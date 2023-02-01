В Детской больнице резко выросло число больных скарлатиной. Чем она опасна и как избежать осложнений?

За последних три месяца в Детскую клиническую университетскую больницу (BKUS) попало уже девять детей с острой стрептококковой инфекцией - скарлатиной. В Европе фиксируются случаи смерти от определенного вида этой инфекции, если диагноз вовремя не ставился и правильное лечение не назначалось. Как вовремя распознать болезнь и какие принимать меры?

Если до пандемии Covid-19 в 2019 году госпитализаций со стрептококковой инфекцией было две в год, то за последних три месяца в Детскую больницу госпитализировано девять детей с такой инфекцией, проявлениями которой являются либо скарлатина, либо англина, сообщила главный врач отделения детской инфектологии BKUS Гунта Лайзане.

"В январе мы пролечили несколько детей со скарлатиной по профилю инфектологии, что сравнительно много", — рассказала Лайзане.

90% заболевших скарлатиной - дети. Чаще всего из-за снижения сопротивляемости организма и нехватки витаминов скарлатина возникает осенью, зимой или весной там, где есть большое скопление людей — в детских садах, школах. Невылеченное заболевание может вызвать серьезные осложнения, которые чаще всего поражают сердце, почки, суставы и нервную систему.

В странах Евросоюза участились случаи инвазивной стрептококковой инфекции группы А — осложнение скарлатины — с нетипичным числом летальных исходов, ранее рассказал Delfi директор департамента анализа рисков инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков. При этом обычная скарлатина в ЕС не является болезнью, подлежащей обязательной регистрации.