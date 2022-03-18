Уйди, бессонница! Как решать проблемы со сном — советы специалиста-сомнолога

18 марта - Международный день сна, который отмечается в мире уже в 15-й раз. В этом году он проходит под девизом "Качественный сон, здравый смысл, счастливый мир".
В среднем человек проводит во сне около трети своей жизни. Поэтому такие проблемы со сном как бессонница, повышенная сонливость или храп, которые являются наиболее распространенными, должен решать квалифицированный специалист. Свои рекомендации дает Марта Целминя, педиатр-сомнолог.
Медицина сна — наука молодая
Медицина сна как отдельное направление - область довольно молодая. Такие медицинские области как гастроэнтерология, кардиология или травматология, имеют историю, насчитывающую несколько столетий, а вот исследования сна в мире начались только в середине 20-го века, а отдельная область медицины сна существует только с начала 2000-х годов. Первая клиника сна в Латвии — Центр болезней сна — открылась в 2006 году, но сегодня существует уже несколько медицинских учреждений, куда можно обратиться за помощью.
В 2016 году была основана Латвийская ассоциация специалистов по апноэ, которая с этого года сменила название и стала Латвийской ассоциацией медицины сна и расширила сферу своей деятельности.
6 групп болезней сна
Существует шесть основных групп нарушений сна, которые объединяют различные расстройства.
1. Проблемы с дыханием во время сна. Наиболее распространенной и признанной проблемой является обструктивное апноэ во сне — у человека во время сна по разным причинам блокируются дыхательные пути, что затрудняет дыхание. Это вызывает храп, потому что человек с большой силой пытается вдохнуть.
2. Гиперсонливость. Из-за различных проблем центральной нервной системы человек чувствует себя сонным, даже если ночью он проспал достаточное количество часов.
3. Бессонница и различные причины, связанные с бессонницей — трудности с засыпанием, слишком раннее пробуждение или пробуждение ночью.
4. Двигательные нарушения сна. Все мы двигаемся во сне, но есть люди, которые спят очень беспокойно. К этой группе относятся, например, те, кто испытывает синдром беспокойных ног и бруксизм (скрежет зубами).
5. Парасомнии. Это любой нежелательный физический или сенсорный опыт, возникающий во время сна, засыпания или пробуждения. Наиболее распространенными парасомниями являются, например, ходьба или разговоры во сне, ночные кошмары или сонный паралич.
6. Нарушение ритма "внутренних часов". Это означает, что ритм сна и бодрствования человека не гармонирует с окружающей средой и мешает повседневной деятельности.
Если вы нашли какие-то из этих признаков у себя, не стоит откладывать визит к специалисту по сну. Врач задаст конкретные вопросы, чтобы выяснить причины проблем. В некоторых случаях этого будет достаточно, чтобы поставить диагноз, но иногда могут потребоваться анализы крови или некоторые тесты сна.
Решение можно найти всегда
Например, обструктивное апноэ во сне может быть вызвано или усугублено различными причинами, такими как увеличение миндалин (чаще всего у детей), избыточный вес (очень часто у взрослых), изменение структуры верхних дыхательных путей или прикус, гормональные изменения (в том числе, у женщин в постменопаузе), аллергия, кислотный рефлюкс… Лечение зависит от причины и тяжести расстройства. Если причина обструктивного апноэ во сне не устранена, то на помощь приходит вентиляционная поддержка во время сна. Это значит, что человек дышит самостоятельно, но ему помогает специальное устройство. В случае среднетяжелого или тяжелого течения апноэ во сне в Латвии государство частично компенсирует покупку этого кислородного аппарата.
Где искать помощь?
Большинство клиник сна находится в Риге, но есть одна в Смилтене и одна в Лиепае. Некоторые клиники также предлагают варианты удаленной консультации, а также возможность получать одноразовые устройства для обнаружения апноэ во сне по почте.
Обязательно выясните, какое медицинское учреждение будет для вас наиболее подходящим, так как каждое из них специализируется на лечении определенных нарушений сна.
Рига:
- Детская клиническая университетская больница — диагностика, лечение и мониторинг всех видов нарушений сна у детей.
- Центр болезней сна — диагностика и лечение обструктивного апноэ во сне и бессонницы.
- VCA Neiroklīnika — консультации невролога, сомнолога и педиатра-сомнолога. Всевозможные тесты сна.
- Клиника Headline — диагностика и хирургическое лечение синдрома обструктивного апноэ во сне.
- GK Neiroklīnika — консультации невролога, сомнолога и педиатра-сомнолога.
- Институт стоматологии Рижского университета им. Страдиня — диагностика и лечение синдрома обструктивного апноэ во сне.
Смилтене:
- Врачебная практика Анды Нодиевой — диагностика и лечение различных нарушений сна.
Лиепая:
- Лаборатория сна — диагностика и лечение синдрома обструктивного апноэ во сне.
Несколько фактов о здоровье сна
- Проблемы со сном — это глобальная "эпидемия", которая угрожает здоровью и качеству жизни до 45% населения планеты.
- Большинство нарушений сна можно предотвратить или вылечить, но лишь менее трети пациентов обращаются за профессиональной помощью.
- Обструктивное апноэ во сне достаточно распространено во всем мире: им страдают 4% мужчин и 2% женщин.
- Синдром беспокойных ног встречается у 3-10% населения, хотя количество людей и тяжесть состояния в разных странах варьируются.
- Бессонницей страдают 30-45% взрослого населения планеты.