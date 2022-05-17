Успеть вовремя: кому в Латвии положена бесплатная "Кнопка безопасности"

Социальная услуга "Кнопка безопасности" полностью оплачивается государством, если нуждающийся в такой услуге рижанин и каждый проживающий с ним член семьи получает доход, не превышающий 500 евро в месяц на человека. Для получения услуги "Кнопки безопасности" следует обратиться в ближайшее отделение Рижской социальной службы, где надо будет подать следующие документы: письменное заявление; справку от врача о состоянии здоровья; документы, подтверждающие доходы клиента и каждого члена семьи, проживающего в домохозяйстве.

"Артериальная гипертония — распространенное явление, но есть пациенты, которые знают, что у них такая проблема, и имеют дома необходимые при повышении давления лекарства, а есть те, кто давление у себя не измеряет, но на самом деле оно высокое. При этом во всех случаях возможен резкий гипертонический кризис, что чревато инсультом, инфарктом, потерей сознания и проблемами с почками и другими органами. При этом при инсульте и инфаркте критически важно, насколько быстро оказана квалифицированная медицинская помощь", — рассказывает семейный врач Илья Менисс.

Врач указал, что в идеале артериальное давление человека должно быть до 130 на 80, а опасное начинается с показателей выше, чем 160 на 95, и это требует немедленных действий: принятия соответствующих медикаментов и мониторинга давления. Среди первичных признаков повышающегося давления врач называет головную боль, локализированную преимущественно в области затылка, сердцебиение и перебои сердечного ритма, тошнота или рвота. При этом иногда давление поднимается без выраженных признаков, поэтому дома необходимо иметь аппарат для измерения давления и пульса. Если же в течение часа опасное давление не упало и наблюдается головокружение, давление в груди или тошнота и нарушение зрения, то необходимо вызывать неотложную медицинскую помощь.