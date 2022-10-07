В них много йода: 9 продуктов, особенно полезных для щитовидной железы

Мы часто слышим о йододефиците и покупаем йодированную соль, стараясь восполнить недостаток этого важного для щитовидной железы микроэлемента. Однако есть немало продуктов — хороших источников йода, пишет doctorpiter.ru
Что делает щитовидная железа
Работы у щитовидки в нашем организме хватает. Врач-терапевт Сапият Ахмедова перечислила, что входит в круг обязанностей этого маленького органа, который находится в передней части шеи — сразу за "кадыком":
- вырабатывает энергию — дает отопление организму,
- вырабатывает два важных гормона — тироксин (T4) и трийодтиронин (T3),
- регулирует метаболизм, влияя на скорость обмена веществ,
- помогает усваивать и утилизировать углеводы, жиры из пищи,
- переводит бета-каротин из растительной пищи в жирорастворимый витамин А (он, к примеру, поддерживает иммунитет и репродуктивное здоровье),
- влияет на аппетит,
- влияет на либидо,
- влияет на ментальное равновесие.
Чем накормить щитовидную железу
Понятно, что такой важный орган нуждается в постоянной подпитке. Врач-терапевт рассказала в своем телеграм-канале, чем "кормить" щитовидную железу, чтобы она была здорова. Один из самых важных для нее "ингредиентов", как известно, — йод. Он нужен для синтеза как раз тех самых гормонов Т4 и Т3.
Итак, вот 9 продуктов, богатых этим микроэлементом:
- морские водоросли (от 16 до 2900 мкг йода в 100 г),
- треска (99 мкг йода на 3 г рыбы),
- яйца (в одном яйце 24 мкг йода),
- омары (100 мкг),
- ананасы (45 мкг),
- чернослив (13 мкг йода на 5 г),
- фасоль обыкновенная (32 мкг),
- креветки (35 мкг йода на 85 г),
- грудка индейки (34 мкг).
По словам врача, для здоровья щитовидки нужно 150 мкг йода в день. Также для нормальной работы органа нужны в достаточном количестве селен, железо, цинк и витамин С.
Как понять, что с щитовидной железой не все в порядке
Сапият Ахмедова перечислила 15 симптомов, которые могут указывать на проблемы. Если вы заметите у себя больше 3-4-х из перечисленных признаков, лучше как можно быстрее обратиться к врачу-специалисту и пройти обследование:
- холодные руки и ноги, озноб, повышение чувствительности к холоду.
- увеличение веса или невозможность похудеть,
- тревога, депрессия, раздражительность,
- сухая кожа, сухие локти и пятки,
- истончение или выпадение внешней трети бровей (его еще называют синдромом королевы Анны),
- утомляемость,
- ломкость ногтей,
- истончение и выпадение волос,
- низкое либидо,
- проблемы с памятью,
- нарушения менструального цикла,
- отечность вокруг глаз,
- узлы в щитовидной железе,
- повышенный уровень холестерина,
- запоры
Интересный факт
Казалось бы, так мало. Однако дефицит йода грозит большими проблемами со здоровьем. Так, он может приводить к развитию гипотиреоза (снижению функции щитовидной железы), снижению когнитивных функций (памяти, интеллекта, речи, IQ), врожденной аномалии и кретинизму у плода, повышенному риску аборта и мертворождения.