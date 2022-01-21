1 5
Яблоки и груши
"Вакцина" от холестерина: 5 фруктов, которые снижают его естественным образом
Foto: Pixabay

Холестерин — это вещество, которое производит человеческая печень. В определенном количестве он необходим для поддержания многих здоровых функций организма, но его слишком высокий уровень наносит серьезный вред сердечно-сосудистой системе, провоцирует формирование атеросклеротических бляшек в кровеносных артериях, повышает риск инфаркт и инсульта.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама


Одним из главных способов противостоять накоплению холестерина является поддержание здоровых привычек в питании. Специалисты рекомендуют включать в рацион пять фруктов, способных естественным образом снижать его высокую концентрацию.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
1 5
Яблоки и груши

Source

DELFI Woman

Sharing Options

1

Source

DELFI Woman

Tags

холестерин Авокадо
0
Яблоки
0
Авокадо
0
Курага
0
Виноград
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Успеть в последний момент: заказывай подарки в Wolt!
Прыгнуть в неизвестность. Как сделать первые шаги к карьере в ИТ
Производители Рижского порта имеют доступ к регулярному морскому маршруту в Норвегию
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt