Укус пчелы, неудачный ваксинг и не только: как предотвратить воспаление кожи летом

Летом мы больше времени проводим на свежем воздухе и особенно хотим выглядеть ухоженными и красивыми. К сожалению, нередко могут доставить хлопоты разные проблемы с кожей.

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Обычно в самое жаркое время года часть проблем с кожей мы ассоциируем с солнечными ожогами, но бывают и другие часто встречающиеся причины. Какие наиболее распространенные виды воспалений кожи бывают и как их уменьшить, объясняет фармацевт Зане Мелберга.

Воспаление, причиной которого стал пот

Летом, в теплом и влажном климате, многие люди сталкиваются с высыпаниями, прыщами и зудом, появившимися из-за пота. Эти воспаления обычно возникают в результате трения, когда влажные поверхности кожи трутся одна о другую. Например, летом это характерно для женщин, которые обычно носят юбку, так как внутренние поверхности ног при ходьбе трутся одна о другую — возникают покраснение и болезненные ощущения. К типичным частям тела, подверженным риску воспаления, относятся также подмышки, область паха, зона под грудью, а также складки на животе.

Во избежание усиленного потения фармацевт в самые жаркие летние дни советует:

носить свободно ниспадающую одежду, изготовленную из натуральных материалов, например, льна или хлопка;

не следует забывать о соблюдении личной гигиены — душ рекомендуется принимать хотя бы раз в день;

летом, а также после физической нагрузки может пригодиться желе для душа с антибактериальным действием, ослабляющее неприятный запах и уравновешивающее микрофлору;

пользоваться специальными дезодорантами антиперспирантами не только для кожи подмышек, но и для других проблемных зон, например, стоп. В отличии от классических дезодорантов эти главным образом препятствуют потоотделению, а не только подавляют неприятный запах;

если кожа все же покраснела, появились высыпания и прыщи, то рекомендуется использовать мази или кремы, в состав которых входит активное вещество декспантенол, успокаивающее кожу, заживляющее ее и уменьшающее симптомы.

Последствия ваксинга и бритья

Foto: PantherMedia/Scanpix

Конечно, для женщин важна забота о ликвидации ненужных волос. Однако, если не была проведена достаточная подготовка перед ваксингом или бритьем, то существует риск травмирования кожи, что может привести к покраснению, зуду и высыпаниям.

Прежде чем избавиться от волосков, рекомендуется провести пилинг, что поможет освободить кожу от ороговевших частичек. Очищение рекомендуется проводить за день до процедуры, с использованием доступных скрабов. Для сухой кожи подойдут скрабы густой и кремообразной консистенции, в составе которых есть масло ши, обеспечивающее дополнительное увлажнение, между тем для жирной кожи лучше подойдут гели, в состав которых входит экстракт мяты или зеленого чая.

После избавления от волосков важно увлажнить кожу. Это важно сделать сразу после проведения процедуры, пока кожа еще влажная, чтобы крем или лосьон быстрее впитались, и чтобы уменьшить высыпания, а также образование сухих участков. Однако, с учетом того, что летом процедуры по удалению волос проводятся чаще, кожа также становится более чувствительной и сухой, поэтому важно ежедневно увлажнять ее независимо от того, был ли ваксинг или бритье. Для этого подойдет, например, масло для тела более жидкой консистенции, например, с экстрактом миндаля, хорошо увлажняющее и успокаивающее кожу. Крем с алоэ также хорошо увлажняет и успокаивает кожу.