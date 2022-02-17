Ученые нашли новое эффективное лекарство от мигрени: зеленый свет

Людям, страдающим от мигреней, может помочь новый способ лечения, предложенный командой американских ученых. Клинические испытания, проведенные в Медицинском колледже Университета Аризоны, показали, что частоту и интенсивность хронических головных болей у пациентов можно снизить при помощи регулярного облучения зеленым светом.

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Результаты эксперимента опубликованы в журнале Cephalalgia, издаваемого Международным обществом головной боли — благотворительной организацией со штаб-квартирой в Лондоне, объединяющей несколько тысяч ученых из трех десятков стран, в том числе и России.

Всего за два с половиной месяца подобной терапии (по 2 часа облучения ежедневно) частота головных болей у большинства участников эксперимента снизилась по меньшей мере вдвое.

По словам ведущего автора исследования, профессора нейрохирургии Медицинского колледжа Мохаба Ибрагима, впервые в истории проведенные клинические испытания оценивали фототерапию (то есть лечение светом) в качестве средства от борьбы с хронической головной болью. И результаты эксперимента превзошли все его ожидания.