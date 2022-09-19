В Риге открылся бесплатный "сенсорный джим" для детей. Что это такое и как туда записаться

Помещения выделены Рижским самоуправлением в рамках договора на 10 лет. В планах - расшириться, "переселив" 55-е почтовое отделение в большое здание по соседству, где находятся магазин и Дом культуры Iļģuciems.

Всего в столице два таких центра, созданных под эгидой Латвийского фонда поддержки детей (LBAF). Еще один - в микрорайоне Югла - работает уже четвертый год. География их расположения не случайна, говорит глава фонда Каспар Маркшевицс, эти районы густозаселенные и доступны для жителей других микрорайонов. Создание этих центров стало возможным, благодаря инициативе и работе фонда, сумевшего привлечь спонсоров. Создание сенсорного спортзала обошлось в 200 тысяч евро.

Foto: DELFI

В данный момент оба реабилитационных центра могут принять 60 семей с детьми в возрасте 4-9 лет. Программа под названием "Путь к себе" рассчитана на 9 месяцев занятий, куда входят музыкальная, песочная и арт-терапия, консультации психолога, физиотерапия. Для каждого ребенка она составляется индивидуально, в зависимости от его потребностей.

Как поясняет Элина Лейиня, реабилитационный курс предусмотрен для детей с расстройствами поведения, тревожностью, СДВГ. Чтобы записаться, необходимо связаться с представителями "Домино". Сейчас оба реабилитационных центра укомплектованы на текущий год примерно на 70%. Услуга бесплатна, все расходы покрываются из социального бюджета самоуправления.

"Лучше всего, если в работу вовлекаются и родители. Особенно, если эмоциональные расстройства вызваны, например, разводом. В таких случаях помощь нужна не только детям, но и мамам и папам. Если травмирующая ситуация произошла в школе или детском саду, мы обращаемся и к педагогам. К сожалению, не все идут навстречу. Хотя для помощи ребенку иногда нужно совсем немного - например, разрешить ему пользоваться специальным инвентарем во время уроков", - рассказывает Элина Лейиня и показывает небольшое проволочное кольцо.

Foto: DELFI

Маленький предмет, который помещается в любой карман, помогает снизить уровень тревожности за счет телесных ощущений, если его в течение какого-то времени надевать на палец и тут же снимать. И важно, чтобы такой маленький помощник был всегда доступен.

LBAF планирует продолжить развитие услуг реабилитации в следующем году, чтобы помощь была доступна как можно большему числу детей.

Записаться на реабилитационную программу можно по тел. 23117117 или электронной почте cels@lbaf.lv.

LBAF (Латвийский фонд поддержки детей) — общественная благотворительная организация, действующая с 1994 года. Изначально он создавался как организация, которая будет оказывать поддержку детям-сиротам и детям с особыми потребностями, находящимся в школах-интернатах. Со временем число тех, кто получил поддержку, значительно расширилось, и теперь LBAF оказывает поддержку всем, кто в ней нуждается, в первую очередь, детям. Особая поддержка по-прежнему оказывается детям-сиротам, детям с особыми потребностями, а также детям из малообеспеченных и нуждающихся семей.