В нескольких школах Риги обнаружена чесотка. Какие у нее симптомы и как лечить?

В некоторых школах Риги у детей диагностировали крайне заразное заболевание кожи - чесотку. Это очень неприятное заболевание, доставляющее сильный дискомфорт (особенно ночью). Каждому родителю важно знать и уметь распознать первые симптомы, чтобы как можно скорее начать лечение.

Очень заразное заболевание

Илзе Кондратюка, главный эксперт отдела поддержки образования Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы каждый день общается с медсестрами рижских школ, чтобы быть в курсе состояния здоровья учеников — чем и сколько детей болеют. Сейчас распространен вирус, поражающий дыхательные пути, но в некоторых школах Риги были выявлены и случаи чесотки. Кондратюка говорит, что в одной из школ их было много. Правда, не уточняет, сколько именно.

Кондратюка отмечает, что после пандемии все расслабились и уже не уделяют особого внимания личной гигиене. Если во время пандемии Covid-19 все носили маски и регулярно дезинфицировали руки, то сейчас обо всем этом уже забыли. Чесотка — очень заразное заболевание, а регулярная дезинфекция рук может помочь ее предотвратить. Эксперт считает, что стоит напомнить о таком заболевании, чтобы родители знали, как действовать.