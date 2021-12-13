Вакцина от ковида и менструальный цикл: странный побочный эффект?

Когда вы придете делать прививку от коронавируса, вас, скорее всего, предупредят о возможных побочных эффектах: высокой температуре, головной боли или боли в руке. Через день-два все это должно пройти. Но о том, что у женщин вдобавок может измениться менструальный цикл, в листовках пока ничего нет.

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При этом женщины по всему миру стали задаваться вопросом: не могут ли преждевременные, сильные или чересчур болезненные месячные быть результатом прививки.

Когда профессор Кейт Клэнси из Университета американского штата Иллинойс поделилась в "Твиттере" сообщением о том, что после прививки вакциной Moderna у нее случились необычно сильные месячные, она немедленно получила десятки ответов. Женщины подтверждали, что у них был похожий опыт. В результате Клэнси вместе со своей коллегой-ученой Кэтрин Ли запустила опросник, в котором попросила участников поделиться своими наблюдениями.

Мы пока что не знаем, именно ли вакцина вызывает эти изменения, поскольку вопрос конкретно не изучался. Не исключено, что после вакцинации женщины просто внимательнее обычного следили за своим организмом. Или же они могли отнести изменения на счет прививки, узнав об опыте других.

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Однако, как говорит доктор Виктория Мейл, специалист в области репродуктивной иммунологии из Имперского колледжа Лондона, некоторые женщины, у которых уже случилась менопауза, а также те, кто принимает гормональные препараты, останавливающие месячные, сообщали о кровотечениях. Поэтому доктор Мейл подозревает, что какая-то физическая реакция все же происходит.

И хотя эта связь не доказана, логически можно было предположить, что вакцина вносит изменения в менструальный цикл. При этом для беспокойства поводов нет, подчеркивают специалисты. По их словам, хотя месячные могут быть неожиданными и тяжелыми, это не свидетельствует о долгосрочном вреде для здоровья.

Влияние на месячные "весьма вероятно"

Внутренняя слизистая оболочка матки (эндометрий) является частью иммунной системы. Иммунные клетки, которые вообще есть почти во всех частях тела, играют важную роль в формировании эндометрия, поддержке его работы и разрушении. Каждый месяц он утолщается при подготовке к беременности, а если яйцеклетка не была оплодотворена, не пригодившийся слой слизистой отторгается. Как раз он и выходит с кровью в форме месячных.

После прививки же по всему телу циркулируют многочисленные химические сигналы, которые потенциально могут повлиять на работу иммунных клеток. Они, в частности, могут вызвать ранее отслоение эндометрия, а вместе с ним — неожиданные признаки менструации, объясняет доктор Виктория Мейл.

Связь между вакцинацией и изменениями менструального цикла весьма вероятна, соглашается Александра Оверн, ученая из Оксфордского университета. По ее словам, период овуляции (выброса яйцеклетки навстречу потенциальному сперматозоиду) может измениться из-за воспаления в организме — когда, например, у человека температура. Но вакцины также могут вызвать подобную реакцию организма: иммунная система приходит в боевую готовность и начинает производить антитела и другие клетки для борьбы с заболеванием.

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Ранее проведенное исследование показало, как воспаление, вызванное инфекцией, приводит к более болезненным месячным.

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Связи с выкидышем нет

Но эти явления не связаны с риском выкидыша, подчеркивает Виктория Мейл. Во время беременности в слизистой матки происходят другие процессы, в частности, при участии плаценты, которая соединяет плод с матерью.

По словам доктора Мейл, многочисленные данные показывают, что беременные женщины после вакцинации не становились более подвержены риску выкидыша.

Зато другие исследования показывают, что инфекционные заболевания, в том числе Covid-19, действительно повышают риск потерять ребенка или родить раньше срока, отмечает Александра Оверн из Оксфордского университета.

Все последствия носят временный характер

Известно, что у вакцин против гриппа и вируса папилломы человека (ВПЧ) имеется такой временный побочный эффект, как сдвиг менструального цикла, однако долговременные последствия при этом не наблюдаются.

К тому же, по словам Виктории Мейл, есть множество свидетельств того, что это никак не влияет на способность к деторождению.

Тем не менее, хотя повода для беспокойства нет, доктор Мейл и другие ученые, с которыми мы беседовали, говорят о необходимости проведения дополнительных исследований влияния вакцинации на менструальный цикл, чтобы люди могли знать, чего им стоит ожидать или опасаться.

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"Проблема здесь в том, что вопросам женского здоровья часто не придают должного значения", — отмечает Мейл.

"Представьте, вам не сказали, что температура может быть побочным эффектом вакцинации", — написала на своем просветительском сайте гинеколог Джен Гантер. — Наверняка в этом случае вы начнете беспокоиться и недоумевать, хотя всего-навсего у вас обычный послепрививочный жар. С изменениями менструального цикла именно такая ситуация".

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Похожая ситуация с женщинами в постменопаузном периоде и мужчинами-трансгендерами, принимающими препараты для остановки месячных. У них неожиданное кровотечение может вызвать серьезную тревогу, будучи потенциальным симптомом рака. Поэтому им также важно знать, что после прививки такой неопасный побочный эффект возможен, если связь между прививкой и месячными подтвердят научно, объясняет ученый из США Кэтрин Ли.

Но любой человек, заметивший необычное для себя кровотечение, должен подумать о том, чтобы обратиться к врачу, говорит Сюзан Уорд, вице-президент британского Королевского колледжа акушеров и гинекологов.

Дезинформация о вакцинах

Тем временем, идею о том, что вакцины могут влиять на ход месячных, подхватили распространители мифов в соцсетях.

Группы антипрививочников и сторонники теорий заговоров стали преподносить реальные истории женщин как доказательство того, что вакцины наносят вред и являются частью плана обесплодить весь мир, задуманного некими мировыми элитами.

За последние несколько недель в соцсетях активно циркулировали и вызывали ажиотаж посты о том, что менструальный цикл женщины может измениться от одного нахождения рядом с вакцинированными.

В одном из таких видео, которое с середины апреля набрало сотни тысяч просмотров, некий "практикующий специалист по репродуктивному здоровью" предупреждает зрителей, что "менструальные циклы женщин подвергаются серьезным изменениям даже если они сами не прививались".

Другие отрицатели прививок и приверженцы холистической медицины в не менее популярных соцсетевых постах утверждали, что белковые шипы могут передаваться от вакцинированных людей остальным. Это физически невозможно.

Большинство вакцин от Covid-19 "инструктируют" организм создать маленький фрагмент шипа вируса — чтобы организм научился с ним бороться. Белок-шип затем разлагается или уничтожается. Сам механизм передачи инструкции — матричная РНК — тоже очень хрупкий. Поэтому вакцины так трудно хранить и перевозить.

Ни одна из вакцин не дает частям вируса реплицироваться, не говоря о том, чтобы передаваться другим людям. Единственное, что реплицируется — это ваши иммунные клетки, которые производят антитела для борьбы с вирусом.