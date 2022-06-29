В июле откроется благотворительная кампания Докторов Клоунов
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В честь 10-летия программы "Доктор Клоун" в первый день июля стартует благотворительная кампания "Одного клоуна мало — помогите Доктору Клоуну оказаться там, где его ждут!", сообщила агентству LETA руководитель организации Марианна Миловска.

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Кампания запланирована для сбора пожертвований, которые позволят Докторам Клоунам продолжить свою повседневную работу и помочь тысячам маленьких пациентов в латвийских больницах преодолеть стресс, страх, неуверенность, выздороветь быстрее и с радостью.

Во время мероприятия состоится шествие Докторов Клоунов, организаторы расскажут об идеях и целях благотворительной акции, предусмотрена также интерактивная фото- и видеовыставка.

Мероприятие пройдет 1 июля с 11 до 12.30 в ТЦ Akropole Alfa.

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Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.

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LETA

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LETA

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