"Ты хочешь моей смерти, чтобы забрать все деньги". Как жить с близким человеком с деменцией

“Почему вы еще не пришли на ужин? Стол уже накрыт!” — спрашивает мать Сармите. “Но, мама, ты же нас не приглашала…” — следует ответ дочери. Это реальная история семьи — Сармите каждый день приходится жить с тем, что из-за нарушений памяти ее мать уже не тот человек, которым она была несколько лет назад.

Психические расстройства или деменция обычно затрагивают людей в преклонном возрасте — наших родителей, бабушек и дедушек. Это полностью меняет жизнь всех близких им людей.

Человек уже не понимает, о чем говорит

Матери Сармите в этом году исполнится 90 лет. Она прожила долгую, счастливую и здоровую жизнь – родила двух дочерей, у нее четверо внуков, двое правнуков. Она отпраздновала с мужем золотую свадьбу. Три года назад случилась беда – ушла из жизни ее лучшая подруга и это перевернуло ее мир. “Раньше у нее никогда не обнаруживали нарушений памяти, но два года назад мы стали замечать, что ее память “зависает”, — говорит Сармите. — Сначала появились проблемы с краткосрочной памятью. Она стала забывать совсем недавние разговоры и события”.

Сармите говорит, что мама часто испытывает злость и гнев. “Это идет в комплекте с проблемами с памятью. Она злится, потому что не может вспомнить, что обещала или о чем говорила. С этим очень тяжело жить, потому что иногда кажется, что она многое помнит. Мама помнит, что давала пять евро или просила принести какую-то вещь из магазина, но есть ощущение, что она помнит то, что хочет”.