Тяжело и непрогнозируемо: медики призывают готовиться к эпидемии гриппа

Со смягчением ограничений и возвращением учеников в школу увеличивается риск инфицирования гриппом. Ожидается, что в этом году заболевание может протекать тяжело и непрогнозируемо.

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В прошлом сезоне грипп практически не распространялся, благодаря строгим ограничениям на собрания, защитным маскам и дезинфекции рук. Все эти меры предохраняли не только от Covid-19, но и от гриппа, поэтому в Латвии им болели мало.

"В обществе сейчас царит ошибочное мнение, что грипп может к нам не прийти. К сожалению, возвращение к очному режиму означает, что эпидемия гриппа неизбежна, и от нее защитит только вакцина, - говорит инфектолог, ассоциированный профессор Рижского Университета им. Страдиня Даце Завадска. - В этом году сезон гриппа может быть особо непрогнозируемым и вызывать различные осложнения, поэтому призываю жителей быть ответственными и подавать заявки на вакцину от гриппа - особенно пожилых и людей с хроническими заболеваниями. ВОЗ создала соответствующую композицию вакцины от гриппа для этого сезона, и мы надеемся, что жители будут активно вакцинироваться".

По словам представителя объединения клиник VCA Лолиты Керве, медики готовы к вакцинации от гриппа и уже начали ее. Однако, по наблюдениям специалистов, жители стали меньше интересоваться защитой от гриппа.

Как рекомендуют эксперты, лучшее время для вакцинации от гриппа — октябрь, так вакцина будет активно работать весь сезон. Время пика инфекции обычно приходится на январь и февраль.