы сами уже разменяли шестой десяток:

* Снижение кратковременной памяти

Людям с нарушенной функцией кратковременной памяти все сложнее удается запомнить какие-то текущие моменты и бытовые мелочи. Например, выключить воду или свет, а также выполнить действия, носящие преимущественно автоматизированный характер: привычные ритуалы мытья рук, посуды, уборка кровати и т. д. Такой человек не помнит, делал он это недавно или нет. Но может догадаться, что он что-то забыл, например, увидев включенный свет в прихожей или обнаружив мыло в ванной сухим: на ранней стадии Альцгеймера способность составлять длинные логические цепочки еще не утрачена.

* Ухудшение концентрации внимания

К признакам начинающегося Альцгеймера можно отнести периоды времени, когда человеку становится все сложнее удерживать внимание на длительный срок, особенно если это интеллектуальная деятельность. Например, сосредоточиться на чтении книги, или инструкции к какому-нибудь прибору. Для того чтобы ухватить суть, приходится перечитывать несколько раз подряд.

* Трудность восприятия новой информации и ухудшение навыков обучения

Это симптом болезни Альцгеймера мы все неоднократно наблюдали у пожилых, когда бабушки и дедушки неумело пытаются освоить современную технику, запомнить "модные" слова. Даже приобретение новых моторных навыков, например, при выполнении упражнений лечебной физкультуры, и то дается с трудом. В случае болезни Альцгеймера, этот процесс становится еще более трудным и длительным, а иногда вовсе невозможным. Пациентов очень сложно обучить чему-то новому, например, пользованию новым мобильным телефоном. Это происходит как за счет снижения памяти, так и ухудшения концентрации внимания.

* Утрата ранее приобретенных навыков

Этот ранний признак Альцгеймера превращает простые и обыденные вещи в сложный процесс. Так, человек может мучительно вспоминать, как приготовить кашу на завтрак, или как загрузить белье в стиральную машину. Он может путать последовательность действий, а какие-то вообще пропускать.

* Обеднение эмоций и словарного запаса

Речь становится менее богатой и эмоционально окрашенной. Сложные понятия и выражения пациент подменяет простыми, а длинные предложения заменяет короткими. При этом снижается способность к экспрессивному выражению эмоций, мимика становится бедной, лицо может напоминать маску.

* Снижение скорости речи

Также у людей могут полностью выпадать из памяти отдельные слова. В этом случае пациент пытается описать понятие или предмет, название которого забыл. Например, если речь идет о тонометре: "Такой предмет, которым измеряют давление". То есть человек помнит о назначении прибора, но не может вспомнить само слово.

* Нарушение моторно-пространственных навыков

Этот признак говорит о снижение способности ориентироваться на местности, выполнять какие-то простые действия, требующие участия мелкой моторики, замедление действий по темпу. Пациенты легко могут заблудиться даже в хорошо знакомом месте, не находят свои этаж и квартиру, начинают медленно одеваться и раздеваться. Процесс застегивания пуговиц или молний значительно удлиняется. Зачастую вещи оказываются застегнутыми неправильно, либо надетыми наизнанку. Частично утратив пространственное восприятие, больным сложно определить расстояние до предметов, высоту, глубину. Походка становится неуверенной, медленной, а движения — скованными.

Первые признаки налицо: что делать?

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Если вы заметили любые из ранних признаков болезни Альцгеймера у себя или у близких, не откладывайте визит к врачу. Это может быть невролог, терапевт, психиатр или гериатр (специалист, который занимается болезнями, связанными со старостью). Пациенту нужно будет пройти когнитивные тесты, а также магнитно-резонансную томографию. Только после этого врач сможет поставить окончательный диагноз.