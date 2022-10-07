В них много йода: 9 продуктов, особенно полезных для щитовидной железы
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Мы часто слышим о йододефиците и покупаем йодированную соль, стараясь восполнить недостаток этого важного для щитовидной железы микроэлемента. Однако есть немало продуктов — хороших источников йода, пишет doctorpiter.ru

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Что делает щитовидная железа


Работы у щитовидки в нашем организме хватает. Врач-терапевт Сапият Ахмедова перечислила, что входит в круг обязанностей этого маленького органа, который находится в передней части шеи — сразу за "кадыком":

  • вырабатывает энергию — дает отопление организму,
  • вырабатывает два важных гормона — тироксин (T4) и трийодтиронин (T3),
  • регулирует метаболизм, влияя на скорость обмена веществ,
  • помогает усваивать и утилизировать углеводы, жиры из пищи,
  • переводит бета-каротин из растительной пищи в жирорастворимый витамин А (он, к примеру, поддерживает иммунитет и репродуктивное здоровье),
  • влияет на аппетит,
  • влияет на либидо,
  • влияет на ментальное равновесие.

Чем накормить щитовидную железу


Понятно, что такой важный орган нуждается в постоянной подпитке. Врач-терапевт рассказала в своем телеграм-канале, чем "кормить" щитовидную железу, чтобы она была здорова. Один из самых важных для нее "ингредиентов", как известно, — йод. Он нужен для синтеза как раз тех самых гормонов Т4 и Т3.

Итак, вот 9 продуктов, богатых этим микроэлементом:

  • морские водоросли (от 16 до 2900 мкг йода в 100 г),
  • треска (99 мкг йода на 3 г рыбы),
  • яйца (в одном яйце 24 мкг йода),
  • омары (100 мкг),
  • ананасы (45 мкг),
  • чернослив (13 мкг йода на 5 г),
  • фасоль обыкновенная (32 мкг),
  • креветки (35 мкг йода на 85 г),
  • грудка индейки (34 мкг).


По словам врача, для здоровья щитовидки нужно 150 мкг йода в день. Также для нормальной работы органа нужны в достаточном количестве селен, железо, цинк и витамин С.

Как понять, что с щитовидной железой не все в порядке


В них много йода: 9 продуктов, особенно полезных для щитовидной железы
Foto: Publicitātes foto

Сапият Ахмедова перечислила 15 симптомов, которые могут указывать на проблемы. Если вы заметите у себя больше 3-4-х из перечисленных признаков, лучше как можно быстрее обратиться к врачу-специалисту и пройти обследование:

  • холодные руки и ноги, озноб, повышение чувствительности к холоду.
  • увеличение веса или невозможность похудеть,
  • тревога, депрессия, раздражительность,
  • сухая кожа, сухие локти и пятки,
  • истончение или выпадение внешней трети бровей (его еще называют синдромом королевы Анны),
  • утомляемость,
  • ломкость ногтей,
  • истончение и выпадение волос,
  • низкое либидо,
  • проблемы с памятью,
  • нарушения менструального цикла,
  • отечность вокруг глаз,
  • узлы в щитовидной железе,
  • повышенный уровень холестерина,
  • запоры

Интересный факт

Как говорит эндокринолог-диетолог Екатерина Чиж, за всю жизнь человек потребляет всего 3-5 граммов йода — около чайной ложки

Казалось бы, так мало. Однако дефицит йода грозит большими проблемами со здоровьем. Так, он может приводить к развитию гипотиреоза (снижению функции щитовидной железы), снижению когнитивных функций (памяти, интеллекта, речи, IQ), врожденной аномалии и кретинизму у плода, повышенному риску аборта и мертворождения.

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