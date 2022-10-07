В них много йода: 9 продуктов, особенно полезных для щитовидной железы

Мы часто слышим о йододефиците и покупаем йодированную соль, стараясь восполнить недостаток этого важного для щитовидной железы микроэлемента. Однако есть немало продуктов — хороших источников йода, пишет doctorpiter.ru

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Что делает щитовидная железа



Работы у щитовидки в нашем организме хватает. Врач-терапевт Сапият Ахмедова перечислила, что входит в круг обязанностей этого маленького органа, который находится в передней части шеи — сразу за "кадыком":



вырабатывает энергию — дает отопление организму,

вырабатывает два важных гормона — тироксин (T4) и трийодтиронин (T3),

регулирует метаболизм, влияя на скорость обмена веществ,

помогает усваивать и утилизировать углеводы, жиры из пищи,

переводит бета-каротин из растительной пищи в жирорастворимый витамин А (он, к примеру, поддерживает иммунитет и репродуктивное здоровье),

влияет на аппетит,

влияет на либидо,

влияет на ментальное равновесие.

Чем накормить щитовидную железу



Понятно, что такой важный орган нуждается в постоянной подпитке. Врач-терапевт рассказала в своем телеграм-канале, чем "кормить" щитовидную железу, чтобы она была здорова. Один из самых важных для нее "ингредиентов", как известно, — йод. Он нужен для синтеза как раз тех самых гормонов Т4 и Т3.

Итак, вот 9 продуктов, богатых этим микроэлементом:

морские водоросли (от 16 до 2900 мкг йода в 100 г),

треска (99 мкг йода на 3 г рыбы),

яйца (в одном яйце 24 мкг йода),

омары (100 мкг),

ананасы (45 мкг),

чернослив (13 мкг йода на 5 г),

фасоль обыкновенная (32 мкг),

креветки (35 мкг йода на 85 г),

грудка индейки (34 мкг).



По словам врача, для здоровья щитовидки нужно 150 мкг йода в день. Также для нормальной работы органа нужны в достаточном количестве селен, железо, цинк и витамин С.



Как понять, что с щитовидной железой не все в порядке





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Сапият Ахмедова перечислила 15 симптомов, которые могут указывать на проблемы. Если вы заметите у себя больше 3-4-х из перечисленных признаков, лучше как можно быстрее обратиться к врачу-специалисту и пройти обследование:

холодные руки и ноги, озноб, повышение чувствительности к холоду.

увеличение веса или невозможность похудеть,

тревога, депрессия, раздражительность,

сухая кожа, сухие локти и пятки,

истончение или выпадение внешней трети бровей (его еще называют синдромом королевы Анны),

утомляемость,

ломкость ногтей,

истончение и выпадение волос,

низкое либидо,

проблемы с памятью,

нарушения менструального цикла,

отечность вокруг глаз,

узлы в щитовидной железе,

повышенный уровень холестерина,

запоры

Интересный факт