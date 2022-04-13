В бане — как в спорте: во всем нужно знать меру

Современный человек живет в материальном мире, поэтому в повседневной спешке и рутине баня — это то, что может помочь привести в порядок как наше физическое, так и духовное тело, найдя гармонию и баланс.
В чем суть банных ритуалов, какие правила нужно соблюдать, чтобы посещение бани не навредило здоровью и каковы наиболее распространенные ошибки, связанные с походом в баню? Обо всем этом рассказывают сертифицированный банщик Янис Шалмс и клинический фармацевт Илзе Приедниеце.
Баня — для здоровья и хорошего самочувствия
Янис Шалмс — сертифицированный банщик с более чем 20-летним опытом подчеркивает, что баня — это серьезная физическая нагрузка, поэтому здесь все нужно делать спокойно и соблюдать чувство меры. При соблюдении нескольких важных условий ритуал посещения бани может стать хорошим способом расслабиться, забыть о повседневном стрессе, очиститься и насладиться особыми ощущениями. В Латвии баню обычно топят до 60-80°C — эта температура не наносит вреда коже, а пар во время длительного процесса парения не становится слишком сухим. Банщик отмечает, что такую температуру и контраст, как в бане, невозможно найти нигде в природе. Прежде чем идти в раскаленную баню, всегда рекомендуется сначала разогреться, а после бани — остыть, поэтому традиционный банный ритуал обыкновенно длится 3-4 часа.
Разогрев включает в себя собственно разогревание, натирание и мытье, ведь париться нужно, когда тело уже чистое — чтобы лучше вывести из организма накопившиеся шлаки. Одновременно легкими движениями выполняется массаж, чтобы запустить в организме важные процессы — циркуляцию и обмен веществ. За банным ритуалом следует "полет", во время которого меняется сознание человека, например, когда он из жара попадает в холодную купальню, что позволяет полностью расслабиться.
Наиболее распространенные ошибки при посещении бани
Нередко люди не умеют правильно наслаждаться банным ритуалом и допускают ошибки, которые могут повлиять не только на их самочувствие, но и испортить представление о сути бани.
- Консультируйтесь с врачом
Если возникли проблемы со здоровьем, например, имеются сердечно-сосудистые заболевания, или женщина ждет ребенка, то перед посещением бани необходимо обязательно проконсультироваться с врачом, чтобы не рисковать.
- Разогрейтесь и остыньте
Чтобы баня доставляла удовольствие, а не проблемы со здоровьем, важно не только правильно к ней подготовиться, но и правильно остыть после бани. Процесс остывания очень важен, тогда после бани не будет болеть голова.
- Наслаждайтесь баней, но — в меру
Нередко люди ускоряют банный ритуал, подвергая свой организм стрессу. В бане можно пользоваться также скрабами, эфирными маслами и глинами — они помогают сделать этот процесс еще более приятным.
- Не переедайте и не употребляйте алкоголь перед баней
Посещение бани с полным желудком не даст телу полностью расслабиться, ведь оно будет занято переработкой и перевариванием пищи.
- В бане нельзя сидеть
В бане нужно лежать на полке. В основе банного процесса лежит выражение "Остужай голову, согревай ноги!". Отправляясь в баню, желательно надеть банную шапку из фетра, чтобы не перегреть голову.
Значение банных веников
Янис Шалмс считает, что мужчинам особенно полезны дубовые веники, символизирующие силу и мужество, а женщинам — липовые: они придают нежность и женственность. Но это не значит, что представителям разных полов следует париться только этими вениками. В нас присутствует как мужская, так и женская энергия, поэтому в вениках обычно используются сочетания различных растений. Состав веника в значительной мере зависит от того, для чего он предназначен: для очищения, защиты, бодрости или другой цели. Так, например, береза — это нейтральное растение, поэтому ее могут использовать как мужчины, так и женщины. Из веток клена изготавливают превосходные разогревающие веники. Полынь, осина — горькие растения, которые очищают организм. Также в изготовлении веников часто используют рябину, пижму, восковник.
Совет фармацевта
Как рассказывает клинический фармацевт, баня — это прекрасный способ укрепить организм и релаксироваться среди повседневной спешки и забот. В бане человек усиленно потеет, теряет жидкость, поэтому ее необходимо восстанавливать. Для утоления жажды подходят вода, соки, морсы и травяные чаи, но не рекомендуются холодные напитки. Для приготовления травяных чаев подойдут травы, предназначенные для ежедневного потребления, а также с потогонным, укрепляющим организм и успокоительным действием. О выборе и употреблении травяных чаев, которые подойдут именно вам, желательно проконсультироваться с врачом или фармацевтом.
Чаи можно употреблять как до, так и после бани, а также в парилке. Теплый чай перед баней помогает подготовиться к жару, расслабиться. В начале банного ритуала рекомендуются чаи с потогонным эффектом — из цветков липы, лабазника, листьев малины, а после бани — укрепляющие организм и богатые витаминами, например, чаи из плодов черной смородины, рябины, шиповника. В качестве ингредиентов для чаев, которые пьют в бане, используют цветки ромашки, стебли иван-чая, душицы, липовый цвет, стебли зверобоя, листья березы, листья и плоды черной смородины, листья малины, мелиссы, цветки лабазника, стебли тысячелистника. Можно приобрести также готовые смеси этих трав. Лекарственные травы используются также во время банных ритуалов для тела, лица и волос, а также для ароматерапии.
Здоровые люди, отправляясь в баню, также должны соблюдать осторожность и привыкать к жару постепенно. Необходимо следить за артериальным давлением, пульсом, дыхательным ритмом и изменениями самочувствия. Главное — не переусердствовать! Также нужно помнить о том, что в бане не рекомендуется употреблять алкоголь. Чтобы не навредить себе, при наличии заболеваний нужно проконсультироваться с врачом о том, можете ли вы вообще посещать баню.