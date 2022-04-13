В бане — как в спорте: во всем нужно знать меру
Foto: Pixabay.com

Современный человек живет в материальном мире, поэтому в повседневной спешке и рутине баня — это то, что может помочь привести в порядок как наше физическое, так и духовное тело, найдя гармонию и баланс.

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В чем суть банных ритуалов, какие правила нужно соблюдать, чтобы посещение бани не навредило здоровью и каковы наиболее распространенные ошибки, связанные с походом в баню? Обо всем этом рассказывают сертифицированный банщик Янис Шалмс и клинический фармацевт Илзе Приедниеце.

Баня — для здоровья и хорошего самочувствия


Янис Шалмс — сертифицированный банщик с более чем 20-летним опытом подчеркивает, что баня — это серьезная физическая нагрузка, поэтому здесь все нужно делать спокойно и соблюдать чувство меры. При соблюдении нескольких важных условий ритуал посещения бани может стать хорошим способом расслабиться, забыть о повседневном стрессе, очиститься и насладиться особыми ощущениями. В Латвии баню обычно топят до 60-80°C — эта температура не наносит вреда коже, а пар во время длительного процесса парения не становится слишком сухим. Банщик отмечает, что такую температуру и контраст, как в бане, невозможно найти нигде в природе. Прежде чем идти в раскаленную баню, всегда рекомендуется сначала разогреться, а после бани — остыть, поэтому традиционный банный ритуал обыкновенно длится 3-4 часа.

Разогрев включает в себя собственно разогревание, натирание и мытье, ведь париться нужно, когда тело уже чистое — чтобы лучше вывести из организма накопившиеся шлаки. Одновременно легкими движениями выполняется массаж, чтобы запустить в организме важные процессы — циркуляцию и обмен веществ. За банным ритуалом следует "полет", во время которого меняется сознание человека, например, когда он из жара попадает в холодную купальню, что позволяет полностью расслабиться.

Банщик рассказывает, что после "полета" он приводит человека обратно в парилку, слегка поддает пару, покрывает его травами и оставляет расслабиться в полной тишине не менее чем на 5 минут. Только после этого человека выводят в предбанник, укрывают и дают немного отдохнуть и остыть.

Наиболее распространенные ошибки при посещении бани

В бане — как в спорте: во всем нужно знать меру
Foto: ITAR TASS/Scanpix/LETA


Нередко люди не умеют правильно наслаждаться банным ритуалом и допускают ошибки, которые могут повлиять не только на их самочувствие, но и испортить представление о сути бани.

  • Консультируйтесь с врачом


Если возникли проблемы со здоровьем, например, имеются сердечно-сосудистые заболевания, или женщина ждет ребенка, то перед посещением бани необходимо обязательно проконсультироваться с врачом, чтобы не рисковать.

  • Разогрейтесь и остыньте


Чтобы баня доставляла удовольствие, а не проблемы со здоровьем, важно не только правильно к ней подготовиться, но и правильно остыть после бани. Процесс остывания очень важен, тогда после бани не будет болеть голова.

  • Наслаждайтесь баней, но — в меру


Нередко люди ускоряют банный ритуал, подвергая свой организм стрессу. В бане можно пользоваться также скрабами, эфирными маслами и глинами — они помогают сделать этот процесс еще более приятным.

  • Не переедайте и не употребляйте алкоголь перед баней


Посещение бани с полным желудком не даст телу полностью расслабиться, ведь оно будет занято переработкой и перевариванием пищи.

  • В бане нельзя сидеть


В бане нужно лежать на полке. В основе банного процесса лежит выражение "Остужай голову, согревай ноги!". Отправляясь в баню, желательно надеть банную шапку из фетра, чтобы не перегреть голову.

Значение банных веников

В бане — как в спорте: во всем нужно знать меру
Foto: Shutterstock


В баню можно ходить круглый год. Во время банного ритуала веник сметает с кожи все лишнее, так как, помывшись в душе, не всегда можно очистить все тело. Изготовление банных веников — очень ответственная и трудоемкая работа. Банщик рассказывает, что на одного человека во время посещения бани может быть израсходовано до 12 веников.

Янис Шалмс считает, что мужчинам особенно полезны дубовые веники, символизирующие силу и мужество, а женщинам — липовые: они придают нежность и женственность. Но это не значит, что представителям разных полов следует париться только этими вениками. В нас присутствует как мужская, так и женская энергия, поэтому в вениках обычно используются сочетания различных растений. Состав веника в значительной мере зависит от того, для чего он предназначен: для очищения, защиты, бодрости или другой цели. Так, например, береза — это нейтральное растение, поэтому ее могут использовать как мужчины, так и женщины. Из веток клена изготавливают превосходные разогревающие веники. Полынь, осина — горькие растения, которые очищают организм. Также в изготовлении веников часто используют рябину, пижму, восковник.

Совет фармацевта

В бане — как в спорте: во всем нужно знать меру
Foto: Shutterstock


Как рассказывает клинический фармацевт, баня — это прекрасный способ укрепить организм и релаксироваться среди повседневной спешки и забот. В бане человек усиленно потеет, теряет жидкость, поэтому ее необходимо восстанавливать. Для утоления жажды подходят вода, соки, морсы и травяные чаи, но не рекомендуются холодные напитки. Для приготовления травяных чаев подойдут травы, предназначенные для ежедневного потребления, а также с потогонным, укрепляющим организм и успокоительным действием. О выборе и употреблении травяных чаев, которые подойдут именно вам, желательно проконсультироваться с врачом или фармацевтом.

Чаи можно употреблять как до, так и после бани, а также в парилке. Теплый чай перед баней помогает подготовиться к жару, расслабиться. В начале банного ритуала рекомендуются чаи с потогонным эффектом — из цветков липы, лабазника, листьев малины, а после бани — укрепляющие организм и богатые витаминами, например, чаи из плодов черной смородины, рябины, шиповника. В качестве ингредиентов для чаев, которые пьют в бане, используют цветки ромашки, стебли иван-чая, душицы, липовый цвет, стебли зверобоя, листья березы, листья и плоды черной смородины, листья малины, мелиссы, цветки лабазника, стебли тысячелистника. Можно приобрести также готовые смеси этих трав. Лекарственные травы используются также во время банных ритуалов для тела, лица и волос, а также для ароматерапии.

Для банных веников берут не только ветки дуба, липы, клена и березы, но и травы — полынь, ромашку, иван-чай, лабазник, крапиву, мелиссу и другие. Например, мелисса помогает уменьшить усталость и успокаивает, ромашка не только успокаивает, но и рекомендуется для здоровья кожи и ухода за ней. Иван-чай также полезен для здоровья кожи, а лабазник — для релаксации и хорошего сна.

Здоровые люди, отправляясь в баню, также должны соблюдать осторожность и привыкать к жару постепенно. Необходимо следить за артериальным давлением, пульсом, дыхательным ритмом и изменениями самочувствия. Главное — не переусердствовать! Также нужно помнить о том, что в бане не рекомендуется употреблять алкоголь. Чтобы не навредить себе, при наличии заболеваний нужно проконсультироваться с врачом о том, можете ли вы вообще посещать баню.

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Баня Здоровье Релаксация
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Ромашка
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