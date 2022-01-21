"Вакцина" от холестерина: 5 фруктов, которые снижают его естественным образом

Холестерин — это вещество, которое производит человеческая печень. В определенном количестве он необходим для поддержания многих здоровых функций организма, но его слишком высокий уровень наносит серьезный вред сердечно-сосудистой системе, провоцирует формирование атеросклеротических бляшек в кровеносных артериях, повышает риск инфаркт и инсульта.

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Одним из главных способов противостоять накоплению холестерина является поддержание здоровых привычек в питании. Специалисты рекомендуют включать в рацион пять фруктов, способных естественным образом снижать его высокую концентрацию.