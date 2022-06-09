Укус пчелы, неудачный ваксинг и не только: как предотвратить воспаление кожи летом

Летом мы больше времени проводим на свежем воздухе и особенно хотим выглядеть ухоженными и красивыми. К сожалению, нередко могут доставить хлопоты разные проблемы с кожей.
Обычно в самое жаркое время года часть проблем с кожей мы ассоциируем с солнечными ожогами, но бывают и другие часто встречающиеся причины. Какие наиболее распространенные виды воспалений кожи бывают и как их уменьшить, объясняет фармацевт Зане Мелберга.
Воспаление, причиной которого стал пот
Летом, в теплом и влажном климате, многие люди сталкиваются с высыпаниями, прыщами и зудом, появившимися из-за пота. Эти воспаления обычно возникают в результате трения, когда влажные поверхности кожи трутся одна о другую. Например, летом это характерно для женщин, которые обычно носят юбку, так как внутренние поверхности ног при ходьбе трутся одна о другую — возникают покраснение и болезненные ощущения. К типичным частям тела, подверженным риску воспаления, относятся также подмышки, область паха, зона под грудью, а также складки на животе.
Во избежание усиленного потения фармацевт в самые жаркие летние дни советует:
- носить свободно ниспадающую одежду, изготовленную из натуральных материалов, например, льна или хлопка;
- не следует забывать о соблюдении личной гигиены — душ рекомендуется принимать хотя бы раз в день;
- летом, а также после физической нагрузки может пригодиться желе для душа с антибактериальным действием, ослабляющее неприятный запах и уравновешивающее микрофлору;
- пользоваться специальными дезодорантами антиперспирантами не только для кожи подмышек, но и для других проблемных зон, например, стоп. В отличии от классических дезодорантов эти главным образом препятствуют потоотделению, а не только подавляют неприятный запах;
- если кожа все же покраснела, появились высыпания и прыщи, то рекомендуется использовать мази или кремы, в состав которых входит активное вещество декспантенол, успокаивающее кожу, заживляющее ее и уменьшающее симптомы.
Последствия ваксинга и бритья
Конечно, для женщин важна забота о ликвидации ненужных волос. Однако, если не была проведена достаточная подготовка перед ваксингом или бритьем, то существует риск травмирования кожи, что может привести к покраснению, зуду и высыпаниям.
Прежде чем избавиться от волосков, рекомендуется провести пилинг, что поможет освободить кожу от ороговевших частичек. Очищение рекомендуется проводить за день до процедуры, с использованием доступных скрабов. Для сухой кожи подойдут скрабы густой и кремообразной консистенции, в составе которых есть масло ши, обеспечивающее дополнительное увлажнение, между тем для жирной кожи лучше подойдут гели, в состав которых входит экстракт мяты или зеленого чая.
После избавления от волосков важно увлажнить кожу. Это важно сделать сразу после проведения процедуры, пока кожа еще влажная, чтобы крем или лосьон быстрее впитались, и чтобы уменьшить высыпания, а также образование сухих участков. Однако, с учетом того, что летом процедуры по удалению волос проводятся чаще, кожа также становится более чувствительной и сухой, поэтому важно ежедневно увлажнять ее независимо от того, был ли ваксинг или бритье. Для этого подойдет, например, масло для тела более жидкой консистенции, например, с экстрактом миндаля, хорошо увлажняющее и успокаивающее кожу. Крем с алоэ также хорошо увлажняет и успокаивает кожу.
Высыпания после купания
Часто воспаление кожи — высыпания, зуд и другие аллергические симптомы — может появиться и после купания. В водоемах со стоячей водой, например, в пруду или озере, активно развиваются разные микробы и паразиты, способные вызывать раздражение кожи. В свою очередь соленая морская вода или хлорированная в публичных плавательных бассейнах может вызвать разные воспаления кожи у людей с чувствительной кожей.
Для безопасных купаний фармацевт рекомендует:
- купаться в официальных купальных местах, где регулярно проверяют качество воды;
- после каждого купания независимо от места купания надо вытереться полотенцем и, если возможно, ополоснуться в душе с антибактериальным желе для душа;
- если после купания все же появились высыпания или покраснение, стоит нанести антиаллергический крем или мазь, в составе которых есть активные вещества антигистамины, облегчающие симптомы.
Укусы насекомых и ожоги от растений
Летом мы встречаемся со множеством насекомых, например, пчелами, комарами, оводами, клещами и осами. Следует также опасаться некоторых растений, например, борщевика, который вызывает ожоги, и крапивы, способной вызвать аллергическую реакцию, а также некоторые воспаления кожи — раздражение или зуд.
Чтобы избежать неприятных насекомых и растений:
- рекомендуется использовать репелленты или специальные средства для их отпугивания. В состав синтетических средств входят активные вещества диэтилтолуамид и икаридин, между тем в качестве натурального средства для отпугивания насекомых можно использовать эфирные масла, например, эвкалипта, лаванды, лимона или розмарина;
- отправляясь на природу, не рекомендуется пользоваться сладкими духами и надевать яркую одежду, которая может привлечь внимание ос;
- в лесу и в лугах с высокой травой следует обратить внимание на то, чтобы лодыжки и ноги были прикрыты одеждой, чтобы не присосались клещи, и чтобы голая кожа была защищена от крапивы или листьев борщевика;
- при выполнении работ в саду лучше пользоваться специальными перчатками, чтобы случайные прикосновения к растению не вызвали неприятных ощущений. Их могут вызывать, например, листья крапивы, ландыши, растения с млечным соком или луковицы лилий.
Что делать с местами, пораженными укусами насекомых или прикосновением листьев растений:
- очистить их с помощью специальных дезинфицирующих жидкостей;
- нанести противовоспалительный гель или мазь, чтобы успокоить кожу и уменьшить риск распространения воспаления;
- если образовался отек и раздражение становится невыносимым, надо использовать антигистаминные средства, уменьшающие симптомы. Они бывают как в форме мази или геля, которые применяются наружно, так и в виде таблеток, которые принимают внутрь. В случае серьезных укусов насекомых или растительных ожогов и раздражений надо обращаться к врачу.
Растрескавшиеся губы и их уголки
Обычно летом мы защищаем от солнца лицо и тело, но забываем или вообще не задумываемся о губах. Но о них также важно заботиться, так как тонкая кожа на них подвержена риску ожога. Летом следует выбирать бальзам для губ, который не только увлажняет, но и защищает от солнца. Солнцезащитный фактор в этих средствах должен быть от SPF 15 и выше. Бальзам для губ надо наносить как на губы, так и на уголки губ хотя бы два-три раза в день или по мере необходимости, когда чувствуете, что кожа стала сухой и болезненной.
Летом также растрескиваются уголки губ, что свидетельствует о том, что они недостаточно увлажнены и не хватает витаминов. Один из них — витамин А, который увлажняет губы, а также витамины В — особенно В2, В3 и В7, которые обеспечивают здоровье кожи, в том числе и губ.
- Витамин А можно получить, употребляя в пищу брокколи, морковь, помидоры и молоко;
- Витамин В больше всего встречается в рыбе, шпинате и курином мясе.