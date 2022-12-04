В реабилитационном центре Poga открыт водолечебный кабинет для детей

В реабилитационном центре Poga при участии юных пациентов центра и при поддержке Maxima Latvija открыт кабинет для лечения детей водой, и начата масштабная благотворительная кампания.

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В специально оборудованном помещении можно пройти процедуры с жемчужными ваннами, которые не только снимут боль и расслабят мышцы, улучшая самочувствие детей, но и вызовут у них и их родителей приятные эмоции.

Чтобы маленькие пациенты могли бесплатно пройти процедуры, запущена благотворительная акция — в декабре на кассах всех магазинов Maxima, на портале Ziedot.lv и на специальном рождественском стенде в торгово-развлекательном центре Acropole Riga (около входа в магазин Maxima) можно сделать пожертвование.

Всего в Латвии около 8000 детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. В течение года реабилитационный центр Poga помогает в среднем 500 пациентам. В прошлом году около 2000 детей получили консультации, центр провел 7000 занятий, а с помощью шагающего робота G-EO System дети сделали больше полумиллиона шагов.

Foto: rehabilitācijas centrs Poga

Благодаря поддержке общества и партнеров Poga каждый день работает над тем, чтобы обеспечить реабилитацию детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. В 2020 году возникла идея создать водолечебный кабинет, на ее реализацию потребовалось два года.

Как объясняет Мадара Межвиете, руководитель реабилитационного центра Poga, у детей с расстройством подвижности мышцы постоянно напряжены и болезнены, поскольку не могут функционировать в полную силу: "Как только одна из мышц не работает, другие мышцы пытаются компенсировать ее бездействие. Такая длительная компенсация нежелательна и приводит к мышечной перегрузке и сокращениям".

Foto: rehabilitācijas centrs Poga

"Вода в жемчужной ванне лечебной комнаты тысячами крошечных пузырьков соприкасается с кожей, образуя эффект гидромассажа, который одновременно успокаивает, нормализует артериальное давление, снимает напряжение боли и улучшает подвижность суставов. Маленькие пациенты с большим удовольствием принимают жемчужные ванны, эта терапия проста и приятна по сравнению со всеми трудностями, с которыми им приходится бороться каждый день", - отмечает Межвиете.

"Одним из факторов, побудивших нас создать кабинет для лечения водой, это то, что процедура дает детям возможность отключиться от ежедневных трудности, расслабиться и получить удовольствие", - говорит руководитель фонда Ziedot.lv Рута Диманта.