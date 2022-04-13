В бане — как в спорте: во всем нужно знать меру

Современный человек живет в материальном мире, поэтому в повседневной спешке и рутине баня — это то, что может помочь привести в порядок как наше физическое, так и духовное тело, найдя гармонию и баланс.

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В чем суть банных ритуалов, какие правила нужно соблюдать, чтобы посещение бани не навредило здоровью и каковы наиболее распространенные ошибки, связанные с походом в баню? Обо всем этом рассказывают сертифицированный банщик Янис Шалмс и клинический фармацевт Илзе Приедниеце.

Баня — для здоровья и хорошего самочувствия



Янис Шалмс — сертифицированный банщик с более чем 20-летним опытом подчеркивает, что баня — это серьезная физическая нагрузка, поэтому здесь все нужно делать спокойно и соблюдать чувство меры. При соблюдении нескольких важных условий ритуал посещения бани может стать хорошим способом расслабиться, забыть о повседневном стрессе, очиститься и насладиться особыми ощущениями. В Латвии баню обычно топят до 60-80°C — эта температура не наносит вреда коже, а пар во время длительного процесса парения не становится слишком сухим. Банщик отмечает, что такую температуру и контраст, как в бане, невозможно найти нигде в природе. Прежде чем идти в раскаленную баню, всегда рекомендуется сначала разогреться, а после бани — остыть, поэтому традиционный банный ритуал обыкновенно длится 3-4 часа.

Разогрев включает в себя собственно разогревание, натирание и мытье, ведь париться нужно, когда тело уже чистое — чтобы лучше вывести из организма накопившиеся шлаки. Одновременно легкими движениями выполняется массаж, чтобы запустить в организме важные процессы — циркуляцию и обмен веществ. За банным ритуалом следует "полет", во время которого меняется сознание человека, например, когда он из жара попадает в холодную купальню, что позволяет полностью расслабиться.