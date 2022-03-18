Уйди, бессонница! Как решать проблемы со сном — советы специалиста-сомнолога

18 марта - Международный день сна, который отмечается в мире уже в 15-й раз. В этом году он проходит под девизом "Качественный сон, здравый смысл, счастливый мир".

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В среднем человек проводит во сне около трети своей жизни. Поэтому такие проблемы со сном как бессонница, повышенная сонливость или храп, которые являются наиболее распространенными, должен решать квалифицированный специалист. Свои рекомендации дает Марта Целминя, педиатр-сомнолог.

Медицина сна — наука молодая

Медицина сна как отдельное направление - область довольно молодая. Такие медицинские области как гастроэнтерология, кардиология или травматология, имеют историю, насчитывающую несколько столетий, а вот исследования сна в мире начались только в середине 20-го века, а отдельная область медицины сна существует только с начала 2000-х годов. Первая клиника сна в Латвии — Центр болезней сна — открылась в 2006 году, но сегодня существует уже несколько медицинских учреждений, куда можно обратиться за помощью.

В 2016 году была основана Латвийская ассоциация специалистов по апноэ, которая с этого года сменила название и стала Латвийской ассоциацией медицины сна и расширила сферу своей деятельности.

6 групп болезней сна

Существует шесть основных групп нарушений сна, которые объединяют различные расстройства.

1. Проблемы с дыханием во время сна. Наиболее распространенной и признанной проблемой является обструктивное апноэ во сне — у человека во время сна по разным причинам блокируются дыхательные пути, что затрудняет дыхание. Это вызывает храп, потому что человек с большой силой пытается вдохнуть.

2. Гиперсонливость. Из-за различных проблем центральной нервной системы человек чувствует себя сонным, даже если ночью он проспал достаточное количество часов.

3. Бессонница и различные причины, связанные с бессонницей — трудности с засыпанием, слишком раннее пробуждение или пробуждение ночью.

4. Двигательные нарушения сна. Все мы двигаемся во сне, но есть люди, которые спят очень беспокойно. К этой группе относятся, например, те, кто испытывает синдром беспокойных ног и бруксизм (скрежет зубами).

5. Парасомнии. Это любой нежелательный физический или сенсорный опыт, возникающий во время сна, засыпания или пробуждения. Наиболее распространенными парасомниями являются, например, ходьба или разговоры во сне, ночные кошмары или сонный паралич.

6. Нарушение ритма "внутренних часов". Это означает, что ритм сна и бодрствования человека не гармонирует с окружающей средой и мешает повседневной деятельности.

Если вы нашли какие-то из этих признаков у себя, не стоит откладывать визит к специалисту по сну. Врач задаст конкретные вопросы, чтобы выяснить причины проблем. В некоторых случаях этого будет достаточно, чтобы поставить диагноз, но иногда могут потребоваться анализы крови или некоторые тесты сна.

Решение можно найти всегда